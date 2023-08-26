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Второе после остановки "зернового соглашения" судно вышло из порта Одессы. КАРТА+ФОТО

Из порта Одессы вышел балкер PRIMUS, находившийся там с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщил руководитель проекта "Института черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"2-й ушел. Держим кулаки, верим в ВСУ – ВМСУ", - написал он.

Балкер PRIMUS – второе судно, вышедшее из порта Одессы после остановки "зернового соглашения". Он прибыл в Одессу еще 20 февраля 2022 года.

Клименко отметил, что судно следует в порт Варна в Болгарии. Он должен прибыть туда 27 августа.

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Выводит балкер из Одесского порта лоцманский катер PB LOTSMAN MAZHARA.

Второе после остановки зернового соглашения судно вышло из порта Одессы 01

Второе после остановки зернового соглашения судно вышло из порта Одессы 02
Второе после остановки зернового соглашения судно вышло из порта Одессы 03
Второе после остановки зернового соглашения судно вышло из порта Одессы 04

Автор: 

Одесса (7880) Клименко Андрей журналист (60) судоходство (28) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+9
сподіваюсь ескорт дронів "Малюків" монiторить сітуацію...
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26.08.2023 13:20
+7
Морякам торгового флота - не позавидуешь
Представляете - с каким адреналином они возят наша зерно
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26.08.2023 13:28
+5
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26.08.2023 13:48
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сподіваюсь ескорт дронів "Малюків" монiторить сітуацію...
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26.08.2023 13:20 Ответить
Це зрада, чи перемога?
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26.08.2023 13:28 Ответить
додік вважає себе дуже розумним...
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26.08.2023 13:34 Ответить
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26.08.2023 13:48 Ответить
Была ли при попередниках зраданикем не доказано,

но жилось при них гораздо лучше, спокойнее, безопаснее и даже ВВП потихоньку рос
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26.08.2023 13:50 Ответить
При Яныке было так "харашо", что народ революцию устроил
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26.08.2023 14:05 Ответить
ни то ни другое. Это укладывание здоровенного такого болта на все паскудное Ху.лячье рыло. На него и на его "грозные" заявы.
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26.08.2023 19:59 Ответить
Морякам торгового флота - не позавидуешь
Представляете - с каким адреналином они возят наша зерно
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26.08.2023 13:28 Ответить
Це судно йде в баласті (порожнє).
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26.08.2023 13:42 Ответить
як і попереднє. Яке нах не потрібно, щоб його топити.
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26.08.2023 13:52 Ответить
Спеціаліст? Балкер Primus DWT 32500 з осадкою 8,6 м це в балласті?
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26.08.2023 14:08 Ответить
осадку з фото визначив? Якби вийшов із зерном, його б давно притопили. Тут до ворожки ходити не треба.
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26.08.2023 14:11 Ответить
vesselfinder.com - ні не чув?
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26.08.2023 14:16 Ответить
Так. З фото. Бо її якраз візуально і визначають. Осадка носом, кормою. Вираховують по таблицях повну загрузку. З фото можна визначити що судно НЕ в баласті, а з грузом.
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26.08.2023 14:17 Ответить
так на фото в лівому нижньому кутку назва судна є
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26.08.2023 14:24 Ответить
Дякую. Слона то я і нє прімєтіл. Фото ілюстративне.
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26.08.2023 14:34 Ответить
Подяку забираю взад . Бо це одне й те саме судно. Назву міняли декілька раз.
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26.08.2023 14:55 Ответить
А что с осадкой? В балласте бы поднялось на 5 метров выше
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26.08.2023 14:24 Ответить
Нет, в грузу
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26.08.2023 14:20 Ответить
з чого ви взяли шо фото свіже? це може бути фото будь-якого року.
нашо піарити вихід ПУСТОГо судна?
якщо все вийде то ми нах пошлемо рашу з їхзерновою угодою і не будемо вже ппросити стоячи накошілшках стільки грошей у Заходу, бо продаж збіжжя давав до війни 30% бюджету України.
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26.08.2023 15:36 Ответить
Даже очень хорошо.
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26.08.2023 13:31 Ответить
Главвное обойтись без тех стран в Европе, которые уже бются в конвульсиях, что Украина своим зерном их обижает.
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26.08.2023 13:52 Ответить
якщо судно порожнє, то й ніхто не переживає за якесь зерно.
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26.08.2023 13:58 Ответить
Те, яке на фото, виходячи з цього фото якраз в грузу.
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26.08.2023 14:21 Ответить
Загрузили по самое немного, я на этом корыте 2 контракта отработал, знаю что говорю
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26.08.2023 14:34 Ответить
а c чего вы взяли что это фото - СВЕЖЕЕ? ему может быть сколько угодно времени и даже лет. я вам больше скажу - мы видим два РАЗНЫХ фото, сделанных в разное время.даже в разное время года.
и сдается мне что на заднем плане - не Одесса. в Одессе есть вантовые мосты, напомните. Кроме тещина моста. тк на фото явно НЕ тещин мост.
одесситхуев.
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26.08.2023 15:39 Ответить
А на фіга карту одесского порта печатать ?
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26.08.2023 14:14 Ответить
открой мапу Одеси
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26.08.2023 14:22 Ответить
Я добре знаю Одессу , но навищо розжевиватиі у рот ворога інфу викладати? З деякими журналістами і политехнологами і розвідку кацапам не треба мати в України
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26.08.2023 14:32 Ответить
можете открыть программу https://www.ships.com.ua/
и наблюдать за ходом судна онлайн.
сдается мне у москалей что-то в этом духе имеется...
не?
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26.08.2023 15:41 Ответить
блин пытайся пользоваться гугл-переводчиком, от твоего "украинского" резь в глазах.
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26.08.2023 15:44 Ответить
не годуй троля - він спочатку схудне, а потім і здохне
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26.08.2023 16:42 Ответить
ВСЕ, абсолютно ВСЕ, порты мира расписаны в мельчайших деталях в морских лоциях, которые есть в свободной продаже как в печатном виде так и в цифровом. Так что сегодня отбой, ищите зраду в другом месте.
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26.08.2023 20:03 Ответить
Був полярною зіркою, став примусом, хтось когось чпокнув, здається. Скілько їх було було припарковано?
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28.08.2023 17:43 Ответить
 
 