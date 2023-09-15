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Обыски у Шуфрича: Гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители. ФОТОрепортаж

Обнародованы фотографии обыска СБУ у нардепа Нестора Шуфрича.

Соответствующие фото есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

Так, у парламентария обнаружили ордена с георгиевскими лентами, кители и гербы Российской империи.

Обыски у Шуфрича: Гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители 01

Обыски у Шуфрича: Гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители 02
Обыски у Шуфрича: Гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители 03
Обыски у Шуфрича: Гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители 04
Обыски у Шуфрича: Гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители 05
Обыски у Шуфрича: Гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители 06

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски у нардепа бывшей ОПЗЖ Нестора Шуфрича по делу о создании российской шпионской сети.

Читайте также: Недвижимость и гектары земли по всей стране: СМИ рассказали о состоянии Шуфрича на сотни миллионов гривен. ВИДЕО

Автор: 

обыск (1896) СБУ (19893) Шуфрич Нестор (952)


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Топ комментарии
+44
Я так розумію поматросять і відпустять. Цей персонаж ще допоможе ********
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15.09.2023 11:02
+38
шуфрич, совкодрочер ще той, як з,ясувалось... - ворог України і всіх українців.
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15.09.2023 11:03
+32
А чому рило не відрихтоване ?
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15.09.2023 11:03
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Страница 2 из 2
Шо, Шухлядич, - не судилося, га?

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15.09.2023 11:36 Ответить
Блакитні мрії прокацапського під*ра (нічого не маю принципово проти ЛГБТ, тільки проти шуфрича). шуфричів можна вивезти з совку, а от совок з шуфричів...
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15.09.2023 11:38 Ответить
головне питання. ОБШУКУЮЧІ ЗНІМАЛИ ВЗУТТЯ?
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15.09.2023 11:42 Ответить
Так, і одягнули бахіли)
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15.09.2023 12:07 Ответить
По відхватуванню піздюліни, шуфрич поза конкуренцією серед усіх українських посадовців. Хто знає сьогодні йому розбили їбучку?
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15.09.2023 11:43 Ответить
А були ж часи!
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15.09.2023 11:44 Ответить
Доречі, скільки воно вже не пизжене після Бутусова?

