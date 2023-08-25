Экс-военная из Крыма, воюющая на стороне РФ против Украины, извещена о подозрении в государственной измене, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшей начальнице информационно-аналитической группы воинской части в Крыму. Военная изменила присяге и ныне воюет на стороне оккупантов против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в 2014 году, после захвата оккупантами воинской части на полуострове Крым, военная отказалась передислоцироваться в Николаев и присягнула на верность агрессору.

"Сейчас предательница служит в составе армии РФ в должности заместителя командира батальона 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны. Она даже получила награду за "риск жизни" во время так называемой специальной военной операции", - говорится в сообщении.

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Экс-военную заочно подозревают в государственной измене и дезертирстве (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.