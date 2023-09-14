За прошедшие сутки оккупанты нанесли 98 ударов по Сумщине: повреждена школа, дом культуры, магазин. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли пограничные населенные пункты Сумщины. Всего насчитано 98 ударов.

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, в результате обстрелов повреждены помещения школы, дома культуры, частный дом, легковой автомобиль, грузовой автомобиль и магазин.

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