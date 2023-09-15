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Шесть уклонистов задержаны ночью в Одесской области при попытке пересечь границу, - ГПСУ. ФОТО

В Одесской области пограничники задержали организатора незаконной переправки через государственную границу вместе с четырьмя мужчинами призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.

Нарушителей задержали ночью пограничники Измаильского отряда у села Кубей.

Шесть уклонистов задержаны ночью в Одесской области при попытке пересечь границу, - ГПСУ 01

Заранее договорившись, делец должен был доставить на государственную границу на своем автомобиле жителей Харьковщины, Одесчины, Херсонщины и Запорожья. За такую услугу они должны заплатить ему по 3 тысячи долларов с каждого.

В настоящее время организатор задержан, проводятся следственные действия в рамках уголовного производства. На четырех человек составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

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Кроме того, этой же ночью пограничный наряд на этом направлении задержал еще двух уклонистов из Сумской и Полтавской областей.

Шесть уклонистов задержаны ночью в Одесской области при попытке пересечь границу, - ГПСУ 02

На нарушителей составлены соответствующие админпротоколы.

Автор: 

Госпогранслужба (6425) граница (5269) Одесская область (3567) уклонисты (831)


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Топ комментарии
+22
Рембо зліва на першій фотці навіть не соромиться й либу тягне (бачу що на приколі він) в постановному фото. Ще й чомусь(?) на гачку палець тримають наче не (як би так коректніше висловитися) групу молодих людей призовного віку, а щонайменше Пабло Ескабара з усім наркокартелем.

І ще. Що примітно, у всіх країнах умовного Заходу служба прикордонного контролю часом обмежується максимум стіною (США) або автоматичними засобами. Перехід через кордон - часом, це проїзд на автобусі зупинки (як у Данії). А ось такі "потужні" держиморди (сальні такі, задоволені - не здивуюся, що приблатнені попали охороняти кордон з Молдовою, а не десь в Харкові) з пальцем на курку (як мене це бісить), коли перед ним стоїть не озброєний солдат РФ, а неозброєні співгромадяни, можуть бути в боневтиківському ГУЛАЗІ.
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15.09.2023 02:08
+20
Ухилянти це Верховна рада і Зе тварюки...які винищують чоловіче населення...
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15.09.2023 01:08
+16
з цією владою буде дуже і дуже важко перемогти кацапів... Багато наших хлопців гине ще й через безглузде командування на місцях та через нестачу снарядів та палива, бо зелені свині крадуть безбожно.
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15.09.2023 04:07
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Лижился спать - было девять комментариев, приехал на работу - пятьдесят девять
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15.09.2023 08:32 Ответить
Держприкордонслужба ніколи ще не була така ефективна.
В мирний час кришували нелегальну торгівлю через кордон, дозволяли провозити в Україну будь-яке лайно: від гівняних китайських іграшок з токсичною фарбою і фальсифікованих ліків і наркоти, до вивезення кілограмів бурштину, чемоданів з накраденими мільйонами доларів, ветольотних двигунів для рашки. Де ж ви, *****, були, всраті автоматники з пальцями на спускових гачках, коли з України зйобував ублюдочний синуля Потнова, вилупки Данілова? Вони валантьори, кажете?
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15.09.2023 08:38 Ответить
Бач які грамотні - надумали втекти з цієї райської країни. Як вони не розуміють, яке це щастя, жити в країні де немає корупції, депутати і чиновники щоденно і щохвилинно думають про населення, де процвітає демократія, з вільними і незалежними ЗМІ, де легко займатись бізнесом, де для податкової ти партнер, а не гусак, якого обдирають зажииво, де.....
Я це до чого, мова не про "ухилянтів", як це подають. Адже не всі з них попадуть в ЗСУ, мова про те, що велика частина цих "перебіжчиків", тікає через кордон не від ТЦК, а від умов життя в Україні. І влада своїми діями, словами, пропозиціями лише розпалює бажання шукати кращого життя на Заході. Причому керівна частина цієї влади, регулярно набирається нових ідей, на курортах Мальдів, Іспанії, пляжах Ізраїля. Шукає натхнення в бутіках Мілана, та думає про народ України обідаючи в ресторанах Парижу. Але вони чомусь не ухилянти, і прикордонні загони їх не ловлять з тепловізорами, дронами, а скоро напевно і на Леопардах.
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15.09.2023 08:39 Ответить
Браво!!!
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15.09.2023 08:43 Ответить
О, черговий дегенерат із секти свідків 73% виліз. Поржи краще. Хужє нє будєт.
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15.09.2023 10:28 Ответить
Дякую я поржав через сльози, в 2019, коли спостерігав, як ви, дегенерати, обрали клоуна президентом, та дебілів депутатами. Тепер от ржу, коли дивлюсь, як ви 73%-ві, ховаєтесь від ТЦК і купуєте інвалідності у лікарів. Країна сміху і дебілів, дякую вам за це, весели ідіоти. Для вас хужє нє будєт, погоджуюсь, а от нормальні вмиваються кров'ю від вашого загалом, і твого конкретно вибору
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15.09.2023 10:36 Ответить
Поріж собі вени. І не мучайся. Однак спершу поржи ще раз.
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15.09.2023 10:40 Ответить
Ти схоже повний ушльопок?
А вени порізав ти, усій країні, в 2019, коли обрав зрадників і ворів у владу. І схоже прагнеш продовжити це на наступних виборах.
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15.09.2023 10:43 Ответить
Спочатку держава забезпечує громадянину достойне життя, а потім громадянин оддає своє життя за державу. (С)
маршал Маннергейм.

