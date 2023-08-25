Разоблачен бизнесмен-предатель, вывозивший украинское зерно из Бердянска в РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца одного из ведущих агрохолдингов Запорожской области, организовавшего поставки украинской сельхозпродукции в РФ.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как говорится, речь идет об оптовых партиях зерна и продуктах садоводства, которые выращивают компании фигуранта на временно оккупированной территории региона.
В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ разоблачили бизнесмена-изменника в Киеве, куда он переехал из Бердянска после захвата украинского города.
По данным следствия, после переезда в столицу владелец агробизнеса наладил дистанционное управление собственными компаниями на временно оккупированной части Украины. Для этого оставил в Бердянске своего компаньона, осуществляющего фактическое управление сельхозпредприятиями.
Для "беспрепятственного" ведения бизнеса на временно оккупированной территории фигуранты "перерегистрировали" его по российскому законодательству и согласились платить "налоги" в бюджет РФ. Среди прочего у них был действующий контракт с так называемым Министерством образования и науки Запорожской области.
По имеющимся данным, собранные урожаи агропродукции, прежде всего пшеницы, они "экспортировали" в страну-агрессор через Бердянский порт.
Во время обысков по месту жительства и в офисе владельца агрохолдинга в Киеве обнаружены наличные деньги, а также документы, печати и компьютерная техника с поличным.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории, и/или вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора, и/или ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора).
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хоч зараз наші горе-керманичі оговтались і не закликають, як колись з паспортами рф, фермерів знищувати своє ж зерно і не продавати окупанту...
а інші керманичі з оп за такі дії не обзивають всіх фермерів колаборантами
напевне нагорі зрозуміли нарешті, що там так і, навіть гірше, тому, що хтось, досі не виявлений, розмінував чонгар
сбу мала б розкрити цей злочин
як співав вакарчук, лідер партії голос, котра зараз також відповідальна за дії керівництва держави
Зробивши цей страшний проти української нації злочин, мерзот... втікла з ВП