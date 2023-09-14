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Разоблачен экс-адвокат, который "работал" на телеграм-канал "Вагнера" и призывал захватить власть в Украине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве бывшего адвоката, публично призывавшего к насильственному захвату государственной власти в Украине. Его вражескую агитацию подхватывали интернет-ресурсы спецслужб РФ, чтобы расшатать обстановку в Украине и деморализовать украинских воинов на фронте.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, фигурант позиционировал себя как "лидер общественного мнения" и провоцировал людей к общественным беспорядкам под предлогом "протестных" митингов. Для этого злоумышленник записывал многочисленные видеосюжеты, которые выкладывал на собственном ютуб-канале с общей аудиторией более 100 тыс. пользователей. В этих видео их автор пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и подстрекал граждан к силовым действиям с целью свержения конституционного строя в Украине.

Установлено, что "видообращение" фигуранта сразу подхватывали российские интернет-ресурсы, среди которых телеграм-каналы "вагнеровцев". Вражеские пропагандисты представляли сюжеты псевдоактивиста как "позицию" рядовых граждан Украины и тем самым пытались навредить международному имиджу нашего государства.

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По выводам экспертизы публичные материалы фигуранта подтверждают его подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Разоблачен экс-адвокат, который работал на телеграм-канал Вагнера и призывал захватить власть в Украине, - СБУ 01
Разоблачен экс-адвокат, который работал на телеграм-канал Вагнера и призывал захватить власть в Украине, - СБУ 02
Разоблачен экс-адвокат, который работал на телеграм-канал Вагнера и призывал захватить власть в Украине, - СБУ 03

Автор: 

пропаганда (3675) СБУ (19893) государственная измена (1540)


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Топ комментарии
+16
Брехня чергова. Він на своєму ютуб каналі фіксував позови на дєрмака- зрадника і передавав їх в прокуратуру.
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14.09.2023 17:14
+13
Якака нах тюрма?
Миж його непрокормимо!
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14.09.2023 17:11
+9
яка відгодована товсто-ляхаста хряк-тварюка
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14.09.2023 17:22
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Обличчя замулили, але на монтян точно не схожий.
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14.09.2023 17:09 Ответить
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14.09.2023 18:28 Ответить
Монтян немає в Україні, вона зараз ошивається у Росії.
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14.09.2023 18:32 Ответить
Якака нах тюрма?
Миж його непрокормимо!
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14.09.2023 17:11 Ответить
яка відгодована товсто-ляхаста хряк-тварюка
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14.09.2023 17:22 Ответить
Брехня чергова. Він на своєму ютуб каналі фіксував позови на дєрмака- зрадника і передавав їх в прокуратуру.
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14.09.2023 17:14 Ответить
Хто такий?
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14.09.2023 17:17 Ответить
Крмжанівський
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14.09.2023 19:21 Ответить
Это реально Крижановский? Я думал показалось.
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14.09.2023 19:23 Ответить
На баканова похож.
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14.09.2023 17:18 Ответить
мы превращаемся в путинскую рашку. скоро за слово Порох будут пожизненное давать
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14.09.2023 17:25 Ответить
Ну зелену продажну, крадійну владу давно пора потурити, але тоді будеш ворогом зеленої влади. От працював на користь кацапам то це вже ворог України
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14.09.2023 17:24 Ответить
За ноги, и об стену!
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14.09.2023 17:27 Ответить
Ого жлукто віджер на українських харчах, падаль!
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14.09.2023 17:39 Ответить
Ще є новоспечений адвокат - Ванютка Бакланов. Ну той зовсім інший, він 24 лютого з Києва не здриснув...
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14.09.2023 17:41 Ответить
а хто це конкретно??? Чому не оголошують прізвища, якщо це публічна особа? Та прізвище можна оприлюднити навіть шляхом демонстрації (для прикладу його злочиної діяльності) його же ролика з ютубу!
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14.09.2023 17:44 Ответить
Крижанівський, на ютубі пошукайте.
Він домагався внесення справи на єрмака в єрдр
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14.09.2023 19:08 Ответить
дякую. пошукав, справді, це патріот Крижанівський.
Явно заказуха від ЄрЗе
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14.09.2023 21:54 Ответить
Тому що це патріот !
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14.09.2023 19:46 Ответить
Схожий на Рабіновича.
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14.09.2023 17:54 Ответить
Бабіновіч в Ізраїлі.
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14.09.2023 17:58 Ответить
Іще один такий само є.
Рибін прізвище.
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14.09.2023 18:12 Ответить
То нічого! у нас вже новий адвокат є, та ще й ФОП.
ванька баканов - лєпший друг щеневтіка оманського
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14.09.2023 18:16 Ответить
На мінне поле його
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14.09.2023 18:29 Ответить
Себе туди
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15.09.2023 12:51 Ответить
Маса достатня для розмінування. Вперед за призначенням!
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14.09.2023 18:30 Ответить
Себе туди . І бубочку з дЄрьмаком прихвати
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15.09.2023 12:52 Ответить
оце так підвищив себе з адвоката в пропагандони
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14.09.2023 18:39 Ответить
Не мучте себе в здогадках хто насправді є цей сепаратюга. Судді, прокурори, поліцейські ще на роботі роблять собі свідоцтва адвоката використовуючи службові повноваження. Приблизно половина адвокатів в кожному місті із "бивших".
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14.09.2023 18:47 Ответить
Думаю це Крижановський.
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14.09.2023 18:53 Ответить
Ні, почекайте!
Що це за тєма?
Він збирав заяви на Д'єрьмака?
То це зовсім інша справа!!!
Підтвердження є?
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14.09.2023 18:54 Ответить
"намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України"
Джерело:

