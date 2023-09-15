Поддержать российских "борцов с нацизмом" приехал расист и фанат Гитлера боец ММА Дацик. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российский боец ММА Вячеслав Дацик – неонацист, расист и фанат Гитлера – приехал в зону проведения боевых действий, чтобы поддержать российских "борцов с украинским нацизмом".

Об этом пишет журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

Казанский напомнил, что Дацик в интервью неоднократно призывал сжигать евреев и гомосексуалистов.

Он также утверждал, что в Украине нет нацистов, потому что у власти - "жиды", которые не уважают завещания "дедушки Адольфа".

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"Напомню, эти люди критикуют Украину за "нацизм" и утверждают, что проводят у нас денацификацию", - отметил Казанский.