Щось, ми збились з рахунку...
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15.09.2023 11:52 Ответить
А що рахувати? День не звижджений, і рахуй шанс втрачений.
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15.09.2023 13:20 Ответить
обміняти на наших полонених
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15.09.2023 11:44 Ответить
Шуфрич кстати долларовый миллиардер с 2005 года....😁 американцев сильно любил и ихние доляры...
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15.09.2023 11:51 Ответить
у нього мамка на буровій працює, нахту качає
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16.09.2023 09:36 Ответить
А лапті де?
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15.09.2023 11:53 Ответить
Штирлиц, у вас ус отклеялся ...вы пользуетесь мавзолейным клеем фабрики Рога и Копыта ?что вы группенфюрер...мне радистка Кэт высылает прекрасный клей из Британии...
Штирлиц..вы агент Уинстона Черчилля. и королевы Великобритании🇬🇧😁
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15.09.2023 11:56 Ответить
Без привязки к личности шуфрича- все что на фото, это предметы коллекционирования, не более того. Нельзя скатываться к манипуляционной подаче материала, как в РФ Разве в этих медалях и мундирах вина Шуфрича? Подобное можно найти у любого коллекционера. Я бы хотел узнать совсем другую информацию по его " работе".
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15.09.2023 11:57 Ответить
це не має відношення до звинувачень. просто картинка.
звинувачують в держзраді та створенні агентурної мережі під керуванням сівковича
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15.09.2023 12:08 Ответить
І шо? Він скаже, що він нумізмат і фалерист і взагалі - звичайний колекціонер. Хіба це заборонено? Поки що все це не серйозно, а за Шуфричем є речи куди серйозніші. Він - ворог України! І що саме цікаве, про це знають усі і давно.
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15.09.2023 11:57 Ответить
виборів скорше за все не буде, але на всяк випадок для галочки імітували справу по шуфричу, його вже затримували на початку повномасштабної і що, відпустили
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15.09.2023 11:59 Ответить
допоки Україною керують засланці та хвойди дермаки-татарови-арахніди-гнидьманцеви-безумні.., усе це виглядає черговим сезоном серіалу "слуга народу"
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15.09.2023 11:59 Ответить
Краще цю колоборанську мерзоту пристрілили ,адже мало вірится що воно не відкупится.
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15.09.2023 12:08 Ответить
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15.09.2023 12:10 Ответить
Приватна колекція совкових реліквій - законом не заборонено. А чи знайдуть щось вагоме - ну, було б файно...
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15.09.2023 12:10 Ответить
Вони бляха больні, всі з формами, медальками, стрічками колорадськими, куча совкового сміття і все це в кричущо-циганському інрерьєрі.
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15.09.2023 12:11 Ответить
Интерьер нормальний.
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15.09.2023 13:39 Ответить
Єрмак вирішив віджати у Нестора газові родовища.Підконтрольні Шуфричу фірмочки добули 1,1 мрд. кубів газу в 22 році.Перепише газовий бізнес на якусь корабельну сосну з обслуги кардинала Єрмака і відпустять.
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15.09.2023 12:11 Ответить
Ти бааа... Шахраїч мультимільйонер! Про це було відомо ще на початку правління Лєгєтімного, а тут просто понеслась:
робота на публіку - відкриті декларації, зняли з поста міністра оборони Рєзнікова, заочно засудили міністра освіти, а тут Шухрича піймали....
Дайте вгадаю наступну гучну новину: "Рєзнікова оголошено в розшук за розтрату державних коштів" - але після того, як не на камеру, Боневтік подякує за успішно виконану роботу на позиції міністра.
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15.09.2023 12:12 Ответить
Ось і нагальний приклад агента КГБ.
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15.09.2023 12:17 Ответить
Воно просто без розуму
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15.09.2023 12:19 Ответить
просто буває тільки рояль в кущах
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15.09.2023 12:44 Ответить
На поруки чи під заставу? Ну не в буцегарню ж...
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15.09.2023 12:17 Ответить
извинятся и дадут пропуск на комендантский час
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15.09.2023 14:34 Ответить
Як дитина - бавиться цяцьками. Ще б мовчав...
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15.09.2023 12:18 Ответить
....всі знали, що Партія регіонів підтримує рашку, навіть після 2014 року, і нічого з ними не робили, може перевірити Пороха, пошукати в кутках у нього, та знайдеться також багато чого "красивого"!!!
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15.09.2023 12:19 Ответить
Так твій ідейний наставник і поводир портнов разом з Зє-генпрокурором шукали-шукали, більше ніж 140 кримінальних справ відкрили, але так нічого не знайшли. Може в тебе вийде, пробуй
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15.09.2023 12:47 Ответить
Схоже хтось сказав що давно не били Шухрича
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15.09.2023 12:26 Ответить
Уже фсе! Кіна не буде... Взяли підписку про невиїзд, сплатив якийсь штраф - і вільний!
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15.09.2023 12:28 Ответить
Шуфрич був вихований батьками як українофоб. Його треба тупо вбити. Що ви нам показуєте якісь музейні раритети. У мене також в колекції є рушники з Полтавщини із російськими орлами і що?
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15.09.2023 12:29 Ответить
Гандон, був впевнений що до нього не прийдуть.
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15.09.2023 12:34 Ответить
Має право бо він голова комітету у ВР)))
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15.09.2023 12:35 Ответить
Ну і що з того? Може хтось вірить що "зелене шобло" спроможне на якісь радикальні кроки?Якби хотіла,то цього покидька вже 24 лютого розстріляла,я наголошую-не арештувала,а РОЗСТРІЛЯЛА,бо саме ця гнида привела війну в Україну в якій вже загинули десятки тисяч українців,а це падло спокійно сидить у ВР і отримує за наші податки шалені зарплати.Якщо цей ідіот не приховав російську атрибутику,значить був впевнений що його не зачеплять.
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15.09.2023 12:36 Ответить
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15.09.2023 12:42 Ответить
18 лютого між народним депутатом Нестором Шуфричем та журналістом Юрієм Бутусовим.

