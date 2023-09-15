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Поддержать российских "борцов с нацизмом" приехал расист и фанат Гитлера боец ММА Дацик. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российский боец ММА Вячеслав Дацик – неонацист, расист и фанат Гитлера – приехал в зону проведения боевых действий, чтобы поддержать российских "борцов с украинским нацизмом".

Об этом пишет журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

Казанский напомнил, что Дацик в интервью неоднократно призывал сжигать евреев и гомосексуалистов.

Он также утверждал, что в Украине нет нацистов, потому что у власти - "жиды", которые не уважают завещания "дедушки Адольфа".

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"Напомню, эти люди критикуют Украину за "нацизм" и утверждают, что проводят у нас денацификацию", - отметил Казанский.

Поддержать российских борцов с нацизмом приехал расист и фанат Гитлера боец ММА Дацик 01
Поддержать российских борцов с нацизмом приехал расист и фанат Гитлера боец ММА Дацик 02

Автор: 

армия РФ (19210) нацизм (347) Казанский Денис (311)


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Топ комментарии
+26
Жирний мішок з лайном, в спорті гівно, нуль, в житті взагалі покидьок. Бажаю йому повторити долю владлєна татарского
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15.09.2023 16:07
+12
Додік,як і всі кацапи.
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15.09.2023 16:03
+12
Судячи з писка це борець з пельменями.
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15.09.2023 16:04
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15.09.2023 16:01 Ответить
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16.09.2023 11:54 Ответить
Додік,як і всі кацапи.
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15.09.2023 16:03 Ответить
Думати про те, що послід «комунізму» щез разом із https://www.chesno.org/politician/355/ Петром Симоненком та https://www.chesno.org/politician/65638/ Наталією Вітренко , - помилка. Після відновлення незалежності України, дійсно, саме цих політиків підтримувала Росія для того, щоб https://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/2021/shho_vidbuvalosja_v_krymu_uprodovzh_ostannih_30_rokiv/ готувати захоплення українського Криму , Донеччини і Луганщини. Ось на агітці Вітренко чітко видно Крим, на який лягає «кривава і демонічна рука нацистів-НАТО». За останні 20 років риторика Кремля незмінна: НАТО і «неонацисти» постійно звучать з боку російської пропаганди.
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15.09.2023 16:04 Ответить
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15.09.2023 16:05 Ответить
Цікаво що за цю агітку Вітренко не осудили і не посадили , ТОБТО уся українська влада була ( а може і е ?) проти націоналистів
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15.09.2023 16:06 Ответить
Нацизм і націоналізм це зовсім різні речі ...
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15.09.2023 16:11 Ответить
Так. В СЛОВАЧЧІНІ е НАЦІОНАЛИЗМ , а в Україні проросійські лидери і деяки українськи политики називають национализм нацизмом .
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15.09.2023 16:20 Ответить
Так, і вибрав їх нарід. І так, багато українських політиків - проросійські з москальськими наративами)
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15.09.2023 16:23 Ответить
Так влада виховувала СВІЙ НАРОД

мене зацікавив пост Голобуцкого про росіян, він дуже показовий ПРО КАЦАПСЬКУ ментальність . А українці всеж борються за свое життя - в Україні життя не дорівнюе нулю
"Коли це все в літаку відбувалось - була думка "як закінчиться - так закінчиться", ніхто не задавав зайвих питань"-під їхнім Новосібірском вимушено сів прямо на поле пасажирський літак Ural Airlines, пасажири спокійно чекали смерті.

Це, до речі, теж одне з джерел наших проблем з ними: їм легше вмерти, ніж жити. Це не фаталізм - це просто нульова цінність життя. Що власного, що інших.

Це ставлення влади, це ставлення мобілізованих, це ставлення родичів утилізовуваних в Україні. Звісно, за такого ставлення в них жодних претензій до Путіна, скільки би ми тут їх не переробили.
Це навіть не шахіди: дохнуть не за ідею, а бо так простіше всім. А якщо родичі за труп ще й якісь гроші отримають (чи хоч пару мішків картоплі) - так взагалі прибуток на рівному місці.

І мирно сусідувати з отаким? Як в тому ж ООН це уявляють? В цьому плані навіть Ізраїлю простіше - там вороги ідейні, а не як таргани на світло лізуть

Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ
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15.09.2023 16:31 Ответить
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15.09.2023 21:58 Ответить
Це тільки показує наскільки ті 40+ років тупі.
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15.09.2023 16:48 Ответить
Прикольно згадати. В союзі з росією наука, культура, безпека і високі технології, а на заході нацизм, беззаконня, безробіття, злочинність, проституція і бездуховність. Все по Орвелу.
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15.09.2023 16:10 Ответить
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15.09.2023 16:13 Ответить
Не родственница дубинского?
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15.09.2023 16:30 Ответить
Це ви так жартуєте? Вона ж і є Дубинська!

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15.09.2023 18:16 Ответить
Вона з Полтави. Матір Лазаря Кагановича теж Дубінська і родом з Полтави,
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15.09.2023 21:18 Ответить
Матір Кагановича (Геня Дубинська) родом з Чорнобиля, 1860 р. н.
Вийшла заміж, і жила у селі Кабани біля Чорнобиля.
https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:828034 https://uk.rodovid.org/wk/Запис:828034

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15.09.2023 21:37 Ответить
Самое интересное рука со свастикой тянется со стороны расеи. И тут пропагандоны протупили
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15.09.2023 16:38 Ответить
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15.09.2023 16:40 Ответить
Тут все дуже просто і логічно для любителів "навекі вмєстє".

