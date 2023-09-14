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Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО сбили три беспилотника, враг 4 раза атаковал Никопольщину. ФОТОрепортаж

Ночью защитники неба из ПВК "Схід" сбили над Днепропетровской областью три беспилотника. В течение ночи враг 4 раза атаковал Никопольский район.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Обломки одного из дронов упали в Первомайской громаде Никопольщины. Частично разрушен частный дом. Еще 6 – повреждены. Повреждены и 8 хозяйственных построек, 3 авто. Загорелась сухая трава, пожар спасатели потушили.

По тому же району враг бил из тяжелой артиллерии и "Града". Досталось Марганецкой громаде. Чрезвычайники обследуют пораженную территорию и выясняют последствия атак.

Читайте: Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии и атаковали беспилотником Марганецкую громаду, - ОВА

Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО сбили три беспилотника, враг 4 раза атаковал Никопольщину 01
Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО сбили три беспилотника, враг 4 раза атаковал Никопольщину 02
Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО сбили три беспилотника, враг 4 раза атаковал Никопольщину 03
Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО сбили три беспилотника, враг 4 раза атаковал Никопольщину 04
Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО сбили три беспилотника, враг 4 раза атаковал Никопольщину 05

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обстрел (27129) Никополь (1018) Днепропетровская область (3946)


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