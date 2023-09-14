Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО сбили три беспилотника, враг 4 раза атаковал Никопольщину. ФОТОрепортаж
Ночью защитники неба из ПВК "Схід" сбили над Днепропетровской областью три беспилотника. В течение ночи враг 4 раза атаковал Никопольский район.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Обломки одного из дронов упали в Первомайской громаде Никопольщины. Частично разрушен частный дом. Еще 6 – повреждены. Повреждены и 8 хозяйственных построек, 3 авто. Загорелась сухая трава, пожар спасатели потушили.
По тому же району враг бил из тяжелой артиллерии и "Града". Досталось Марганецкой громаде. Чрезвычайники обследуют пораженную территорию и выясняют последствия атак.
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