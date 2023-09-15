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Новости Фото Война
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Действия ГАСУ и ГБР имеют признаки диверсии против ВПК страны, что приведет к остановке производства техники и боеприпасов, - "Украинская бронетехника". ФОТОрепортаж

ГБР, руководствуясь выводом Госаудитслужбы, совершает атаку на военно-промышленный комплекс Украины.

Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что "УБ" производит колесные бронетранспортеры "Варта" и "Новатор". Однако, в отличие от государственных предприятий, не получает финансирования на релокацию, строительство и закупку оборудования.

"Все это финансируется нашими собственными средствами из доходов, которые ограничены несколькими процентами. Мы производим минометы калибров 120 мм, 82 мм и 60 мм, минометные выстрелы 60 мм. ... Мы производим бронезащиту для самоходных гаубиц "Богдана" и ракетных комплексов "Нептун". Сразу после получения права на импорт боеприпасов, мы организовали поставки дальнобойных выстрелов для САУ "Богдана", которыми были уничтожены позиции российских захватчиков на острове Змеиный. В начале полномасштабной агрессии мы быстро передали Силам Обороны всю военную технику, которую ранее готовили под экспорт", - рассказал Бельбас

За время войны предприятием создана международная кооперация уже с двумя странами НАТО по производству и поставке в Украину 120-мм минометных выстрелов. А в партнерстве с боеприпасным холдингом Восточной Европы возобновлено производство 122 мм выстрелов к гаубицам Д-30 и 2С1 "Гвоздика".

"В прошлом году Кабмин предоставил право государственным и частным компаниям импортировать боеприпасы и вооружение для нужд Сил Обороны Украины. За полтора года мы передали Силам Обороны уже около 30 тысяч тонн боеприпасов и вооружения. Мы гордимся тем, что поставляем военную технику и боеприпасы дешевле других компаний, и у нас нет ни одного "безнадежного" контракта. Мы даже являемся поставщиком нескольких волонтерских фондов, что также подтверждает нашу эффективность по сравнению с другими", - добавил гендиректор "УБ".

"ГАСУ сознательно игнорирует Закон Украины "Об оборонных закупках" и постановление Кабмина №363 от 3 марта 2021 года. Законодательство Украины позволяет поставщикам и производителям иметь прибыль и включать его в калькуляцию. Действия Госаудитслужбы имеют признаки диверсии против военно-промышленного комплекса и Сил обороны Украины. Как нам стало известно, ДБР сейчас фальсифицирует дело против нашей компании, что станет прецедентом для атаки на весь ВПК", - отметил он.

Действия ГАСУ и ГБР имеют признаки диверсии против ВПК страны, что приведет к остановке производства техники и боеприпасов, - Украинская бронетехника 01

По словам Бельбаса, "имея на руках юридически ничтожное заключение Госаудитслужбы", "Украинскую бронетехнику" хотят обвинить в нанесении ущерба государству из-за получения компанией прибыли.

Смотрите также: Пресс-конференция оборонных предприятий "Угроза существованию отечественного производства из-за антигосударственной позиции ГАСУ и правоохранительных органов". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"Из доходов уплачены налоги, а средства проинвестированы в производство оружия, в победу над агрессором. Действия ГБР приведут к остановке производства минометов, бронированных автомобилей, поставкам критически важных 120-мм и 122-мм боеприпасов, снарядов," – сказал гендиректор.

Действия ГАСУ и ГБР имеют признаки диверсии против ВПК страны, что приведет к остановке производства техники и боеприпасов, - Украинская бронетехника 02

Бельбас уверен, что уровень проникновения государства-агрессора в государственные и правоохранительные органы остается слишком высоким.

"Иначе как работой на врага сложно объяснить озвученные выше тезисы. Мы обращаемся к президенту с призывом не допустить уничтожения отечественного ВПК, блокирования производства оружия и импорта боеприпасов. Мы также направили официальные письма в посольства наших союзников по информированию о сложившейся ситуации. Деятельность ГАСУ и ГБР подрывает героическую борьбу Сил обороны на фронте, ставит под угрозу жизнь тысяч украинских военнослужащих и приближает реванш Кремля, который, очевидно, не имея возможности победить на поле боя, направил свои усилия на подрыв страны и ее способности противиться агрессии изнутри колонну", - подытожил гендиректор "Украинской бронетехники".

