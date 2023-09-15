Поддержать российских "борцов с нацизмом" приехал расист и фанат Гитлера боец ММА Дацик. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Российский боец ММА Вячеслав Дацик – неонацист, расист и фанат Гитлера – приехал в зону проведения боевых действий, чтобы поддержать российских "борцов с украинским нацизмом".
Об этом пишет журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
Казанский напомнил, что Дацик в интервью неоднократно призывал сжигать евреев и гомосексуалистов.
Он также утверждал, что в Украине нет нацистов, потому что у власти - "жиды", которые не уважают завещания "дедушки Адольфа".
"Напомню, эти люди критикуют Украину за "нацизм" и утверждают, что проводят у нас денацификацию", - отметил Казанский.
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+26 Александр Алекс #466493
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мене зацікавив пост Голобуцкого про росіян, він дуже показовий ПРО КАЦАПСЬКУ ментальність . А українці всеж борються за свое життя - в Україні життя не дорівнюе нулю
"Коли це все в літаку відбувалось - була думка "як закінчиться - так закінчиться", ніхто не задавав зайвих питань"-під їхнім Новосібірском вимушено сів прямо на поле пасажирський літак Ural Airlines, пасажири спокійно чекали смерті.
Це, до речі, теж одне з джерел наших проблем з ними: їм легше вмерти, ніж жити. Це не фаталізм - це просто нульова цінність життя. Що власного, що інших.
Це ставлення влади, це ставлення мобілізованих, це ставлення родичів утилізовуваних в Україні. Звісно, за такого ставлення в них жодних претензій до Путіна, скільки би ми тут їх не переробили.
Це навіть не шахіди: дохнуть не за ідею, а бо так простіше всім. А якщо родичі за труп ще й якісь гроші отримають (чи хоч пару мішків картоплі) - так взагалі прибуток на рівному місці.
І мирно сусідувати з отаким? Як в тому ж ООН це уявляють? В цьому плані навіть Ізраїлю простіше - там вороги ідейні, а не як таргани на світло лізуть
Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ
Вийшла заміж, і жила у селі Кабани біля Чорнобиля.
https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:828034 https://uk.rodovid.org/wk/Запис:828034
Аггрєссівний блок НАТА сабіраєтся сначала парабатіть Рассію, а патом Украіну.
А оскільки в Європі дуже погані дороги, то військовим НАТО зручніше вторгатися через Московію, де ідеальна інфраструктура .
Будуть " гроші", будуть і "виконавці"....
І таке буває
Рыло касабстана!
PS: Кстати, а куда санитары смотрят?
Він писав, що в тюрмі поміняв свої погляди на лібертаріанські.
Тобто, зайняв антипутінську позицію. Тому його і вбили незадовго до звільнення.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Марцинкевич,_Максим_Сергеевич
А їхня "армія", - це армія фашистів.
Короче кажучи, як жінки легкої поведінки.