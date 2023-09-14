Сутки на Донетчине: обстрелы 14 населенных пунктов, 1 человек получил ранения. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки оккупанты не прекращали обстрелы населенных пунктов Донецкой области.
Об этом сообщили в Донецкой ОВА, передает Цензор.НЕТ.
За сутки повреждено 10 домов в Новоукраинке, зафиксировано 30 обстрелов Угледара. В Шахтерском Великоновоселковской громады повреждены 18 домов.
В результате российских обстрелов в Авдеевке 1 человек получил ранения, в городе на трех улицах повреждены дома. В Марьинской громаде под огнем Красногоровка, Максимилиановка и Георгиевка. Кураховская громада подверглась 4 обстрелам: пострадали Курахово, Островское и Степановка. Также повреждены дома в Торецке и Часовом Яру. Под обстрелами окрестности Константиновской громады.
В Торском Лиманской громады российские оккупанты разрушили 1 дом, еще 1 - поврежден.
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