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15.09.2023 12:43 Ответить
Порох тогда еще, из исподтишка, пнул Нестора ногой
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15.09.2023 12:55 Ответить
Думаю, це не саме цікаве, що можуть ще знайти в цього кутузова
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15.09.2023 12:43 Ответить
Українськи "вибори"- це легітимізація криміналу,тому коли ідеш вкидати бюлетень,маєш розуміти свою роль в цьому процесі,і потім не дивуватися подібним "недоторканним" шухричам.
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15.09.2023 12:48 Ответить
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15.09.2023 12:49 Ответить
Общипают Шуфрича, лишат его нескольких бизнесов и парочки миллионов долларов и отпустят на волю. Жирок нарастить. А потом по новой...
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15.09.2023 12:58 Ответить
Хіба можна показувати процес обшуку ?
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15.09.2023 12:58 Ответить
За кителі та медальки державну зраду НЕ ПРИПАЯТИ:
Черговий зе-ЦИРК - помаринують 1-2 роки, поки буде "на часі" та відпустять.
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15.09.2023 13:09 Ответить
Боже, як міцно ми спали, нарешті прокинулись. Хіба цього раніше не бачили? Ті повилазило.
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15.09.2023 13:11 Ответить
Не пройшло і сто років, як взялися (чи взялися???) за Шуфрича. А пам'ятаєте, як Шуфрич на камеру хвалився, як він будучі міністром з НС гальмував і не підписував документи щодо вступу України в НАТО?
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15.09.2023 13:15 Ответить
цей підар не втік значить мав гарантії, але нащастя не від держдепу США а тільки від підароЄрмака.
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15.09.2023 13:29 Ответить
і воно очолює комітет свободи слова??
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15.09.2023 13:44 Ответить
Не прошло и двух лет войны ..
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15.09.2023 14:34 Ответить
ось тепер ідіоті не плачте що вас вбивають руські - ві самі добровільно вібрали Шуфрича, Бойка, Бужаньського та безліч інших подібних у собі в керівники👌☝️
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15.09.2023 14:50 Ответить
Віддайте його нашим вдовам…
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15.09.2023 14:55 Ответить
кацап
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15.09.2023 14:55 Ответить
Коментатори на ці побрякушки неіснуючого союзу реагують як пролєтаріат на богату і заможню людину(посадити,рострілять,ворог народу).У мене на дачі є ящик з під снарядів германский з датою 1943р з залишками свастіки на кришці.Явикористовую його для інструменту-виходить я послідовник нацизму.
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15.09.2023 14:58 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=************************************************************************************-*****************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid032daNScT53AHtGpsLJ1fETJbdpxb2CBCrdQXfhqoH2SSHydcVvjEu7nDmCwy6Dgihl?__cft__[0]=************************************************************************************-*****************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч. ·

Служба безпеки України затримала народного депутата Нестору Шуфріча у нього вдома у селі Козин Київської області

Сьогодні відбувається понад 50 обшуків по справі Шуфрича.

Шуфрич є фігурантом справи російськоі шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем.

За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російський пропаганди та просування антиукраїнської політики. Йому інкримінується державна зрада.

В принципі, мені довелось напередодні вторгнення вдарити Шуфріча на телеефірі саме з цієі причини. Тому я щиро вітаю, що до Шуфрича дотягнулись правоохоронні органи.

