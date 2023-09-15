Российская авиабомба не долетела до правобережья Херсона и упала на жилой квартал оккупированной Новой Каховки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские захватчики сбросили авиабомбу на жилой квартал временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области.

Об этом сообщил Новокаховский городской голова Владимир Коваленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, местные видели самолет, сбросивший авиабомбу на жилой квартал. И добавил, что разрушения серьезные.

"Пока квартал, где были попадания, оцепили российские оккупанты. Они ходят по квартирам и смотрят, какие последствия", - сказал Коваленко.

В сети обнародовали также фото разрушений.











Источник "Общественного" в ВСУ сообщил, что армия РФ пустила КАБ с российского самолета Су-34. Авиабомба не долетела до правого берега и упала в Новой Каховке.

Как сообщила на брифинге пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, российские войска уронили управляемую авиабомбу на Новую Каховку.

"Пытаясь нанести управляемыми авиабомбами очередной авиационный удар по Бериславщине, российские оккупанты уронили один из КАБОВ на Новую Каховку в жилом районе, повредили несколько многоквартирных домов. Есть жертвы среди местного населения по предварительной информации. Также они пытаются развивать тему, что это сделали Силы обороны. Но все зафиксировано, оккупанты не впервые так роняют свои авиабомбы", - отметила она.

Информацию о пострадавших сейчас уточняют.

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