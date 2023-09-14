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Сутки на Донетчине: обстрелы 14 населенных пунктов, 1 человек получил ранения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты не прекращали обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

Об этом сообщили в Донецкой ОВА, передает Цензор.НЕТ.

За сутки повреждено 10 домов в Новоукраинке, зафиксировано 30 обстрелов Угледара. В Шахтерском Великоновоселковской громады повреждены 18 домов.

В результате российских обстрелов в Авдеевке 1 человек получил ранения, в городе на трех улицах повреждены дома. В Марьинской громаде под огнем Красногоровка, Максимилиановка и Георгиевка. Кураховская громада подверглась 4 обстрелам: пострадали Курахово, Островское и Степановка. Также повреждены дома в Торецке и Часовом Яру. Под обстрелами окрестности Константиновской громады.

В Торском Лиманской громады российские оккупанты разрушили 1 дом, еще 1 - поврежден.

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Сутки на Донетчине: обстрелы 14 населенных пунктов, 1 человек получил ранения 01
Сутки на Донетчине: обстрелы 14 населенных пунктов, 1 человек получил ранения 02
Сутки на Донетчине: обстрелы 14 населенных пунктов, 1 человек получил ранения 03
Сутки на Донетчине: обстрелы 14 населенных пунктов, 1 человек получил ранения 04
Сутки на Донетчине: обстрелы 14 населенных пунктов, 1 человек получил ранения 05
Сутки на Донетчине: обстрелы 14 населенных пунктов, 1 человек получил ранения 06
Сутки на Донетчине: обстрелы 14 населенных пунктов, 1 человек получил ранения 07
Сутки на Донетчине: обстрелы 14 населенных пунктов, 1 человек получил ранения 08
Сутки на Донетчине: обстрелы 14 населенных пунктов, 1 человек получил ранения 09

Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642)


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