Украина и Южная Корея подписали соглашение о кредитах на восстановление. ФОТО
Украина и Республика Корея подписали соглашение о кредитах от Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF), которое будет способствовать реализации ключевых проектов послевоенного восстановления.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"В ходе визита в присутствии президента Владимира Зеленского Украина и Республика Корея подписали соглашение о кредитах от Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF), которое будет способствовать реализации ключевых проектов послевоенного восстановления нашего государства", – отметил он.
В ходе встречи Шмыгаль обсудил с Вон Хи Реном и представителями корейского бизнеса широкий спектр вопросов, в частности, пути углубления сотрудничества между странами, конкретные направления и проекты восстановления, в которых опыт корейских компаний пригодится.
Он наметил приоритеты восстановления: энергетика, гуманитарное разминирование, восстановление жилья.
Шмыгаль поблагодарил правительство Республики Корея за оперативную передачу техники и снаряжение для разминирования. Также выразил благодарность стране за поддержку, в частности, украинской "формулы мира" и резолюций в Генеральной ассамблее ООН.
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кожен новий президент мусить посадити за грати папередника
"Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку".
війна все спише, мій шашличний дрг
De mortuis aut bene aut nihil.
брати будемо ми, пиляти будемо ми, а віддавати лохи шашличні
зробимо їх ще раз!
а ми всі до мами рімми потім поїдемо
плювати мені на ту соціологію, це вони крадуть, а я тільки зраджую!
чи навпаки?! вже заплутавсь...піду ще кредитів візьму, а далі вечірній відосік