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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Подтверждение поражения российского С-400 "Триумф" около оккупированной Евпатории. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

Спутниковое фото подтверждает поражение российской системы ПВО С-400 "Триумф" вблизи оккупированной Евпатории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Снимок был сделан утром 14 сентября. Он подтверждает удар по позициям систем ПВО С-400 "Триумф" вблизи оккупированной Евпатории.

Подтверждение поражения российского С-400 Триумф около оккупированной Евпатории 01

Смотрите также: Позиция российской ПВО С-400 "Триумф", которая сегодня была уничтожена вблизи оккупированной Евпатории. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

Напомним, утром в Евпатории прогремели взрывы, оккупационные власти заявили об атаке дронами.

Позже источники Цензор.НЕТ сообщили, что СБУ и ВМС возле Евпатории уничтожили российское ПВО "Триумф" стоимостью $1,2 млрд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупированный Севастополь атакуют дроны. Работает ПВО, - соцсети. ВИДЕО

Автор: 

Евпатория (101) Крым (26380) уничтожение (6916)


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Топ комментарии
+30
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14.09.2023 15:38
+24
Глибокий респект усім виконавцям!
Спецназ ВМС США, Моссад та Мі-6 Вам по доброму заздрять!
Слава ЗСУ та СБУ!
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14.09.2023 15:37
+19
І когда ми студова глянем вниз.. на рашосвиней, то оні нам покажутся такіє махонькіє- махонькіє... все равно как миши... пардон как кріси., потому что ето же св-и-но-со-ба-кіііі !!!
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14.09.2023 15:41
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Правила форума Совет форумчан
Что они там видят?🙁
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14.09.2023 15:36 Ответить
Фрэнк Заппа и «Мамаши»
Занимали лучшие места в округе,
Но глупец с ракетницей
Все сжег дотла.

Дым над водой
И огонь в небесах

Они сожгли дотла игорный дом,
Он погибал с ужасным звуком,

кацапські недопалки на фото
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14.09.2023 15:53 Ответить
Глибокий респект усім виконавцям!
Спецназ ВМС США, Моссад та Мі-6 Вам по доброму заздрять!
Слава ЗСУ та СБУ!
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14.09.2023 15:37 Ответить
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14.09.2023 15:38 Ответить
Над Євпаторією точно не вимикав. Так й запишемо.
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14.09.2023 15:42 Ответить
пан Коростильов змайстрував нову систему наведення для Нептунів
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14.09.2023 15:54 Ответить
старлінк ніколи навіть і не включався над кримом!
як він міг виключити те, що ніколи там не включалось?
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15.09.2023 14:18 Ответить
І когда ми студова глянем вниз.. на рашосвиней, то оні нам покажутся такіє махонькіє- махонькіє... все равно как миши... пардон как кріси., потому что ето же св-и-но-со-ба-кіііі !!!
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14.09.2023 15:41 Ответить
хм, схоже знищена тільки 1 пускова і можливо пошкоджені 1-2 радари, якщо судити по знімка до та після.
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14.09.2023 15:42 Ответить
падумаєш! Скоро приїде Кимченин і привезе десять тисяч пускових!
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14.09.2023 15:55 Ответить
кончений привезе десятки тисяч снарядів та олівців для градів.
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14.09.2023 16:16 Ответить
Повідомлялось же: спочатку дронами вразили радари, а потім по вже "сліпій" С-400 прилетіла ракета.
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14.09.2023 15:59 Ответить
нічого не розумію по цих знімках, але на відео кримських пукіноїдів вибухало і палало нормально
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14.09.2023 15:47 Ответить
чому не зрозуміло, чорні плями - то жопа
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14.09.2023 16:33 Ответить
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14.09.2023 15:48 Ответить
Приголомшлива влучність!
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14.09.2023 16:00 Ответить
детріумфікація
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14.09.2023 16:30 Ответить
СЛАВА УКРАИНСКИМ ГЕРОЯМ ВСУ! продолжайте в том же духе!
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14.09.2023 16:33 Ответить
тріумф виявився фіаско.
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14.09.2023 16:34 Ответить
чому?
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15.09.2023 00:48 Ответить
тому, що цей "триумф" знищено українською ракетою, а не навпаки. очевидно ж.
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15.09.2023 09:07 Ответить
а німці кажуть нащо вам ракети такої дальності

ось навіщо
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14.09.2023 18:52 Ответить
Только свои ракеты спасут Украину.
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14.09.2023 19:57 Ответить
Не дуже збігається з тим, як це місто виглядає на гугл-карті
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15.09.2023 04:40 Ответить
 
 