Памятник княгини Ольге на Михайловской площади нарядили в бронежилет. ФОТОрепортаж
Женщины-ветераны надели бронежилет на памятник княгини Ольге на Михайловской площади в Киеве. Так они хотят привлечь внимание к потребности женщин-военнослужащих в изготовленной специально под женскую анатомию амуниции.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Апостроф.
Организаторы акции – представительницы общественной организации Veteranka.
Они сообщили, что по последним данным Минобороны в ВСУ, служит 42 тысяч военнослужащих. Вместе с гражданскими работницами их 60 тысяч. Из них 5 тысяч защитниц наравне с мужчинами защищают Украину в зоне боевых действий.
По словам организатора акции, насущной проблемой при этом остается отсутствие женской амуниции.
"Броня, которая до сих пор производится, не учитывает особенности телосложения женщин, поэтому неудобна для них, а иногда даже опасна, ведь формирует ошибочное впечатление о защищенности. Сегодня военнослужащим нужна защита, которая даст возможность после войны вернуться в гражданскую жизнь без последствий для здоровья из-за некачественной амуниции", - подчеркнула соучредительница движения, ветеранка 25-го батальона "Киевская Русь" Юлия Кириллова.
Организаторы акции отмечают, что амуниция, которая есть на обеспечении украинской армии, не универсальна и не подходит для женщин.
"Женщины в армии вынуждены носить "мужской" вариант амуниции. Без облегченных плит вес такого бронежилета может достигать от 6 килограмм. В совокупности с рюкзаком 15-20 кг, аптечкой, разной одеждой и дополнительной амуницией - такой вес ежедневно носит на себе парамедик", – рассказала парамедик Елена Шарговская.
В ходе акции представили первый полностью женский бронекостюм отечественного производства.
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їй це кому
як що пам"ятнику, то нахрена повішали
як що Україні, то це брехня
що має донести цей напис???
А заодно, попросить производителей бронетехники, предусмотреть зеркальце и полочку для косметики, на тот случай, если в ней будет кто из женщин в экипаже...
Ну что уж останавливаться на полу мерах... стелиться, так стелиться....
Но так, что бы смотрелось КРАСИВО и не полнило...
Хоча ой. Може просто не гребсти кого попало?
Кроме того, такой вариант жилета также является пригодным для мужчин с развитыми грудными мышцами. Бронежилет содержит детали передней и задней частей с бронеплитами. Система демпферов расположена на внутренней части передней детали бронежилета между бронеплитой и телом пользователя, создает соответствующие ниши, не влияя на форму самой бронеплиты.
Женщины военнослужащие твою жопу защищают на фронте, пока ты тут клоун коменты строчишь.
Расскажи лучше как наличие "демпферов" уменьшают вес бронежилетов, о котором ноет "красавицы"?
И какого "размера" должны быть "демпфера", что бы спрятать "буфера"?