Второе после остановки "зернового соглашения" судно вышло из порта Одессы. КАРТА+ФОТО
Из порта Одессы вышел балкер PRIMUS, находившийся там с самого начала полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщил руководитель проекта "Института черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"2-й ушел. Держим кулаки, верим в ВСУ – ВМСУ", - написал он.
Балкер PRIMUS – второе судно, вышедшее из порта Одессы после остановки "зернового соглашения". Он прибыл в Одессу еще 20 февраля 2022 года.
Клименко отметил, что судно следует в порт Варна в Болгарии. Он должен прибыть туда 27 августа.
Выводит балкер из Одесского порта лоцманский катер PB LOTSMAN MAZHARA.
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+7 Галина Боброва #556335
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но жилось при них гораздо лучше, спокойнее, безопаснее и даже ВВП потихоньку рос
Представляете - с каким адреналином они возят наша зерно
нашо піарити вихід ПУСТОГо судна?
якщо все вийде то ми нах пошлемо рашу з їхзерновою угодою і не будемо вже ппросити стоячи накошілшках стільки грошей у Заходу, бо продаж збіжжя давав до війни 30% бюджету України.
и сдается мне что на заднем плане - не Одесса. в Одессе есть вантовые мосты, напомните. Кроме тещина моста. тк на фото явно НЕ тещин мост.
одесситхуев.
и наблюдать за ходом судна онлайн.
сдается мне у москалей что-то в этом духе имеется...
не?