Также смотрите: "Українська бронетехніка" возобновила производство минометов разных калибров: В этом году ВСУ поставили более 600 единиц. ФОТОрепортаж

Действия ГАСУ и ГБР имеют признаки диверсии против ВПК страны, что приведет к остановке производства техники и боеприпасов, - Украинская бронетехника 03
Действия ГАСУ и ГБР имеют признаки диверсии против ВПК страны, что приведет к остановке производства техники и боеприпасов, - Украинская бронетехника 04
Действия ГАСУ и ГБР имеют признаки диверсии против ВПК страны, что приведет к остановке производства техники и боеприпасов, - Украинская бронетехника 05
Действия ГАСУ и ГБР имеют признаки диверсии против ВПК страны, что приведет к остановке производства техники и боеприпасов, - Украинская бронетехника 06
Действия ГАСУ и ГБР имеют признаки диверсии против ВПК страны, что приведет к остановке производства техники и боеприпасов, - Украинская бронетехника 07
Действия ГАСУ и ГБР имеют признаки диверсии против ВПК страны, что приведет к остановке производства техники и боеприпасов, - Украинская бронетехника 08
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

военно-промышленный комплекс (246) Богачук Олег (1462) Госаудитслужба (88) ГБР (2988) Бельбас Владислав (18)


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Топ комментарии
+42
Так а шо, це таємниця, що ДБР допомогають ворогу? А хто зняв клістрони з радарів ППО перед вторгненням і осліпив наше ППО на півдні і півночі - там де кацапи заходили парадними колонами, а їхні блохольоти панували в повітрі і розстрілювали все, що шевелиться? І ці ж падлюки й досі в тому ДБР сидять і шкодять Україні!
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15.09.2023 16:09
+41
Они вторичны. Ноги растут из ОПы, откуда они вручную и управляются.
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15.09.2023 16:09
+30
Клістрони, "Кузня на Рибальському", злив ланцюгів доставки із-за поребріка критичних для ЗСУ приладів - не повний список підривної діяльності зе-ДБР.
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15.09.2023 16:33
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Они вторичны. Ноги растут из ОПы, откуда они вручную и управляются.
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15.09.2023 16:09 Ответить
Клістрони, "Кузня на Рибальському", злив ланцюгів доставки із-за поребріка критичних для ЗСУ приладів - не повний список підривної діяльності зе-ДБР.
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15.09.2023 16:33 Ответить
а що "Кузня на Рибальскому"?
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15.09.2023 20:37 Ответить
А хто? Прізвища у них є?!СБУ...?
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19.09.2023 16:32 Ответить
СБУ , ВР- патріоти де ВИ, розберіться, хто перевіряє, хто направляє, хто покриває, що шукають, що знайшли, яка користь чи шкода для обороноздатності Держави?! Влада де??Хто там рулить...ФСБ?? Прізвища та Ім'я організатора в студію, до народу! Війна ж !!!
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09.10.2023 13:31 Ответить
Так а шо, це таємниця, що ДБР допомогають ворогу? А хто зняв клістрони з радарів ППО перед вторгненням і осліпив наше ППО на півдні і півночі - там де кацапи заходили парадними колонами, а їхні блохольоти панували в повітрі і розстрілювали все, що шевелиться? І ці ж падлюки й досі в тому ДБР сидять і шкодять Україні!
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15.09.2023 16:09 Ответить
Й**аний ********.
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15.09.2023 16:34 Ответить
дбр- офіс ворога України Портнова,Саме ця шарага зняла клістрони і не віддавала їх протягом пяти місяців війни в Україні.(Державне бюро розслідувань вилучило прилади, необхідні для роботи системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль, у трьох бригадах Повітряних сил. Про це повідомило Командування повітряних сил Збройних сил України.)

"1 липня 2020 року у зенітну ракетну бригаду Повітряних Сил ЗС України (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький", - повідомило Командування повітряних сил.

На підставі ухвали судді Хмельницького міськрайсуду та в межах кримінального провадження слідчі склали протокол огляду та вилучили чотири НВЧ прилади (клістрони) та супровідну документацію.
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15.09.2023 16:11 Ответить
Щось, не видко подоляківських під такими новинами.
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15.09.2023 16:24 Ответить
Считайте меня "подоляковским"
Если убрать из новости патриотическую патетику, которая неуместна в финансовом споре, что мы имеем?
Госаудитслужба обнаружила нарушения при импорте боеприпасов частной компанией. Результаты проверки, в соответствии с законодательством, переданы в ГБР.
Бюро расследований рассматривает результат проверки на предмет незаконного обогащения.
Фирма не дожидаясь результатов апелирует к общественности, которая в этом "не в зуб ногой"
Намедни ЦензорНет публиковал откровения зам Резникова ,по тылу, который ночей не спал, макароны по воинским частям развозил. А что за дорого, так поищите дешевле.

