Шесть уклонистов задержаны ночью в Одесской области при попытке пересечь границу, - ГПСУ. ФОТО

В Одесской области пограничники задержали организатора незаконной переправки через государственную границу вместе с четырьмя мужчинами призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.

Нарушителей задержали ночью пограничники Измаильского отряда у села Кубей.

Заранее договорившись, делец должен был доставить на государственную границу на своем автомобиле жителей Харьковщины, Одесчины, Херсонщины и Запорожья. За такую услугу они должны заплатить ему по 3 тысячи долларов с каждого.

В настоящее время организатор задержан, проводятся следственные действия в рамках уголовного производства. На четырех человек составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

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Кроме того, этой же ночью пограничный наряд на этом направлении задержал еще двух уклонистов из Сумской и Полтавской областей.

На нарушителей составлены соответствующие админпротоколы.