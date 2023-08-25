Шмыгаль обсудил с главой МИД Турции Фиданом экономическое сотрудничество и восстановление Украины. ФОТО
Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом активизацию торгово-экономического сотрудничества и восстановление Украины.
Об этом Шмигаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Провели встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обсудили активизацию нашего торгово-экономического сотрудничества, будущее восстановление Украины, а также другие совместные проекты, перспективные для наших стран. Рассчитываем на скорейшую финализацию всех процедур по вступлению в силу Соглашения о свободной торговле", – говорится в сообщении.
Стороны также обсудили глобальную продовольственную безопасность.
"Благодарен Турции за принципиальную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и "формулы мира" президента Владимира Зеленского", - подытожил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня также встретился с Фиданом.
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