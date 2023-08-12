Сутки на Донетчине: враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов, 2 человека погибли, один - ранен. ФОТО
За прошедшие сутки 12 августа под вражеским огнем оказались 5 громад Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"На Волновахском направлении в Богоявленке Угледарской громады повреждены 3 дома и здание агропредприятия. Под обстрелами - Великая Новоселка и Благодатное.
На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждены 10 домов: 8 - в Торецке и 2 - в Северном. В Часовоярской громаде повреждены многоэтажки и промышленное сооружение.
На Лисичанском направлении в Сиверске 1 человек погиб, повреждены 5 домов. В Звановке повреждены 5 домов. В Ямполе Лиманской громады повреждены 3 дома", - отмечает Кириленко.
"Всего за сутки количество жертв россиян в Донецкой области возросло на 2 погибших и 1 раненого. Подробнее смотрите на инфографике", – отметил Кириленко.
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