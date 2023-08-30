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За $3 тыс. признавали "непригодными" к службе: ГБР проверяет ВВК в Винницкой области. ФОТОрепортаж

В Хмельнике в Винницкой области обнаружили махинации с выводами ВВК. Врачи за взятки ставили ложные диагнозы и признавали военнообязанных "негодными".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"С февраля 2023 года представители ВВК наладили преступную схему получения средств от призывников. За признание "непригодным" к службе мужчины должны были заплатить от 3 тысяч долларов США, а врачи ставили ложные диагнозы, якобы связанных с наявными проблемами со здоровьем военнообязанных", - говорится в сообщении.

ГБР проверяет возможную причастность к преступлению руководства ВВК и представителей других медицинских учреждений города.

"Кроме того, есть основания считать, что участники схемы требовали деньги даже у тех лиц, которые действительно непригодны к службе. 30 августа 2023 года работники ГБР провели обыск в помещении одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона.

Выявлены и изъяты средства связи, служебная документация, черновые записи, а также денежные средства неизвестного происхождения в гривне и иностранной валюте на общую сумму более 70 тыс. грн в отдельных конвертах с фамилиями. В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям соответствующих должностных лиц", - отметили в Бюро.

Предварительная квалификация правонарушения: принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, или в сочетании с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Также читайте: Коррупция касается преимущественно гражданских ВВК, а не военных, - Резников

За $3 тыс. признавали непригодными к службе: ГБР проверяет ВВК в Винницкой области 01
За $3 тыс. признавали непригодными к службе: ГБР проверяет ВВК в Винницкой области 02
За $3 тыс. признавали непригодными к службе: ГБР проверяет ВВК в Винницкой области 03
За $3 тыс. признавали непригодными к службе: ГБР проверяет ВВК в Винницкой области 04
За $3 тыс. признавали непригодными к службе: ГБР проверяет ВВК в Винницкой области 05
За $3 тыс. признавали непригодными к службе: ГБР проверяет ВВК в Винницкой области 06

Автор: 

взятка (6159) Винницкая область (1035) ГБР (2989) военно-врачебная комиссия (191)


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Щеля подав дурний приклад своїм прихильникам.
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30.08.2023 13:59 Ответить
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30.08.2023 14:04 Ответить
всього 3к, норм знижки
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30.08.2023 14:18 Ответить
"Крім того, є підстави вважати, що учасники схеми вимагали гроші навіть у тих осіб, які насправді є непридатними до служби."(С)

Та невже, не може такого бути! Є хворі люди?
І, навіть, якщо людини вдалось вирвати свої законні документи, то це нічого не гарантує. Остаточне рішення на виїзд приймають прикордонники. Якщо і вони не можуть докопатись, то тоді підключать нащадків гєбні. Що вони виробляли, копались у телефоні і побачили пиво у замовленні. "Ти жє такой бальной, какоє можєт бить піво". Вільні люди вільної країни.
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30.08.2023 14:28 Ответить
 
 