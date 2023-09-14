В Умань на период празднования Рош ха-Шана прибыла полиция Израиля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Умани все необходимые службы работают в усиленном режиме. В город прибыли полицейские из Израиля, которые вместе с украинскими полицейскими несут службу в паломничестве хасидов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм МВД Украины.

Полиция Израиля прибыла в Умань на период празднования Рош ха-Шана. Совместно с украинскими полицейскими они несут службу в местах паломничества хасидов.

Уже сегодня иностранные коллеги приступят к патрулированию вместе с украинскими полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что за сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 8 726 паломников-хасидов. В общей сложности ожидается прибытие всего около 30 тыс. паломников.

С целью обеспечения пожарной и техногенной безопасности на период с 12 по 19 сентября развернут сводный отряд ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области. Привлечены передвижные пункты управления ГСЧС, тактический пожарный робот, кинологический расчет и расчет на специальной машине радиационной и химической разведки. В местах массового скопления паломников осуществляется круглосуточное дежурство на 7 постах. Дополнительно привлечены пешие патрули ГСЧС.





