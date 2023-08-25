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Экс-военная из Крыма, воюющая на стороне РФ против Украины, извещена о подозрении в государственной измене, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшей начальнице информационно-аналитической группы воинской части в Крыму. Военная изменила присяге и ныне воюет на стороне оккупантов против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в 2014 году, после захвата оккупантами воинской части на полуострове Крым, военная отказалась передислоцироваться в Николаев и присягнула на верность агрессору.

"Сейчас предательница служит в составе армии РФ в должности заместителя командира батальона 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны. Она даже получила награду за "риск жизни" во время так называемой специальной военной операции", - говорится в сообщении.

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Экс-военную заочно подозревают в государственной измене и дезертирстве (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Экс-военная из Крыма, воюющая на стороне РФ против Украины, извещена о подозрении в государственной измене, - ГБР 01

Автор: 

Крым (26380) государственная измена (1540) ГБР (2988)


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Схожа на Героя України савченко...
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25.08.2023 16:42 Ответить
Вот нафига блюрить,все равно видно что Петракова ю а
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25.08.2023 16:44 Ответить
інт, кхе кхе, рига.
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25.08.2023 17:09 Ответить
якщо загуглити, то побачите мармизу без блюру, дізнаєтесть що воно петракова юлія леонідівна, і багато цікавого...включаючи адресу.)
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25.08.2023 18:44 Ответить
Забрюлили? )))))))))))))))))))))))))))))

Петракова Ю.
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25.08.2023 16:44 Ответить
смокталка
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25.08.2023 16:46 Ответить
а кто и вообще брал на спикеров?, звания давал?, все они чьи-то жоны-смокталки, спонсор видать тоже в командовании там от и результат...
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25.08.2023 17:02 Ответить
Аніка воїн.
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25.08.2023 17:27 Ответить
 
 