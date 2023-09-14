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Украина и Южная Корея подписали соглашение о кредитах на восстановление. ФОТО

Украина и Республика Корея подписали соглашение о кредитах от Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF), которое будет способствовать реализации ключевых проектов послевоенного восстановления.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе визита в присутствии президента Владимира Зеленского Украина и Республика Корея подписали соглашение о кредитах от Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF), которое будет способствовать реализации ключевых проектов послевоенного восстановления нашего государства", – отметил он.

Украина и Южная Корея подписали соглашение о кредитах на восстановление 01

В ходе встречи Шмыгаль обсудил с Вон Хи Реном и представителями корейского бизнеса широкий спектр вопросов, в частности, пути углубления сотрудничества между странами, конкретные направления и проекты восстановления, в которых опыт корейских компаний пригодится.

Он наметил приоритеты восстановления: энергетика, гуманитарное разминирование, восстановление жилья.

Украина и Южная Корея подписали соглашение о кредитах на восстановление 02

Шмыгаль поблагодарил правительство Республики Корея за оперативную передачу техники и снаряжение для разминирования. Также выразил благодарность стране за поддержку, в частности, украинской "формулы мира" и резолюций в Генеральной ассамблее ООН.

Украина и Южная Корея подписали соглашение о кредитах на восстановление 03

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Автор: 

Южная Корея (334) помощь и поддержка (869) Шмыгаль Денис (2683) восстановление (210)


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Топ комментарии
+8
я там зустріч зельонского з соплеменніками коментувати не можна?
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14.09.2023 19:27
+6
О Зелені потвори подоять корейців...Всеодно розкрадуть гроші...
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14.09.2023 19:27
+3
ОП та КМ собі за ці кредити хатинки за кордоном побудують : Хто на Канарах, хто на Женевськом озері.
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14.09.2023 19:28
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я там зустріч зельонского з соплеменніками коментувати не можна?
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14.09.2023 19:27 Ответить
Антисемітізьм. До трухлят по кодексу...
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14.09.2023 19:29 Ответить
дивно, якраз тут він все правильно робить.
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14.09.2023 19:29 Ответить
Ні!
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14.09.2023 19:29 Ответить
Ні, коменти не можна! Можеш танцювати 7.40 ! Я вже танцююю !
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14.09.2023 19:50 Ответить
О Зелені потвори подоять корейців...Всеодно розкрадуть гроші...
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14.09.2023 19:27 Ответить
корейці самі беруть відкати що дурні - підтвердять працівники представництв
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14.09.2023 19:29 Ответить
корупція у Кореї аж зашкалює але з нею шалено борються
кожен новий президент мусить посадити за грати папередника
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14.09.2023 20:51 Ответить
ОП та КМ собі за ці кредити хатинки за кордоном побудують : Хто на Канарах, хто на Женевськом озері.
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14.09.2023 19:28 Ответить
Зебіли ще кочуть корейцям у кишеню залізти.
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14.09.2023 19:31 Ответить
Тварюки Зелені як заїбали з цим попрошайки...Якщо взяти те що ви накрали за весь час...то можна все відбудувати...
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14.09.2023 19:31 Ответить
В Міністерві оборони тільки 36млрд вкрали...І в офшори вивели...Скільки накрали на дорогах і гуманітарці....суки влада кончена...Горіть в Пеклі ЗЕЛЕНІ
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14.09.2023 19:34 Ответить
красти будуть зелені а віддавати будуть всі!
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14.09.2023 19:34 Ответить
Після цього на сцену вийшов Зеленський в образі Порошенка і почав жартувати на тему кредитів, які Україна "випрошує" в інших країн.

"Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку".
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14.09.2023 19:35 Ответить
Еще один + в копилку власти. Дают финансы, значит доверяют.
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14.09.2023 19:35 Ответить
Це дуже смішно, а віддавати хто будє ?
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14.09.2023 19:37 Ответить
Почему-то всем попередникам такие вопросы не задавали. Или их долги уже отдали?
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14.09.2023 19:41 Ответить
не задавали, бо ніхто ще так не крав!
війна все спише, мій шашличний дрг
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14.09.2023 20:29 Ответить
Шашличне дрг на цензорі))))
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14.09.2023 21:30 Ответить
Цензор- де в Україні рівні права тільки Зеленський зустрівся з жидами - для коментарів місця нема,ви знаєте, що цим ви впали дуже низько це та нація яка невизнала голодомор в Україні,який сама організувала яка ненадає військової допомоги нам під час війни та підтримує рф, буде біда, нехай Бог береже Україну.
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14.09.2023 19:40 Ответить
Зеленський зустрівся з представниками української єврейської громади- и почему то не включили коментарии, чего побоялись?
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14.09.2023 19:43 Ответить
Бо про євреїв можна говорити тільки як у тому латинському прислів'ї про мертвих, - або добре, або нічого.

De mortuis aut bene aut nihil.
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14.09.2023 20:13 Ответить
Ну то про них і будуть говорити як про мертвих, бо Україні толку з них як з мертвого припарка.
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14.09.2023 21:32 Ответить
плакали корейские денежки
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14.09.2023 19:45 Ответить
о, кредити я люблю, ням-ням! навіть, більше за шурму (тьфу, шаурму)

брати будемо ми, пиляти будемо ми, а віддавати лохи шашличні
зробимо їх ще раз!

а ми всі до мами рімми потім поїдемо
плювати мені на ту соціологію, це вони крадуть, а я тільки зраджую!
чи навпаки?! вже заплутавсь...піду ще кредитів візьму, а далі вечірній відосік
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14.09.2023 20:28 Ответить
 
 