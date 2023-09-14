Памятник княгини Ольге на Михайловской площади нарядили в бронежилет. ФОТОрепортаж

Женщины-ветераны надели бронежилет на памятник княгини Ольге на Михайловской площади в Киеве. Так они хотят привлечь внимание к потребности женщин-военнослужащих в изготовленной специально под женскую анатомию амуниции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Апостроф.

Организаторы акции – представительницы общественной организации Veteranka.

Они сообщили, что по последним данным Минобороны в ВСУ, служит 42 тысяч военнослужащих. Вместе с гражданскими работницами их 60 тысяч. Из них 5 тысяч защитниц наравне с мужчинами защищают Украину в зоне боевых действий.

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По словам организатора акции, насущной проблемой при этом остается отсутствие женской амуниции.

"Броня, которая до сих пор производится, не учитывает особенности телосложения женщин, поэтому неудобна для них, а иногда даже опасна, ведь формирует ошибочное впечатление о защищенности. Сегодня военнослужащим нужна защита, которая даст возможность после войны вернуться в гражданскую жизнь без последствий для здоровья из-за некачественной амуниции", - подчеркнула соучредительница движения, ветеранка 25-го батальона "Киевская Русь" Юлия Кириллова.

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Организаторы акции отмечают, что амуниция, которая есть на обеспечении украинской армии, не универсальна и не подходит для женщин.

"Женщины в армии вынуждены носить "мужской" вариант амуниции. Без облегченных плит вес такого бронежилета может достигать от 6 килограмм. В совокупности с рюкзаком 15-20 кг, аптечкой, разной одеждой и дополнительной амуницией - такой вес ежедневно носит на себе парамедик", – рассказала парамедик Елена Шарговская.

В ходе акции представили первый полностью женский бронекостюм отечественного производства.