Аггрєссівний блок НАТА сабіраєтся сначала парабатіть Рассію, а патом Украіну.

А оскільки в Європі дуже погані дороги, то військовим НАТО зручніше вторгатися через Московію, де ідеальна інфраструктура .
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15.09.2023 22:25 Ответить
Судячи з писка це борець з пельменями.
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15.09.2023 16:04 Ответить
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15.09.2023 18:31 Ответить
Жирний мішок з лайном, в спорті гівно, нуль, в житті взагалі покидьок. Бажаю йому повторити долю владлєна татарского
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15.09.2023 16:07 Ответить
все із часом- вистоїмо...., а після Перемоги ( вона буде - не така як всі ми хочемо в "ідеалі", але буде....) , і тоді як гіен будемо ліквідовувати всю ту кацапську нечисть у них вже в мокшанії...
Будуть " гроші", будуть і "виконавці"....
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15.09.2023 16:07 Ответить
Ех отою сокирою та по отій лисій голові..
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15.09.2023 16:10 Ответить
Це той що в Норвегії тусувався?
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15.09.2023 16:13 Ответить
Батальон Еспаньола відкрито нацистський. Там у людей по три свістіки на тілі. Батальон русіч нацисти. Вагнер нацистський.
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15.09.2023 16:15 Ответить
лишнєхромосомний імбиціл, вартий виключно ліквідації.
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15.09.2023 16:21 Ответить
Розумовий розвиток цього "дацика" зупинився в 5 років...
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15.09.2023 16:24 Ответить
Пам'ятаю 2000-ні, як Ми цей непортіб скінхедовський вбивали на Майдані.. і кисєлёвские "малиші" і авдишевські, і друзі з інфізу, усі цю бидлоту тупо з гімном мішали..
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15.09.2023 16:32 Ответить
В мене в універі в паралельній групі скінхед вчився. Лазив по всяким скінхедівськім тусам, з кимось там киздився. Тупий був як пробка від безалкогольного шампанського. А потім шось сталося... ніхто не знає шо.. може йому по башці десь прилетіло і мізки на місце стали. Але бросив всю ту хєрню, почав вчитися, закінчив універ, пішов працювати і колеги, які з його фірмою співпрацювали, казали шо став класний спеціаліст.
І таке буває
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15.09.2023 16:55 Ответить
Добре що підрівняли. Багато тоді хто вівся на цю куєту ..
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15.09.2023 17:10 Ответить
Може його, як в фільмі "Американська історія ІКС" - скрєпно ви%бли ідейні брати... то й задумався про "что-то тут нє так"... )))
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15.09.2023 20:13 Ответить
Бридота.
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15.09.2023 16:49 Ответить
Я одне не розумію, як він з таким хлібалом живе. Йому не огидно в дзеркало дивитись? Чи він поближче до передової приїхав в надії шо якшо не вбʼють то може хоч чечени чпокнуть...
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15.09.2023 16:49 Ответить
Рожа, уж точно руzzкая! Посмотришь, свинья лишнехромосомная!
Рыло касабстана!
PS: Кстати, а куда санитары смотрят?
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15.09.2023 16:51 Ответить
ну пусть идёт в окоп на передовую.так ведь зассыт.только слабых и может обижать мешок с дерьмом.
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15.09.2023 16:53 Ответить
Был бы шикарным подарком, свиньям и собакам, этот даун...
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15.09.2023 17:00 Ответить
Принаймі цей ідіот не скриває своє рашонацистське нутро.
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15.09.2023 16:59 Ответить
Що від нього, можно чекати, як що на морді написано "Синдром Дауна", воно може хрюкати що завгодно! Брат по нещастю міті айфона...
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15.09.2023 17:09 Ответить
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15.09.2023 17:00 Ответить
Его вроде в тюрьме убили? 😏 Или я путаю? Они там все на одно... лицо.
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15.09.2023 17:12 Ответить
То Максима Марцинкевича (Тесака) вбили на зоні.
Він писав, що в тюрмі поміняв свої погляди на лібертаріанські.
Тобто, зайняв антипутінську позицію. Тому його і вбили незадовго до звільнення.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Марцинкевич,_Максим_Сергеевич
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15.09.2023 18:30 Ответить
Да, тот Тесак был. Ну, Дацик, Тесак... Я ж говорю, похожи... погонялами 😗
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15.09.2023 20:11 Ответить
А пакет з собою також привіз,бо таке лайно не можна в нас пускати на добриво.
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15.09.2023 18:26 Ответить
Навіть кацапський суд офіційно визнав, що у них там фашизм.
А їхня "армія", - це армія фашистів.
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15.09.2023 18:44 Ответить
Это практически признание, что фОшисты, получается?🤑
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15.09.2023 20:12 Ответить
Когда русские кричат "фашизм не пройдет!", такое ощущение, что они требуют расширить ворота (с).
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16.09.2023 08:51 Ответить
расширить крымский паром
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16.09.2023 11:58 Ответить
Путінські посіпаки в основному п*здять і їздять в "днру" лише за гроші.
Короче кажучи, як жінки легкої поведінки.
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15.09.2023 19:17 Ответить
В случае с Дациком, причина в другом. Он обыкновенный русский нацист. И таких там немало.
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16.09.2023 08:52 Ответить
фашисту гроши теж не завадять🤪
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16.09.2023 09:10 Ответить
Жирный боров хорошая мишень для снайпера.
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15.09.2023 19:59 Ответить
а папу римського вже познайомили з "наслєдніком вєлікай расійскай культури"?
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15.09.2023 20:11 Ответить
Для этого ливера уже пошит спец мешок ...
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15.09.2023 21:54 Ответить
 
 