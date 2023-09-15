Шесть уклонистов задержаны ночью в Одесской области при попытке пересечь границу, - ГПСУ. ФОТО
В Одесской области пограничники задержали организатора незаконной переправки через государственную границу вместе с четырьмя мужчинами призывного возраста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.
Нарушителей задержали ночью пограничники Измаильского отряда у села Кубей.
Заранее договорившись, делец должен был доставить на государственную границу на своем автомобиле жителей Харьковщины, Одесчины, Херсонщины и Запорожья. За такую услугу они должны заплатить ему по 3 тысячи долларов с каждого.
В настоящее время организатор задержан, проводятся следственные действия в рамках уголовного производства. На четырех человек составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Кроме того, этой же ночью пограничный наряд на этом направлении задержал еще двух уклонистов из Сумской и Полтавской областей.
На нарушителей составлены соответствующие админпротоколы.
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В мирний час кришували нелегальну торгівлю через кордон, дозволяли провозити в Україну будь-яке лайно: від гівняних китайських іграшок з токсичною фарбою і фальсифікованих ліків і наркоти, до вивезення кілограмів бурштину, чемоданів з накраденими мільйонами доларів, ветольотних двигунів для рашки. Де ж ви, *****, були, всраті автоматники з пальцями на спускових гачках, коли з України зйобував ублюдочний синуля Потнова, вилупки Данілова? Вони валантьори, кажете?
Я це до чого, мова не про "ухилянтів", як це подають. Адже не всі з них попадуть в ЗСУ, мова про те, що велика частина цих "перебіжчиків", тікає через кордон не від ТЦК, а від умов життя в Україні. І влада своїми діями, словами, пропозиціями лише розпалює бажання шукати кращого життя на Заході. Причому керівна частина цієї влади, регулярно набирається нових ідей, на курортах Мальдів, Іспанії, пляжах Ізраїля. Шукає натхнення в бутіках Мілана, та думає про народ України обідаючи в ресторанах Парижу. Але вони чомусь не ухилянти, і прикордонні загони їх не ловлять з тепловізорами, дронами, а скоро напевно і на Леопардах.
А вени порізав ти, усій країні, в 2019, коли обрав зрадників і ворів у владу. І схоже прагнеш продовжити це на наступних виборах.
маршал Маннергейм.
У нас держава забезпечила достойне життя одним, а вимагає оддавати життя за те--іншим...
У Французький Легіон черга на роки.
Совпадєніє?
Не думаю (с)
НУ ФСЬО, ТЕПЕР ТОЧНО ПЕРЕМОЖЕМО
Зе влада хоч віддуплдяється наскільки відмороженою і жалюгідною вона виглядає в очах Європи як що призовники збігають від ії вербувальників
Такими новинами Зе позоре у першу чергу себе.
Недоопрацювання!