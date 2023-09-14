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Последствия обстрелов Харьковщины рашистами: Повреждены админздания, дома и авто. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ночью обстреляли пгт Великий Бурлук и город Волчанск Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины

"14 сентября около 00:30 оккупанты обстреляли пгт Большой Бурлук Купянского района. Предварительно, из РСЗО. Повреждены админздание, жилые дома и частные автомобили.

В результате вражеского обстрела Волчанска, который произошел 13 сентября около 23:30, повреждено административное здание", - говорится в сообщении.

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Последствия обстрелов Харьковщины рашистами: Повреждены админздания, дома и авто 01
Последствия обстрелов Харьковщины рашистами: Повреждены админздания, дома и авто 02
Последствия обстрелов Харьковщины рашистами: Повреждены админздания, дома и авто 03
Последствия обстрелов Харьковщины рашистами: Повреждены админздания, дома и авто 04
Последствия обстрелов Харьковщины рашистами: Повреждены админздания, дома и авто 05

Автор: 

обстрел (27129) Харьковщина (5577)


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