У нас держава забезпечила достойне життя одним, а вимагає оддавати життя за те--іншим...
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15.09.2023 08:42 Ответить
В Німеччині згідно опитування, тільки 9% громадян пішли б воювати, якби на їхню країну напали. От тобі достойне життя
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15.09.2023 10:33 Ответить
У Франції кожен хто потребує, отримує од держави безкоштовне житло не пізніше як за три роки.
У Французький Легіон черга на роки.
Совпадєніє?
Не думаю (с)
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15.09.2023 08:53 Ответить
Казкар, де у Франції безкоштовне житло для всіх громадян?
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15.09.2023 10:35 Ответить
Я почему то думал что в демократической стране пограничники нужны для защиты границы от проникновения извне...
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15.09.2023 08:55 Ответить
А может они просто передачки несли сынкам головы вр и генпрокура,мамочки передали деткам сальца,огирка и кофеток рошеновских.
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15.09.2023 08:57 Ответить
Називайте їх біженцями від війни. яку пан Зеленський, до речі, ще не об'явив. Напевно для залишення можливості виборів? Йшов би він вже під три...
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15.09.2023 09:12 Ответить
В Конституцii дуже правильно все написано- i освiта безплатно,i медицина безплатно....Реальнiть така- без грошей будеш гнити на каталцi в коридорi,i всiм буде пох.i на тебе,i на Конституцiю....А вuдповiдь буде така: так,медицина безоплатна,але,нажаль,грошей нема.....Так,що- або платiть,або чекайте....Так,що не треба тут ховатися за Конституцiею,почитай краще ii статтi- СТСТ 106,П 19,П20,СТ 17.......
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15.09.2023 09:33 Ответить
Ну так ти сам у 2019-му році голосував проти медичної реформи, і Супрун називав "доктором смерть". То чиму тепер тебе "зельона" медицина не влаштовує?
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15.09.2023 10:38 Ответить
А що,в 19 роцI в УкраIнI не було своiх фахiвцiв в медицинi,а треба було ставити мiнiстром американську санiтарку?Чи в нас своiх речникiв немае,треба ставити транса з CША?
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19.09.2023 06:56 Ответить
Нафіга здорових, навчених і екіпірованих військових тримати на кордоні, щоб по кущах ловити студентів? Ухилянтів кожний божий день по телевізору показують - " Розсміши коміка"," 95 квартал", "Дизельшоу", серед них вже є навіть нагороджені орденами за майбутні подвиги.

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15.09.2023 11:06 Ответить
Вот они-ухилянти!
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16.09.2023 23:07 Ответить
Та так. Худеньких погранці затримують, а мордатих президент нагороджує.
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17.09.2023 12:11 Ответить
Шістьох ухилянтів затримано вночі на Одещині під час спроби перетнути кордон, - ДПСУ. ФОТО Джерело:
НУ ФСЬО, ТЕПЕР ТОЧНО ПЕРЕМОЖЕМО
Зе влада хоч віддуплдяється наскільки відмороженою і жалюгідною вона виглядає в очах Європи як що призовники збігають від ії вербувальників
Такими новинами Зе позоре у першу чергу себе.
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15.09.2023 19:10 Ответить
Чому вони показані живими!?

Недоопрацювання!
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15.09.2023 23:37 Ответить
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