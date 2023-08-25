РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11468 посетителей онлайн
Новости Фото
25 637 13

Разоблачен бизнесмен-предатель, вывозивший украинское зерно из Бердянска в РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца одного из ведущих агрохолдингов Запорожской области, организовавшего поставки украинской сельхозпродукции в РФ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится, речь идет об оптовых партиях зерна и продуктах садоводства, которые выращивают компании фигуранта на временно оккупированной территории региона.

В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ разоблачили бизнесмена-изменника в Киеве, куда он переехал из Бердянска после захвата украинского города.

По данным следствия, после переезда в столицу владелец агробизнеса наладил дистанционное управление собственными компаниями на временно оккупированной части Украины. Для этого оставил в Бердянске своего компаньона, осуществляющего фактическое управление сельхозпредприятиями.

Для "беспрепятственного" ведения бизнеса на временно оккупированной территории фигуранты "перерегистрировали" его по российскому законодательству и согласились платить "налоги" в бюджет РФ. Среди прочего у них был действующий контракт с так называемым Министерством образования и науки Запорожской области.

Читайте также: Вице-спикеру оккупационных властей Крыма Бобкову объявлено о подозрении по четырем статьям УКУ, - СБУ

По имеющимся данным, собранные урожаи агропродукции, прежде всего пшеницы, они "экспортировали" в страну-агрессор через Бердянский порт.

Во время обысков по месту жительства и в офисе владельца агрохолдинга в Киеве обнаружены наличные деньги, а также документы, печати и компьютерная техника с поличным.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории, и/или вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора, и/или ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора).

Разоблачен бизнесмен-предатель, вывозивший украинское зерно из Бердянска в РФ, - СБУ 01
Разоблачен бизнесмен-предатель, вывозивший украинское зерно из Бердянска в РФ, - СБУ 02
Разоблачен бизнесмен-предатель, вывозивший украинское зерно из Бердянска в РФ, - СБУ 03
Разоблачен бизнесмен-предатель, вывозивший украинское зерно из Бердянска в РФ, - СБУ 04

Автор: 

зерно (1070) СБУ (19893) коллаборационизм (870)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
До 5 років, це дуже мало за такий злочин, економічні злочини на користь країни агресора мають бути на рівні з державною зрадою, тобто - довічне!
показать весь комментарий
25.08.2023 17:39
+2
Знову прокляті амириканскі рублі а чомусь не рускі, видно недуже раzzeю любить
показать весь комментарий
25.08.2023 17:40
+1
їх просто не треба було здавати без бою...
як співав вакарчук, лідер партії голос, котра зараз також відповідальна за дії керівництва держави
показать весь комментарий
25.08.2023 18:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До 5 років, це дуже мало за такий злочин, економічні злочини на користь країни агресора мають бути на рівні з державною зрадою, тобто - довічне!
показать весь комментарий
25.08.2023 17:39 Ответить
Знову прокляті амириканскі рублі а чомусь не рускі, видно недуже раzzeю любить
показать весь комментарий
25.08.2023 17:40 Ответить
Я не здивуюсь, якщо до "зелені" воно активно фінансувало ОПЗЖ, з початком війни зачаїлось, а в зелену шкуру влізати не захотіло, бо "Рассия здесь навсегда!"
показать весь комментарий
25.08.2023 17:49 Ответить
є такі...
хоч зараз наші горе-керманичі оговтались і не закликають, як колись з паспортами рф, фермерів знищувати своє ж зерно і не продавати окупанту...
а інші керманичі з оп за такі дії не обзивають всіх фермерів колаборантами
напевне нагорі зрозуміли нарешті, що там так і, навіть гірше, тому, що хтось, досі не виявлений, розмінував чонгар
сбу мала б розкрити цей злочин
показать весь комментарий
25.08.2023 18:31 Ответить
всі фермера з півдня роблять, продають збіжжя, а шо вини повинні робити? ринок оптовий овощевий копані робить, мжна подивитися ціни на ютубі, ви вже задовбали зі своєю совковою пропагандою, люди хочуть вижити шо тут такого
показать весь комментарий
25.08.2023 18:15 Ответить
їх просто не треба було здавати без бою...
як співав вакарчук, лідер партії голос, котра зараз також відповідальна за дії керівництва держави
показать весь комментарий
25.08.2023 18:27 Ответить
Цей ублю... Вакарчук зайшов за допомогою Пінчука в парламент, щоб проголосовати за розпродаж української землі, тобто за розпродаж України.
Зробивши цей страшний проти української нації злочин, мерзот... втікла з ВП
показать весь комментарий
25.08.2023 19:22 Ответить
якого бою? кацапів в 10 раз більше було (до 100к) з криму наступало, сили були неспівставними, на фони укріплень кацапів зараз, все наші "суперукріплення" це для лохів було, як і мінування
показать весь комментарий
26.08.2023 12:01 Ответить
Не весь "Голос".
показать весь комментарий
25.08.2023 18:35 Ответить
Може, Зе-владі потрібно було готуватись до війни, будувати лінії оборони, мінувати кордони. Натомість Зе-влада розмінувала кордон з окупованим Кримом, тим самим пропустила безперешкодно ворога і стала фактичним співучасником окупації українських територій.
показать весь комментарий
25.08.2023 19:17 Ответить
Може вже пора говорити правду і вказати на справжніх ворогів, а не шукати їх серед тих, хто фактично став жертвою і і цій ситуації намагається вберегти своє майно?
показать весь комментарий
25.08.2023 19:19 Ответить
Так заарештований, чи тільки підозру відправили Новий поштой за рахунок відправника?
показать весь комментарий
25.08.2023 20:08 Ответить
Не поняла из текста этому »замечательному патриоту» только пред'явили подозрения? В высшей степени странно, в любом случае а особенно в условиях военного времени должны АРЕСТОВАТЬ. А сколько их там Ещё????? Понимаю, что работа тяжелая по выявлению но как хочется верить что переловят если не всех, то хотя бы большую часть
показать весь комментарий
26.08.2023 16:15 Ответить
 
 