Подтверждение поражения российского С-400 "Триумф" около оккупированной Евпатории. СПУТНИКОВОЕ ФОТО
Спутниковое фото подтверждает поражение российской системы ПВО С-400 "Триумф" вблизи оккупированной Евпатории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Снимок был сделан утром 14 сентября. Он подтверждает удар по позициям систем ПВО С-400 "Триумф" вблизи оккупированной Евпатории.
Напомним, утром в Евпатории прогремели взрывы, оккупационные власти заявили об атаке дронами.
Позже источники Цензор.НЕТ сообщили, что СБУ и ВМС возле Евпатории уничтожили российское ПВО "Триумф" стоимостью $1,2 млрд.
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Занимали лучшие места в округе,
Но глупец с ракетницей
Все сжег дотла.
Дым над водой
И огонь в небесах
Они сожгли дотла игорный дом,
Он погибал с ужасным звуком,
кацапські недопалки на фото
Спецназ ВМС США, Моссад та Мі-6 Вам по доброму заздрять!
Слава ЗСУ та СБУ!
як він міг виключити те, що ніколи там не включалось?
ось навіщо