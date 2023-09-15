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Новости Фото Война
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Российская авиабомба не долетела до правобережья Херсона и упала на жилой квартал оккупированной Новой Каховки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские захватчики сбросили авиабомбу на жилой квартал временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области.

Об этом сообщил Новокаховский городской голова Владимир Коваленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, местные видели самолет, сбросивший авиабомбу на жилой квартал. И добавил, что разрушения серьезные.

"Пока квартал, где были попадания, оцепили российские оккупанты. Они ходят по квартирам и смотрят, какие последствия", - сказал Коваленко.

В сети обнародовали также фото разрушений.

Российская авиабомба не долетела до правобережья Херсона и упала на жилой квартал оккупированной Новой Каховки 01
Российская авиабомба не долетела до правобережья Херсона и упала на жилой квартал оккупированной Новой Каховки 02
Российская авиабомба не долетела до правобережья Херсона и упала на жилой квартал оккупированной Новой Каховки 03
Российская авиабомба не долетела до правобережья Херсона и упала на жилой квартал оккупированной Новой Каховки 04
Российская авиабомба не долетела до правобережья Херсона и упала на жилой квартал оккупированной Новой Каховки 05

Источник "Общественного" в ВСУ сообщил, что армия РФ пустила КАБ с российского самолета Су-34. Авиабомба не долетела до правого берега и упала в Новой Каховке.

Как сообщила на брифинге пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, российские войска уронили управляемую авиабомбу на Новую Каховку.

"Пытаясь нанести управляемыми авиабомбами очередной авиационный удар по Бериславщине, российские оккупанты уронили один из КАБОВ на Новую Каховку в жилом районе, повредили несколько многоквартирных домов. Есть жертвы среди местного населения по предварительной информации. Также они пытаются развивать тему, что это сделали Силы обороны. Но все зафиксировано, оккупанты не впервые так роняют свои авиабомбы", - отметила она.

Информацию о пострадавших сейчас уточняют.

Смотрите также: Часть конструкций полностью ушла под воду: как выглядит Каховская ГЭС. ВИДЕО

Автор: 

Новая Каховка (154) обстрел (27129)


