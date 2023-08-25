Разоблачен бизнесмен-предатель, вывозивший украинское зерно из Бердянска в РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца одного из ведущих агрохолдингов Запорожской области, организовавшего поставки украинской сельхозпродукции в РФ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится, речь идет об оптовых партиях зерна и продуктах садоводства, которые выращивают компании фигуранта на временно оккупированной территории региона.

В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ разоблачили бизнесмена-изменника в Киеве, куда он переехал из Бердянска после захвата украинского города.

По данным следствия, после переезда в столицу владелец агробизнеса наладил дистанционное управление собственными компаниями на временно оккупированной части Украины. Для этого оставил в Бердянске своего компаньона, осуществляющего фактическое управление сельхозпредприятиями.

Для "беспрепятственного" ведения бизнеса на временно оккупированной территории фигуранты "перерегистрировали" его по российскому законодательству и согласились платить "налоги" в бюджет РФ. Среди прочего у них был действующий контракт с так называемым Министерством образования и науки Запорожской области.

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По имеющимся данным, собранные урожаи агропродукции, прежде всего пшеницы, они "экспортировали" в страну-агрессор через Бердянский порт.

Во время обысков по месту жительства и в офисе владельца агрохолдинга в Киеве обнаружены наличные деньги, а также документы, печати и компьютерная техника с поличным.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории, и/или вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора, и/или ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора).







