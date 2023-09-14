Разоблачен экс-адвокат, который "работал" на телеграм-канал "Вагнера" и призывал захватить власть в Украине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве бывшего адвоката, публично призывавшего к насильственному захвату государственной власти в Украине. Его вражескую агитацию подхватывали интернет-ресурсы спецслужб РФ, чтобы расшатать обстановку в Украине и деморализовать украинских воинов на фронте.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, фигурант позиционировал себя как "лидер общественного мнения" и провоцировал людей к общественным беспорядкам под предлогом "протестных" митингов. Для этого злоумышленник записывал многочисленные видеосюжеты, которые выкладывал на собственном ютуб-канале с общей аудиторией более 100 тыс. пользователей. В этих видео их автор пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и подстрекал граждан к силовым действиям с целью свержения конституционного строя в Украине.

Установлено, что "видообращение" фигуранта сразу подхватывали российские интернет-ресурсы, среди которых телеграм-каналы "вагнеровцев". Вражеские пропагандисты представляли сюжеты псевдоактивиста как "позицию" рядовых граждан Украины и тем самым пытались навредить международному имиджу нашего государства.

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По выводам экспертизы публичные материалы фигуранта подтверждают его подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.





