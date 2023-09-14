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Памятник княгини Ольге на Михайловской площади нарядили в бронежилет. ФОТОрепортаж

Женщины-ветераны надели бронежилет на памятник княгини Ольге на Михайловской площади в Киеве. Так они хотят привлечь внимание к потребности женщин-военнослужащих в изготовленной специально под женскую анатомию амуниции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Апостроф.

Организаторы акции – представительницы общественной организации Veteranka.

Они сообщили, что по последним данным Минобороны в ВСУ, служит 42 тысяч военнослужащих. Вместе с гражданскими работницами их 60 тысяч. Из них 5 тысяч защитниц наравне с мужчинами защищают Украину в зоне боевых действий.

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По словам организатора акции, насущной проблемой при этом остается отсутствие женской амуниции.

"Броня, которая до сих пор производится, не учитывает особенности телосложения женщин, поэтому неудобна для них, а иногда даже опасна, ведь формирует ошибочное впечатление о защищенности. Сегодня военнослужащим нужна защита, которая даст возможность после войны вернуться в гражданскую жизнь без последствий для здоровья из-за некачественной амуниции", - подчеркнула соучредительница движения, ветеранка 25-го батальона "Киевская Русь" Юлия Кириллова.

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Организаторы акции отмечают, что амуниция, которая есть на обеспечении украинской армии, не универсальна и не подходит для женщин.

"Женщины в армии вынуждены носить "мужской" вариант амуниции. Без облегченных плит вес такого бронежилета может достигать от 6 килограмм. В совокупности с рюкзаком 15-20 кг, аптечкой, разной одеждой и дополнительной амуницией - такой вес ежедневно носит на себе парамедик", – рассказала парамедик Елена Шарговская.

В ходе акции представили первый полностью женский бронекостюм отечественного производства.

Памятник княгини Ольге на Михайловской площади нарядили в бронежилет 01

Памятник княгини Ольге на Михайловской площади нарядили в бронежилет 02
Памятник княгини Ольге на Михайловской площади нарядили в бронежилет 03
Памятник княгини Ольге на Михайловской площади нарядили в бронежилет 04
Памятник княгини Ольге на Михайловской площади нарядили в бронежилет 05
Памятник княгини Ольге на Михайловской площади нарядили в бронежилет 06
Памятник княгини Ольге на Михайловской площади нарядили в бронежилет 07
Памятник княгини Ольге на Михайловской площади нарядили в бронежилет 08

Автор: 

женщины (886) Бронежилет (131) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+3
А заодно ОБЯЗАТЕЛЬНО учесть форму броника с учетом размера бюста!
Но так, что бы смотрелось КРАСИВО и не полнило...
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14.09.2023 21:07
+1
Хммм... і зброю полегше, і щоб шоломи зачіску не псували, і шанцевий інструмент, щоб манікюр не ломався.
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14.09.2023 22:14
+1
Ну, якщо цицкатим дівкам треба особливі броніки, то і пузатим дядькам теж.

Хоча ой. Може просто не гребсти кого попало?
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14.09.2023 22:16
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Взагалі добре, але цей комплект або не для такої дівчинки, або погано підігнаний під неї. Бо явно видні недоліки по захисту загальної та наружної підвздошних артерій.
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14.09.2023 19:27 Ответить
напис розтлумачте.....
їй це кому
як що пам"ятнику, то нахрена повішали
як що Україні, то це брехня
що має донести цей напис???
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14.09.2023 20:14 Ответить
статью почитай для начала, а потом уже словесный поток
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15.09.2023 10:42 Ответить
Для 0.5 % полегшений бронік, так 99,5 відсотків захисників теж не проти пару кіло зкинути з амуніції
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14.09.2023 20:40 Ответить
Я думаю, нужно еще кацапов попросить, что бы уменьшили мощность своего оружия, а то нашим женщинам неудобен бронежилет соответствующего класса защиты и они хотят носить тот что полегче...

А заодно, попросить производителей бронетехники, предусмотреть зеркальце и полочку для косметики, на тот случай, если в ней будет кто из женщин в экипаже...

Ну что уж останавливаться на полу мерах... стелиться, так стелиться....
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14.09.2023 20:54 Ответить
А заодно ОБЯЗАТЕЛЬНО учесть форму броника с учетом размера бюста!
Но так, что бы смотрелось КРАСИВО и не полнило...
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14.09.2023 21:07 Ответить
Ну, якщо цицкатим дівкам треба особливі броніки, то і пузатим дядькам теж.

Хоча ой. Може просто не гребсти кого попало?
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14.09.2023 22:16 Ответить
В его разработке женский бронежилет отличается системой демпферов, которая дает возможность компенсировать анатомические формы женского тела.

Кроме того, такой вариант жилета также является пригодным для мужчин с развитыми грудными мышцами. Бронежилет содержит детали передней и задней частей с бронеплитами. Система демпферов расположена на внутренней части передней детали бронежилета между бронеплитой и телом пользователя, создает соответствующие ниши, не влияя на форму самой бронеплиты.
Женщины военнослужащие твою жопу защищают на фронте, пока ты тут клоун коменты строчишь.
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15.09.2023 12:37 Ответить
От куда тебе клоун известно где я и чем занят?
Расскажи лучше как наличие "демпферов" уменьшают вес бронежилетов, о котором ноет "красавицы"?
И какого "размера" должны быть "демпфера", что бы спрятать "буфера"?
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15.09.2023 16:50 Ответить
перше застосування бойових дронів в Україні - її заслуга. (голуби та горобці з палаючим клоччям)
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14.09.2023 21:44 Ответить
Хммм... і зброю полегше, і щоб шоломи зачіску не псували, і шанцевий інструмент, щоб манікюр не ломався.
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14.09.2023 22:14 Ответить
Красиві привітання https://moonzori.com/z-dnem-narodzhennya-zhintsi/ з Днем народження жінці
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15.09.2023 10:17 Ответить
Може ще й ательє відкрити для пошиття індивідуальних полегшених бронежилетів для жінок? Та мала частина жінок на передовій підбирає для себе "броню" з того, що є, решті, в тилових частинах, це без особистої потреби...
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15.09.2023 13:13 Ответить
 
 