Салтыков-Щедрин говорил: "Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли"
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15.09.2023 18:07 Ответить
Кейс з клістронами теж подавався як сугубо фінансовий. Суть претензій - "не ринкова ціна".
Тут, коли одну компанію гноять, щоб преференції отримала компанія афільована з єрмаком, теж "сугубо фінансове питання".
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15.09.2023 18:29 Ответить
Нет. Это не протекционизм. Это вопрос " Сколько можно накрутить на перепродаже импортных снарядов"
Сколько волонтёр может оставить себе, от собранных денег?
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15.09.2023 19:07 Ответить
ты не в теме и чушь метешь
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15.09.2023 20:38 Ответить
І активно копіюють креслення матриць, для чого? Зупиняють фактично роботу стратегічних підприємств під час війни, робота контролюючих органів явно на користь фсб, недавно одна з працівниць дбр і колишній прокурор показали як треба жити під час війни
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13.10.2023 07:19 Ответить
Ми звертаємось до президента із закликом не допустити знищення вітчизняного ВПК, до Єрмака?, так він же відомий агент *****.
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15.09.2023 16:12 Ответить
А Бельбас від кожного офіційного листа буде непритомніти і скликати пресконференції? ДАСУ, пожежники, податківці, санепідемстанція - вони завжди чогось вимагають, але це не означає, що всі ці вимоги законні, обгрунтовані і т.п. Якщо ДАСУ посилається в своїх вимогах на цивільний кодекс (це було у вимозі до ПОЖМАШИНИ!), то сам бог велів піти і з'ясувати це в суді (вірніше морозитись і нехай ДАСУ іде в суд).
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15.09.2023 16:12 Ответить
портнов керує ДержавнимБюроРепресій. Ви про попонуєте підти до портновського суду, щоб оскаржити дії санкціоновані портновим.
Я нічого не переплутав?
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15.09.2023 16:27 Ответить
"татаров", звичайно. Не портнов. Хоча, по великому рахунку - саме портнов.
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15.09.2023 16:46 Ответить
З юридичної точки зору претензії від державних структур до підприємств оборонного сектору не мають ніяких перспектив. Це лише питання відволікання сил та коштів підприємств на судові тяжби, відбивання від правоохоронців", - підсумував Олександр Соколовський.
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15.09.2023 16:15 Ответить
Красномовна картинка , як розмножились паразити в УКРАІНЕ . УСІХ НА ФРОНТ
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15.09.2023 16:17 Ответить
Ну так цього й добивалась Офісна кротоферма.
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15.09.2023 16:16 Ответить
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15.09.2023 16:17 Ответить
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15.09.2023 16:23 Ответить
для того їх клоуни і створювали. клістронами почали, так і працюють
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15.09.2023 16:24 Ответить
Тарас Загородний

Не знаю, до кого ще потрібно звернутися, щоб чиновники вирішили це питання. Комітети ВР нікуди не поспішають - розробляють «дорожню карту» вирішення питання, міністр юстицію Малюська пропонує чекати на рішення суду (один із виробників судиться з Міноборони), Шмигаль доручив уряду вивчити це питання.

Бачимо, що держапарат нічого не робить. В такому випадку злочинна бездіяльність підриває обороноздатність країни. Чиновники працюють на перемогу чи хочуть забрати все до копійки в оборонних підприємств? Чи потрібні Україні такі чиновники-аудитори?

Може пані Алла Басалаєва, голова ДАСУ, особисто розповість військовим, чому можуть закінчитися снаряди та як їм воювати без озброєння?
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15.09.2023 16:25 Ответить
Які ж це ОЗНАКИ, коли це СВІДОМО відпрацьована операція ФСБ ***** за участю особисто ПОСАДОВИХ ОСІБ ЦОВВ, проти інтересів України під час ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ з 2014 року!! Убивство тисяч Українців, підтвердження цьому!
Не заводьте рака, за камінь!! Безкарність від привладних, вимагає САМОСУДУ Лінча!!
ВЛАДА уперто ФОРМУЄ нову ВРАДІЇВКУ 2!!
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15.09.2023 16:27 Ответить
А вони здійснюють домовленності Оману !
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15.09.2023 16:34 Ответить
Оман живе і перемогає!
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15.09.2023 16:40 Ответить
Перемога України (особливо швидка) Зєлє та його банді не потрібна, земафія потребує диктатури зебілів і поки вона не закріпиться війна буде, так шо палиці у колеса з ОПи нам усим гарантовані ще раз...
а ті, хто наголосував у 2019му в урну, хто зміг, втікли бо їм какаяразніца
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15.09.2023 17:01 Ответить
готовимся к выборам, или беремся за вилы, нам не впервой.
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15.09.2023 23:35 Ответить
Ми виготовили і здали партію нових БпЛА для розвідки. Дані БпЛА надзвичайно ефективні і вже показали себе на фронті. ДБР приїхало в частину, заарештувало і опечатали комплекси, заборонили користуватися. І я думаю ми такі не одні.
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17.09.2023 14:48 Ответить
А адвокат Януковича якого ЗЕКи призначили заступником ДБР от Вам хлопці де криса сидить ...
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21.09.2023 13:49 Ответить
 
 