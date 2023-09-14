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В Умань на период празднования Рош ха-Шана прибыла полиция Израиля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Умани все необходимые службы работают в усиленном режиме. В город прибыли полицейские из Израиля, которые вместе с украинскими полицейскими несут службу в паломничестве хасидов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм МВД Украины.

Полиция Израиля прибыла в Умань на период празднования Рош ха-Шана. Совместно с украинскими полицейскими они несут службу в местах паломничества хасидов.

Уже сегодня иностранные коллеги приступят к патрулированию вместе с украинскими полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Читайте также: С 11 сентября в Умани введен особый режим въезда, выезда и передвижения по городу из-за прибытия паломников

Сообщается, что за сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 8 726 паломников-хасидов. В общей сложности ожидается прибытие всего около 30 тыс. паломников.

С целью обеспечения пожарной и техногенной безопасности на период с 12 по 19 сентября развернут сводный отряд ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области. Привлечены передвижные пункты управления ГСЧС, тактический пожарный робот, кинологический расчет и расчет на специальной машине радиационной и химической разведки. В местах массового скопления паломников осуществляется круглосуточное дежурство на 7 постах. Дополнительно привлечены пешие патрули ГСЧС.

В Умань на период празднования Рош ха-Шана прибыла полиция Израиля 01
В Умань на период празднования Рош ха-Шана прибыла полиция Израиля 02
В Умань на период празднования Рош ха-Шана прибыла полиция Израиля 03

Автор: 

Израиль (1923) Умань (362) хасиды (255)


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Топ комментарии
+22
Выдайте им повестки. Всем.
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14.09.2023 13:13
+19
Чужа поліція на суверенній території України. Як вам це?
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14.09.2023 13:15
+17
Ізраїльські поліцейські в Україні будуть затримувати громадян України?
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14.09.2023 13:13
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Страница 2 из 2
США надає нам зброю. Ізраїль надає нам зброю?
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14.09.2023 15:21 Ответить
Отлично! Территория посольства, является территорией государства!
Пусть охраняют!
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14.09.2023 15:57 Ответить
им можно. евреям нельзя.
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15.09.2023 01:02 Ответить
Чужому навчайтесь і свого не цурайтесь...
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14.09.2023 15:18 Ответить
Як базарні баби! З хасидами так і треба!
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14.09.2023 15:26 Ответить
Нормальна ініціатива на такі свята, значно менше буде бажання бодатись з поліцією та конфліктувати.
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14.09.2023 15:50 Ответить
Зневажливе ставлення до українців в Ізраїлі повсюди . Може і Україні послати поліцаїв?

Абсолютний нонсенс і приниження !!
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14.09.2023 15:52 Ответить
А наші правитилі взяли б та й дозволили б приїзд лише за умови надання нам ПВО, хочаб для Умані! Так ні, вони ще й українцям на 10 днів дороги перекрили!
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14.09.2023 16:03 Ответить
Ізраїльська поліція буде слідкувати за порядком в українській Умані. Штопане зелене шапіто
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14.09.2023 16:36 Ответить
На 2 матчах Євро збірної України в Бухаресті теж була поліція з України. Був там, бачив на власні очі
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14.09.2023 16:39 Ответить
поліція ізраїльська депутати ізраїльські міністри ізраїльські олігархи ізраїльські презик ізраїльський....а рівень життя в 10 разів нижчий ніж в ізраїлі....що ж таке? ніхто не підкаже?
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14.09.2023 16:46 Ответить
Смішно думати, що ізраільські, про українців будуть думати більше,
а ніж про своїх. Отож бо, робимо висновки та на наступних виборах голосуємо за українців!
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14.09.2023 17:35 Ответить
Опять обосцаная кулеба обделалась. А ведь мог паскуда хотя бы ПОТОРГОВАТЬСЯ с евреями - мы вам поломничество в Умань, вы нам ОРУЖИЕ и давление на Байдена с целью увеличения поставок ОРУЖИЯ. Нет ***..... НОЛЬ результата. Гнать кулебу обосраными тряпками, оно вообще ни на что не способно.
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14.09.2023 17:08 Ответить
Запретить выдачу виз израильтосам, дать 10% от квоты по запросам, как они украинцам и наличие миллиона долларов на счету у каждого вьезжающего
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14.09.2023 17:30 Ответить
30 тыс хасидов со своим вооружением это сила в помощь ВСУ,, помолиться можно и потом...
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14.09.2023 17:56 Ответить
От цікаво, а вони озброєні?
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14.09.2023 18:48 Ответить
дивлячись на наших поліцейських стало зрозуміло чому...
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14.09.2023 19:53 Ответить
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