Шуфрич до останнього часу є народним депутатом, який отримує кошти платників податків та є головою комітету Верховноі Ради, він завжди голосує як скаже влада.

Але я вітаю, що СБУ та президент В.Зеленський проявили політичну волю та звернули увагу на масштабну проросійську діяльність великоі кількості украінських державних діячів вищого рангу. Сподіваюсь, що президент Зеленський та СБУ будуть діяти рішуче, на усе майно та рахунки Шуфріча та близьких осіб буде накладений арешт.

І дуже сподіваюсь, що усі учасники мережи Сівковича будуть затримані за державну зраду. Нагадаю, що особистий помічник Сівковича Слуга народу Данило Гетьманцев зараз є творцем найбільшої корупційної схеми - блокування податкових накладних. Виглядає логічно, що поява Гетьманцева на високих посадах у Слузі народу - це результат ще однієі спецоперації ФСБ РФ.

Я писав про багатьох агентів ФСБ РФ у вищих ешелонах української влади, і по кожному фігуранту з часом інформація повністю підтверджується.
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15.09.2023 15:14 Ответить
Не треба ділити крадюг і бариг на партії - усі підараси відрізняються від інших людей єдиним ознаком. Так і тут - усі крадії в одному човні Харона, який прямує в пекло. Шуфрич, Ющенко, Тимошенко, квартирний злодій Гіві Ташкентський і аж цілий палковник ГБДД з суддею садівником. *****, жаль, що вони бійку з Путіним влаштуали на цьому світі, а не на березі Стіксу!
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15.09.2023 15:19 Ответить
Може все-таки посадять цю ганьбу Закарпаття?
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15.09.2023 21:53 Ответить
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15.09.2023 23:04 Ответить
Ну і "докази"... З такими будь-якого реконструктора та фалериста можна за державну зраду посадити... Це вже як у совку, коли і філателістів саджали...
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15.09.2023 23:17 Ответить
А что с героем Украины Бойко?.
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16.09.2023 16:36 Ответить
Ничего ему не будет, так же как и Коломойскому и главе Киевской ОПЗЖ действующему депутату Столару (сейчас переобулся в Видновлення Украины) которому Стефанчук по звонку Ермака выписывает командировочные в Монако, чем тот успешно и пользуется проживая 10 месяцев в году на лазурном берегу, так же ничего не будет и главе ОП при Януковиче Левочкину, так же как и завхозу Януковича Кравцу, который по пятницам в ресторане Ишак раскидывает в покер на спиленное бабло с Арахамией, а сын Кравца является депутатом и замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете и распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца Игорь Кушнир который при Януковиче был замом министра обороны и умножал нашу оборонку на ноль, а сейчас является главой холдинга Киевгорстрой, и с женой Оксаной умножают на ноль коммунальный холдинг и инвесторов уходя от налогов (а это те же беспилотники и тепловизоры) и выводя капитал в офшоры через схемы на фондовом рынке с ценными бумагами (по таким же схемам уходил от налогов и выводил капитал Шурма) с одобрения ОП Ермака и его внештатного советника Магомедова Руслана который является главой НКЦБФР. Круговая порука и компромат дают большие возможности, максимум что светит Шуфричу - это как и с Медведчуком было, например перекинули его доли на партнера Ермака Калюбаева в Энсо, но что интересно самолетам Медведчука и Кушнира дали вылететь и перерегистрироваться, между заседанием РНБО на котором приняли решение о санкциях на фирмы на которых были зарегистрированы самолеты Медведчука и Кушнира и подписанием их Зеленским было 3 дня, так и тут Ермак перекинет его доли в бизнесе на своих фунтов, а ему дадут выехать или обменяют но активы государству не достанутся. ЗЭ Шобло не побрезговало шашлыками на наших костях, и тут не побрезгует отжать себе, явно не в бюджет на дроны
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16.09.2023 16:38 Ответить
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