Почекайте! Може йому яйця по 17 грн.для ЗСУ не подобались, чи "Стамбульські домовленості" про здачу України групою підарасів на чолі з О.О.Чалим (не той, що був послом в США) !
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14.09.2023 18:58 Ответить
Вище військово-політичне керівництво України, це хто?
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14.09.2023 19:25 Ответить
Это тот юрист который боролся с Ермаком ! А вы что думали ? Что предатель ? Счазз ! Не для того у нас СБУ. Мы так и опомнися не успеем как вся оппозиция окажется в тюрьме
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14.09.2023 19:37 Ответить
Обратите внимание на часы и браслет.

https://www.youtube.com/watch?v=8olFYIU4S_o https://www.youtube.com/watch?v=8olFYIU4S_o

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14.09.2023 19:43 Ответить
Крижанівський робив спроби боротись з корупцією та топ корупціонерами в Україні які під час війни(яка до речі юридично так і не зафіксована нашою владою)продовжили збагачуватись на горі та стражданнях нашого народу.Щоб зрозуміти,що хотів для України Крижанівський,подивіться бодай декілька його відео на Ютубі,поки їх на заблокували або ж не видалили.Зайдіть на його сайт і подивіться на обличчя людей,які внесені в реєстр корупціонерів https://stopcorr.info/reyestr-korupcioneriv https://stopcorr.info/reyestr-korupcioneriv (ніяких вірусів там нема,сайт вже почали блокувати).Якщо Ви можете сказати,що там брехня-тоді ми говоримо не про Україну,а про якесь віртуальне утворення,яке нам хочуть вбити в свідомість.
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14.09.2023 20:23 Ответить
не заюлокували і не видалили. Принайиі, його відухи на пошуковику ютубу я знайшов.
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14.09.2023 21:52 Ответить
Так як написано нічого не зрозуміло:
Критикував Рєзнікова та опу?
Закликав замінити цей уряд на інший?
Його відео користувалися москалі?

Цю справу можна повішати на любого з читачів цензора що згадує єрмаків, Арахамій, безуглих, татарових, таранів, баканових тощо тощо.

Якась темна історія
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14.09.2023 23:34 Ответить
К пожизненому таких предателей. СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.09.2023 05:55 Ответить
Разберись в вопросе. Или зебуин?
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15.09.2023 12:55 Ответить
 
 