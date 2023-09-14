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За прошедшие сутки оккупанты нанесли 98 ударов по Сумщине: повреждена школа, дом культуры, магазин. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли пограничные населенные пункты Сумщины. Всего насчитано 98 ударов.

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, в результате обстрелов повреждены помещения школы, дома культуры, частный дом, легковой автомобиль, грузовой автомобиль и магазин.

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За прошедшие сутки оккупанты нанесли 98 ударов по Сумщине: повреждена школа, дом культуры, магазин 01
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 98 ударов по Сумщине: повреждена школа, дом культуры, магазин 02
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 98 ударов по Сумщине: повреждена школа, дом культуры, магазин 03
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 98 ударов по Сумщине: повреждена школа, дом культуры, магазин 04
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 98 ударов по Сумщине: повреждена школа, дом культуры, магазин 05

Автор: 

обстрел (27129) Сумская область (3117)


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Ні один постріл не повинен залишаться без відповіді
Тільки тоді з нами будуть рахуваться і поважать
Згадайте в школі хто не давав здачі -- того товкли
А хто брав що під руку попадеться і обіцяв розбитиголоау -
-обходили десятою длрогою
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14.09.2023 10:01 Ответить
Ось вона "великая русская культура " вбивство мирних жителів ,руйнування : лікарень ,шкіл ,дитячих садків .
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14.09.2023 10:06 Ответить
По Сумщині кацапи гатять цілодобово , а у вечірніх відосиках про
цю область тиша....
може у Зе писок заціпило , чи не може второпати про існування
кордону Сумськоі обл. з кацапами ?😠
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14.09.2023 10:14 Ответить
https://sumy.today/news/society/37008-u-seredmisti-sum-planuyut-vstanoviti-velikij-ekran-shchobi-translyuvati-khvilinu-movchannya.html У середмісті Сум планують встановити великий екран, щоби транслювати хвилину мовчання - SumyToday

Збс, да? Щас без экрана никак
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14.09.2023 10:43 Ответить
 
 