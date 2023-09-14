Украина и Южная Корея подписали соглашение о кредитах на восстановление. ФОТО

Украина и Республика Корея подписали соглашение о кредитах от Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF), которое будет способствовать реализации ключевых проектов послевоенного восстановления.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе визита в присутствии президента Владимира Зеленского Украина и Республика Корея подписали соглашение о кредитах от Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF), которое будет способствовать реализации ключевых проектов послевоенного восстановления нашего государства", – отметил он.

В ходе встречи Шмыгаль обсудил с Вон Хи Реном и представителями корейского бизнеса широкий спектр вопросов, в частности, пути углубления сотрудничества между странами, конкретные направления и проекты восстановления, в которых опыт корейских компаний пригодится.

Он наметил приоритеты восстановления: энергетика, гуманитарное разминирование, восстановление жилья.

Шмыгаль поблагодарил правительство Республики Корея за оперативную передачу техники и снаряжение для разминирования. Также выразил благодарность стране за поддержку, в частности, украинской "формулы мира" и резолюций в Генеральной ассамблее ООН.

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