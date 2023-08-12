РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11765 посетителей онлайн
Новости Фото Война
600 1

Сутки на Донетчине: враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов, 2 человека погибли, один - ранен. ФОТО

За прошедшие сутки 12 августа под вражеским огнем оказались 5 громад Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"На Волновахском направлении в Богоявленке Угледарской громады повреждены 3 дома и здание агропредприятия. Под обстрелами - Великая Новоселка и Благодатное.

На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждены 10 домов: 8 - в Торецке и 2 - в Северном. В Часовоярской громаде повреждены многоэтажки и промышленное сооружение.

На Лисичанском направлении в Сиверске 1 человек погиб, повреждены 5 домов. В Звановке повреждены 5 домов. В Ямполе Лиманской громады повреждены 3 дома", - отмечает Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донетчине за сутки в результате вражеских обстрелов погибли двое гражданских, один житель ранен

"Всего за сутки количество жертв россиян в Донецкой области возросло на 2 погибших и 1 раненого. Подробнее смотрите на инфографике", – отметил Кириленко.

Сутки на Донетчине: враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов, 2 человека погибли, один - ранен 01
Сутки на Донетчине: враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов, 2 человека погибли, один - ранен 02
Сутки на Донетчине: враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов, 2 человека погибли, один - ранен 03
Сутки на Донетчине: враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов, 2 человека погибли, один - ранен 04
Сутки на Донетчине: враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов, 2 человека погибли, один - ранен 05

Автор: 

обстрел (27151) жертвы (2073) Донецкая область (9648)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.08.2023 17:02 Ответить
 
 