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Топ комментарии
+20
Кацап подумал?
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15.09.2023 12:44
+14
Ну после того как в Белгороде их авиабомбы падали, тут уже нечему удивляться.
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15.09.2023 12:47
+13
кацапи не переймаються...
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15.09.2023 12:41
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кацапи не переймаються...
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15.09.2023 12:41 Ответить
А цікаво, чи багато місцевих розуміють, що вони самі винні в цьому, 30 років призивали руській мір, і оце він.нарешті прийшов і звалився їм на голови.
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15.09.2023 13:08 Ответить
Каховка в своїй абсолютній більшості українське місто, це не домбасятина з тамтешніми містами... совкодрочери, особливо з йо...аних "ветеранів", є по всій Україні.
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15.09.2023 13:20 Ответить
Цікаво, а цей "Onufri Zagloba" розуміє яку )(уйню він пише?! Ото місцеві повинні були голіруч себе обороняти після того як СБУ під керівництвом Баканова й розмінувало мости, й не стала займатися підготовкою оборони півдня, організацією ТрО з наданням зброї котрі їй доручили!!! І що він верзе про "звали руССкий мир" коли у тому ж Херсоні, Миколаєві, Одесі, Запоріжжі надавали усім сруССкомирцам звіздюлєй та так, що деякі падлюки типу цього пісюна на рашаТБ жалілися що їх "зрадили"???!!! От є ж же така гнідота котра видає себе за "патріота України" а сама ж українців лайном вимазує як шалений вентилятор!!!
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15.09.2023 13:37 Ответить
Чому місцеві не пішли партизанити проти кацапів? Чому не знищують кацапів і не нападають на них вночі, чому не ведуть партизанської проти них війни, мій прадід був з села на Рівненщині коли прийшли совкові окупанти пів села взяли до рук зброю щоб вбивати комуністів
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15.09.2023 13:41 Ответить
Пане Євгене, партизанитии в умовах півдня, де лісів немає, задача практично нездійсненна... хоч партизани там є, при тому, що більшість людей виїхала... на рівненщині і ліси позволяли партизанити і люди нікуди не виїздили, і зброя після війни була на руках....
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15.09.2023 13:57 Ответить
Повинен нагадати Вам Панас Стець про одеських партизан у роки 2-ї вітчізняної котрі були зовсім не комуністами, а українськими націоналістами, через що у СРСР їх не ********* згадувати хоча не могли й замовчувати, бо це було ЩОСЬ! І знов таки скажу, що й партизани є, й діють як можуть, але є такі як цей "Єаген Корсун" та "Onufri Zagloba" котрі або через власні переконання котрі явно з'явились не від поваги до українців, або через бажання заробити, і точно не з коштів українців, все викривляють та намагаються принизити українців та посварити між собою як це роблять рашистів розповідаючи про "западенців", котрі ніби себе вважають "вищими" за інших, мешканцям півдня та сходу України, а мешканцям заходу та центру України розповсюджують брехню про те що на півдні та сході "суцільні зрадники", що дуже й дуже на користь Москви робиться!!!
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15.09.2023 14:08 Ответить
Пане Віталій, про одеські катакомби ми всі знаємо ще зі школи, те, що під час ІІ Світової, там партизанили не комуністи, а націоналісти, це інформація цікава, варта розповсюдження й більш широкого висвітлення.
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15.09.2023 14:30 Ответить
Давайте не випадовувати їх що там степ і важко ок
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15.09.2023 19:34 Ответить
нікого не виправдовуємо, дивимось об,єктивно.
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15.09.2023 19:47 Ответить
А хто тобі сказав що "НЕ ПІШЛИ"?! Ти що, жодного разу не читав про партизанів на Херсонщині та "жовту стрічку", працю "Атеш"?! Без місцевих це не може відбуватися та й завдяки їх інформації нашим військовим багато що вдається. Тож читай новини частіше, а не генеруй їх власними фантазіями!!!
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15.09.2023 13:58 Ответить
втікачам-ухилянтам мариться, що всі навкруги схожі на них.
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15.09.2023 13:59 Ответить
Кацапи якраз переймаються.
«Черговий теракт ЗСУ»,так вони кричать на своїх пабліках.
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15.09.2023 13:17 Ответить
Та тихом нишком згадують про дві бомби по Бєлгороду!
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15.09.2023 13:38 Ответить
Війна прийшла у кожну родину.
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15.09.2023 14:12 Ответить
даже до шуфрича... а він і не чекав, готовив святкові, парадні кітелі, з великими звйоздами...
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15.09.2023 14:33 Ответить
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15.09.2023 12:42 Ответить
Кацап подумал?
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15.09.2023 12:44 Ответить
Воно ще й написати щось спромоглось - "америківський" ворожий інтернет козломордим ще не вимкнули (на превеликий жаль).
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15.09.2023 13:12 Ответить
Звісно "ва всьом біндєри вінавати"
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15.09.2023 12:43 Ответить
Місцеві вже навперейми звітують , що це з правого берега прилитіла бімба...
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15.09.2023 13:02 Ответить
Там если посмотреть Гугл ЗемляЮ то бред про правый берег отпадет совсем. Она упала под южную сторону дома во дворе, как узкий пенал. Местные пишут, что видели рашистский самолет южнее, который ее и скинул.
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15.09.2023 13:11 Ответить
Нагадай но точну адресу куди впала бомба у Новій Каховці щоб і я подивився, бо у статті її не має і зорієнтуватись без цього НЕМОЖЛИВО, це по перше, а по друге ПРАВОБЕРІЖЖЯ Дніпра у Херсонщині тягнеться від Нової Каховки, вірніше навпроти її, і на південь і на північ ДУЖЕ далеченько з багатьма населеними пунктами та позиціями наших військ. Тож може тобі краще мовчати "18c49ed2" аніж щось казати, щоб розумнішим здаватися???!!!
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15.09.2023 13:50 Ответить
Вот именно, дебил. Лучше бы ты молчал. Никто бы и не подозревал о твоей тупости. Изучай, если хватит мозгов

46.749851, 33.358516
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15.09.2023 14:07 Ответить
Твоє ім'я "дебіл" я побачив, а мене таки Віталій звуть, а координати звідки, бо фото та відео без геолокації???!!! Однак якщо вони віні то саме так і повинна була впасти бомба т.я. будівля по вул. Горького, 24-28 та по вул. Довженко, 13 знаходяться якраз на шляху бомби з літака котрий прямував її у напрямку бувшого Каховського водосховища, річки Дніпро аби влучити по чомусь на правому березі прямуючи з півдня або південного сходу!!!. Уважніше дивись на карту перш ніж щось стверджувати всупереч ФАКТАМ!!! До того ж не забувай хо КАБ має першим слово КЕРОВАНА!!! То ж бувай дебіл!
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15.09.2023 14:23 Ответить
Ну и, дебил в танчике, а сказать то что хотел? Вот тебе геолокация. И научись сперва читать, перед тем, как показывать свою тупость.

