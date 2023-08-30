За $3 тыс. признавали "непригодными" к службе: ГБР проверяет ВВК в Винницкой области. ФОТОрепортаж

В Хмельнике в Винницкой области обнаружили махинации с выводами ВВК. Врачи за взятки ставили ложные диагнозы и признавали военнообязанных "негодными".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"С февраля 2023 года представители ВВК наладили преступную схему получения средств от призывников. За признание "непригодным" к службе мужчины должны были заплатить от 3 тысяч долларов США, а врачи ставили ложные диагнозы, якобы связанных с наявными проблемами со здоровьем военнообязанных", - говорится в сообщении.

ГБР проверяет возможную причастность к преступлению руководства ВВК и представителей других медицинских учреждений города.

"Кроме того, есть основания считать, что участники схемы требовали деньги даже у тех лиц, которые действительно непригодны к службе. 30 августа 2023 года работники ГБР провели обыск в помещении одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона.

Выявлены и изъяты средства связи, служебная документация, черновые записи, а также денежные средства неизвестного происхождения в гривне и иностранной валюте на общую сумму более 70 тыс. грн в отдельных конвертах с фамилиями. В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям соответствующих должностных лиц", - отметили в Бюро.

Предварительная квалификация правонарушения: принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, или в сочетании с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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