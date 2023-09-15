Требование ГАСУ вернуть прибыль на оборонных закупках грозит срывом поставок на фронт, - предприниматели. ФОТОрепортаж
Заключение Госаудитслужбы о возврате прибыли оборонных предприятий оборонного сектора за 2022 год может привести к срыву поставок товаров на фронт.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом шла речь на пресс-конференции "Угроза существованию отечественного производства из-за антигосударственной позиции ГАСУ и правоохранительных органов" в "Интерфакс-Украина".
Участники мероприятия отмечают необходимость отмены заключения ГАСУ Кабинетом Министров. В заключении говорится, что предприятия оборонного сектора должны вернуть налогооблагаемую прибыль за 2022 год. Как следствие, это может привести к остановке производства необходимых для фронта товаров и, соответственно, к подрыву обороноспособности Украины.
Так, гендиректор Украинской бронетехники Владислав Бельбас подчеркнул, что предприятие за 1,5 года передало ВСУ около 30 тыс. тонн вооружения и боеприпасов. А с начала полномасштабного вторжения РФ заплатило разных налогов на сумму более 120 млн грн. В то же время, весь остаток прибыли направляется на развитие производства.
Глава Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский также заявил, что заключение Госаудитслужбы угрожает срывом поставок товаров украинским защитникам.
ГАСУ уже начала рассылать письма с требованием вернуть прибыль предприятий, закупавших товары или технику в 2022 году. В частности, это касается ООО "Промислова компанія "Пожмашина". Западный офис ГАСУ уже требует вернуть в течение месяца 3,4 млн грн прибыли с трех пожарных машин, которые закупили для ГСЧС Львовщины.
Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний подчеркнул: "Работа государственного апарта, особенно работа ГАСУ, вообще напоминает диверсию против государства. Если производители, теоретически, начнут работать "в ноль", без прибыли, то к ним придет другой орган – Налоговая. Она будет спрашивать: "А почему вы работаете без прибыли?". И будет останавливать предприятия".
Напомним, ранее сообщалось, что Госаудитслужба требует от предприятий вернуть прибыль на оборонных закупках и угрожает судом. В ГАСУ считают, что прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других сил безопасности и обороны за 2022 год является ущербом государству.
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- ДАСУ!
> Так, гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас наголосив
Цього боневтіковского ефективного менеджера давно вже за грати мають посадити. Нащо він квакає, він обкрадав(-є) країну у важкі часи, а ще щось там наголошує. За грати його хай там щось наголошує.
В чем суть вопроса? При импорте и перепродаже товаров (в данном случае боеприпасов) сколько частная компания может забивать прибыль?
Аналогия: Сколько Наталья Викторовна Юсупова может оставлять себе из собранных денег на аптечки?
Назовите процент.
Держаудитслужба повністю підконтрольна Кабміну Шмигаля.
Якщо очільник цієї контори діє супереч вказівкам прем'єра і проти інтересів держави, він має бути миттєво викинутий з посади.
Державна аудиторська служба України - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 центральний орган виконавчої влади у формі інспекції, діяльність якого спрямовується і координується https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кабінетом Міністрів України через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра фінансів України та який реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.