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15.09.2023 14:28 Ответить
Повторюю тобі ДЕБІЛ що якщо твої координати відповідні то вони якраз вказують на відповідність того що бомбу спрямовували САМЕ у бік правобережжя, а саме твоя теорія про те що це "бред" і є справжнім МАРЕННЯМ! Дивись таки карту і бач на ній сторони світу, русло річки Дніпро та як і де знаходяться українські міста на її берегах, а не тикай власними фантазіями усім як "фактом"!!!
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15.09.2023 14:37 Ответить
Еще раз для тупого - ты бы сначала внимательно читало что написано, перед тем как срать. Еще раз повторить?

" ... Она упала под южную сторону дома во дворе, как узкий пенал. Местные пишут, что видели рашистский самолет южнее, который ее и скинул. ..."
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15.09.2023 14:54 Ответить
то не місцеві, то кацапи гвавтують
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15.09.2023 13:13 Ответить
А ти "Ларіса" дайно посилання на ці "звітування" місцевих бо щось ТВІЙ галас надто схожий на галас цапської собаки!
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15.09.2023 13:52 Ответить
Орда жопорукая . Эти уроды способны только разрушать .
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15.09.2023 12:45 Ответить
Якби дійсно вміли московіти якісно будувати та майструвати то їм не потрібно було б захоплювати інші народи шо б ті це все їм робили а вони потім це називали "руССкім" та ще й "ісконними"!
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15.09.2023 13:29 Ответить
Ну после того как в Белгороде их авиабомбы падали, тут уже нечему удивляться.
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15.09.2023 12:47 Ответить
Мы тоже уронили на Евпаторию и на Севастополь пару бомб
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15.09.2023 12:56 Ответить
Наші не упустили, наші цілили та влучили туди куди хотіли, а тут природня московитьська КРЖ!
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15.09.2023 13:27 Ответить
Как только появляется смайл или в каждом сообщении сразу ясно кацапский бот на оплате. Таких было раньше много а сейчас задвухсотились или как?
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15.09.2023 15:18 Ответить
РФ ищет бомбардировщики Украины после событий в Крыму - Игнат об атаке на Хмельнитчину
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15.09.2023 12:59 Ответить
Підари не винні, техніка застаріла!
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15.09.2023 13:11 Ответить
Підари винні.Винні,що воюють.
Хоча вже і не знають,за що.
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15.09.2023 13:19 Ответить
Дивний цей двічі "віталій", якби бомба впала куди цілили й вбила українців то це "нормально", а коли на окупованій території то рашисти "не винні"! Здається козачок засланий!!!
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15.09.2023 13:24 Ответить
Після того як у Бєлгороді рашисти двічі таким же чином недонесли свої бомби одна з котрих вибухнула майже одразу після падіння а іншу знайшли цілою, вже й самі московіти (т.з. "роССіяни") не повірять у байки про "злих укрів"!
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15.09.2023 13:22 Ответить
Мастера заголовков. 1) Херсон весь на правом берегу. 2) От Новой Каховки до Херсона 55 км напрямик.
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15.09.2023 13:34 Ответить
Читай уважніше перш ніж критикувати "Jenyk MEL", бо чітко написано у заголовку - "не долетіла до ПРАВОБЕРЕЖЖЯ Херсонщини", а Нова Каховка на ЛІВОМУ березі Дніпра. То ж не плутай Херсон із Херсонщиною, як і будь який обласний центр із усією областю!!! Здається тут саме ТИ дивний!
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15.09.2023 13:55 Ответить
Я скопировал заголовок для тебя, умника "Российская авиабомба не долетела до правобережья Херсона и упала на жилой квартал оккупированной Новой Каховки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Источник: "
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15.09.2023 14:11 Ответить
Від того що ти скривдив заголовок котрий УСІ БАЧАТЬ то тоді що це?! Ну а стосовно того що переклад з української на російську версію ряснить помилками (мабуть "Цензор" надто довіряє автоматичному перекладу), то це ще й проблема рашистів котрі і самі ТАК перекладають свої пости, що викликають підвищення настрою в мене! Тож ЧИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКОЮ і все буде добре!
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15.09.2023 14:32 Ответить
Ашвабадітєлі, як хочуть так "ашвабаждают".
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15.09.2023 13:49 Ответить
Знов: "адін нарот, то яка різниця?!"
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15.09.2023 15:47 Ответить
 
 