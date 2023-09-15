Обыски у Шуфрича: Гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители. ФОТОрепортаж
Обнародованы фотографии обыска СБУ у нардепа Нестора Шуфрича.
Соответствующие фото есть в распоряжении Цензор.НЕТ.
Так, у парламентария обнаружили ордена с георгиевскими лентами, кители и гербы Российской империи.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски у нардепа бывшей ОПЗЖ Нестора Шуфрича по делу о создании российской шпионской сети.
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+44 Serhiy Talatynnik
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+38 Панас Стець #551129
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Щось, ми збились з рахунку...
Штирлиц..вы агент Уинстона Черчилля. и королевы Великобритании🇬🇧😁
звинувачують в держзраді та створенні агентурної мережі під керуванням сівковича
робота на публіку - відкриті декларації, зняли з поста міністра оборони Рєзнікова, заочно засудили міністра освіти, а тут Шухрича піймали....
Дайте вгадаю наступну гучну новину: "Рєзнікова оголошено в розшук за розтрату державних коштів" - але після того, як не на камеру, Боневтік подякує за успішно виконану роботу на позиції міністра.
Черговий зе-ЦИРК - помаринують 1-2 роки, поки буде "на часі" та відпустять.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid032daNScT53AHtGpsLJ1fETJbdpxb2CBCrdQXfhqoH2SSHydcVvjEu7nDmCwy6Dgihl?__cft__[0]=************************************************************************************-*****************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч. ·
Служба безпеки України затримала народного депутата Нестору Шуфріча у нього вдома у селі Козин Київської області
Сьогодні відбувається понад 50 обшуків по справі Шуфрича.
Шуфрич є фігурантом справи російськоі шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем.
За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російський пропаганди та просування антиукраїнської політики. Йому інкримінується державна зрада.
В принципі, мені довелось напередодні вторгнення вдарити Шуфріча на телеефірі саме з цієі причини. Тому я щиро вітаю, що до Шуфрича дотягнулись правоохоронні органи.
Шуфрич до останнього часу є народним депутатом, який отримує кошти платників податків та є головою комітету Верховноі Ради, він завжди голосує як скаже влада.
Але я вітаю, що СБУ та президент В.Зеленський проявили політичну волю та звернули увагу на масштабну проросійську діяльність великоі кількості украінських державних діячів вищого рангу. Сподіваюсь, що президент Зеленський та СБУ будуть діяти рішуче, на усе майно та рахунки Шуфріча та близьких осіб буде накладений арешт.
І дуже сподіваюсь, що усі учасники мережи Сівковича будуть затримані за державну зраду. Нагадаю, що особистий помічник Сівковича Слуга народу Данило Гетьманцев зараз є творцем найбільшої корупційної схеми - блокування податкових накладних. Виглядає логічно, що поява Гетьманцева на високих посадах у Слузі народу - це результат ще однієі спецоперації ФСБ РФ.
Я писав про багатьох агентів ФСБ РФ у вищих ешелонах української влади, і по кожному фігуранту з часом інформація повністю підтверджується.