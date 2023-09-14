За прошедшие сутки оккупанты нанесли 98 ударов по Сумщине: повреждена школа, дом культуры, магазин. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки войска РФ обстреляли пограничные населенные пункты Сумщины. Всего насчитано 98 ударов.
Об этом сообщает полиция Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, в результате обстрелов повреждены помещения школы, дома культуры, частный дом, легковой автомобиль, грузовой автомобиль и магазин.
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Тільки тоді з нами будуть рахуваться і поважать
Згадайте в школі хто не давав здачі -- того товкли
А хто брав що під руку попадеться і обіцяв розбитиголоау -
-обходили десятою длрогою
цю область тиша....
може у Зе писок заціпило , чи не може второпати про існування
кордону Сумськоі обл. з кацапами ?😠
Збс, да? Щас без экрана никак