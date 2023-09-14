Подтверждение поражения российского С-400 "Триумф" около оккупированной Евпатории. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

Спутниковое фото подтверждает поражение российской системы ПВО С-400 "Триумф" вблизи оккупированной Евпатории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Снимок был сделан утром 14 сентября. Он подтверждает удар по позициям систем ПВО С-400 "Триумф" вблизи оккупированной Евпатории.

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Напомним, утром в Евпатории прогремели взрывы, оккупационные власти заявили об атаке дронами.

Позже источники Цензор.НЕТ сообщили, что СБУ и ВМС возле Евпатории уничтожили российское ПВО "Триумф" стоимостью $1,2 млрд.

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