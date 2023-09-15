Требование ГАСУ вернуть прибыль на оборонных закупках грозит срывом поставок на фронт, - предприниматели. ФОТОрепортаж

Заключение Госаудитслужбы о возврате прибыли оборонных предприятий оборонного сектора за 2022 год может привести к срыву поставок товаров на фронт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом шла речь на пресс-конференции "Угроза существованию отечественного производства из-за антигосударственной позиции ГАСУ и правоохранительных органов" в "Интерфакс-Украина".





Участники мероприятия отмечают необходимость отмены заключения ГАСУ Кабинетом Министров. В заключении говорится, что предприятия оборонного сектора должны вернуть налогооблагаемую прибыль за 2022 год. Как следствие, это может привести к остановке производства необходимых для фронта товаров и, соответственно, к подрыву обороноспособности Украины.

Так, гендиректор Украинской бронетехники Владислав Бельбас подчеркнул, что предприятие за 1,5 года передало ВСУ около 30 тыс. тонн вооружения и боеприпасов. А с начала полномасштабного вторжения РФ заплатило разных налогов на сумму более 120 млн грн. В то же время, весь остаток прибыли направляется на развитие производства.







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Глава Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский также заявил, что заключение Госаудитслужбы угрожает срывом поставок товаров украинским защитникам.





ГАСУ уже начала рассылать письма с требованием вернуть прибыль предприятий, закупавших товары или технику в 2022 году. В частности, это касается ООО "Промислова компанія "Пожмашина". Западный офис ГАСУ уже требует вернуть в течение месяца 3,4 млн грн прибыли с трех пожарных машин, которые закупили для ГСЧС Львовщины.







Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний подчеркнул: "Работа государственного апарта, особенно работа ГАСУ, вообще напоминает диверсию против государства. Если производители, теоретически, начнут работать "в ноль", без прибыли, то к ним придет другой орган – Налоговая. Она будет спрашивать: "А почему вы работаете без прибыли?". И будет останавливать предприятия".

Напомним, ранее сообщалось, что Госаудитслужба требует от предприятий вернуть прибыль на оборонных закупках и угрожает судом. В ГАСУ считают, что прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других сил безопасности и обороны за 2022 год является ущербом государству.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.