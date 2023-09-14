Последствия атак рашистов на Запорожскую область: Били из артиллерии, РСЗО, авиации и запускали БПЛА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики продолжают атаки на Запорожскую область

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

Так, ночью российские оккупанты атаковали Трудовое 5 БПЛА, пострадавших нет, однако разрушения получили хозяйственные здания и складские помещения.

За прошедшие сутки враг нанес 153 удара по 31 населенному пункту.

"4 РСЗО-обстрела пришлись по Новодаровке, Темировке и Лукьяновке, 8 авиаснарядов - по Орехову, еще 3 БПЛА атаковали Степное и Пятихатки. Зафиксировано 138 артиллерийских обстрелов по территории Гуляйполя, Зализничного, Затишшя, Новоандреевки, Ольговского, Левадного, Щербаков, Затишья, Темировки, Каменского, Степного и других прифронтовых городов и сел", - говорится в сообщении.

Поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

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