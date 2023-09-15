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В ходе обысков у Шуфрича СБУ обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.. ФОТО

В ходе обыска у действующего народного депутата Нестора Шуфрича Служба безопасности Украины обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне

"Документ предусматривает переименование этих областей в "края", широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельных "правительства" и "парламента". Под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи Медведчука и Шуфрича", - говорится в сообщении.

В ходе обысков у Шуфрича СБУ обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. 01

В ходе обысков у Шуфрича СБУ обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. 02

В ходе обысков у Шуфрича СБУ обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. 03

В ходе обысков у Шуфрича СБУ обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. 04

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича.

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Автор: 

обыск (1896) СБУ (19893) сепаратизм (11311) Шуфрич Нестор (952)


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Топ комментарии
+50
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15.09.2023 16:29
+26
Дивлячись на поведінку і вираз обличча Шуфрича розумієш, що наляканий він в рази менше, ніж коли його ****** Бутусов у студії.....висновки з цього кожен зробить сам....
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15.09.2023 16:33
+22
Скажіть,що ще має зробити ця гнида такого,щоб нарешті влада його закрила раз і назавжди?Майже 30 років ця наволоч за наші гроші сидить у ВР і камінь за каменем точить фундамент державності та Незалежності України.
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15.09.2023 16:36
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Правила форума Совет форумчан
Собі земельки теж нарізав - 2 Х 1
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15.09.2023 16:27 Ответить
Карты Лугандона были составлены еще при Овоще-шапкокраде.

За несколько лет до событий на Майдане используя украинских продажных пограничников и предателей-таможенников в Луганской области, в Украину тайно из России доставлялось огнестрельное оружие, гранатометы и боеприпасы к ним. Накопленный таким образом арсенал боевики хранили в специальных схронах, а донбасские коллаборанты тем временем шили флаги «ДНР» и «ЛНР» и ожидали команды из Москвы.
За два года до расстрела Небесной сотни на Майдане на озере Селигер российские военные инструкторы обучали навыкам обращения с оружием и минированию важных объектов донбасских «трактористов» и «шахтеров».
Не осталась в стороне от подготовки к свержению украинской власти и Партия Регионов. Её лидеры подарили школьникам Донбасса к 1 сентября подарочные наборы. В пакетике от «доброго дяди» Януковича были линейка, ручка, тетрадка, дневник и контурные карты для раскраски, в которых не было Луганской и Донецкой областей.
Сколько миллионов долларов уже ушло в «черную дыру» по уничтожению Украины, знает точно, наверно, только старик Кабаев. Поэтому противостояние на Майдане в Киеве, свержение Резидента Кремля с трона привело в ярость московского «собирателя земель и морей русских» и разрушило все его милитаристские планы.
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15.09.2023 17:16 Ответить
не трынди, а то попахивает от тебя психушкой
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15.09.2023 18:59 Ответить
вже не заколихаєте Україну, не приспите українців пі..ори ка..апські, нелюдь, маньякі путінські... Україна буде вільна від вічних зеко-комуняцькоФСБешного бидла..
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16.09.2023 06:50 Ответить
А що від цієї гниди можна було очікувати хорошого?
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16.09.2023 00:54 Ответить
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15.09.2023 16:28 Ответить
Все это цирк. От буденовок до этого.
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15.09.2023 16:28 Ответить
Концепція - це "основна думка", це НЕ юридичний документ !! Сиділи в сауні , бухали , по п'яні написали й натверезу забули !!! ... Ииии ЩО ?? , У чому кримінал ??
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15.09.2023 17:10 Ответить
то есть сидели они в бане в 2011-ом году и написали это а потом бац ... прям случилось
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15.09.2023 19:01 Ответить
ЧИМ люди читають , очима чи ду ....ой ??? НАПИСАНА дата -15.07.2014 !!! До чого тут 2011р ??? ( відповідь не потрібна )
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15.09.2023 20:11 Ответить
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15.09.2023 16:29 Ответить
та нє-ета проста апять такоє случайна савпавшеє савпадєніє...
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15.09.2023 16:32 Ответить
...савпавшеє савпадєніє совпадєній....
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15.09.2023 16:35 Ответить
А з трибуни ВР що він поширював, як не ворожу пропаганду?
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15.09.2023 17:20 Ответить
Челу просто дарили всю эту ватную дрянь, как другим вышиванки. Это как бы ничего не доказывает. Это даже не золотой батон, так как стоит копейки.
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15.09.2023 16:29 Ответить
відчувається, як та дрянь глибоко засіла в твоїй макітрі... дохтура можуть допомогти??
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15.09.2023 16:36 Ответить
Я не люблю показуху.
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15.09.2023 16:39 Ответить
Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи Медведчука та Шуфрича", - йдеться в повідомленні. Джерело:

Круто было раньше.
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15.09.2023 16:31 Ответить
Дивлячись на поведінку і вираз обличча Шуфрича розумієш, що наляканий він в рази менше, ніж коли його ****** Бутусов у студії.....висновки з цього кожен зробить сам....
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15.09.2023 16:33 Ответить
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15.09.2023 16:33 Ответить
ну да, он не знал шо придут и не уничтожил.
может и так, но тупо ЗАЧЕМ он держал ТАКОЕ = х.з.
просто представить - нафига ему держать Это дома? может забыл в тумбочке разве что.
рашка вроде не может захватить то шо там указано?
ясно шо деятель заслужил пожизненное, но просто шоб эти бумаги не оказались подброшенными, на основании чего "суд" признает потерпевшего потерпевшим
Как и з Калом - ну типо чет там покосячил, но это просто = 2 года домашнего ареста(с блекджеком и Ани Локар)
Интересно шо Шапошников скажет - он ненавидит ментов, но тут смешно - сепар держал дома бумаги шо типо когда захватят территории и потом блаблабла и под-писи - прямо я не знаю, а чо там не пишет шо под Китай отдадут это?
ну не особо верится в то шо сепар такой тупой.
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15.09.2023 16:35 Ответить
ну так скаже, що підкинули, разом з костюмчиками, а люстру спакували. щоб винести
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15.09.2023 19:03 Ответить
Скажіть,що ще має зробити ця гнида такого,щоб нарешті влада його закрила раз і назавжди?Майже 30 років ця наволоч за наші гроші сидить у ВР і камінь за каменем точить фундамент державності та Незалежності України.
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15.09.2023 16:36 Ответить
Конфисковать все иммущество у него и его опарышей. Лишить гражданства. Обменять на 300 наших пленных.
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15.09.2023 16:44 Ответить
Була ще така партия « наш край» . Проросійська. В Ізмаїлі .
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15.09.2023 16:36 Ответить
Була ще така партия « наш край» . Проросійська. В Ізмаїлі .

В Ізмаїлі мешкає багато проросійських відставників, які мріють приєднатися до московських нафтодоларів. Жителі Бессарабії називають Ізмаїл не інакше, як «Другий Донбас». Пропутинськи налаштовані громадяни, переважно похилого віку, дуже активні у виборному процесі та відвідують виборчі дільниці навіть на милицях, аби знищити державність та суверенітет України.

Інваліди, які зберегли на старості років офіцерську виправку та віддали свої голоси за кума Путіна - Медведчука, це нащадки вертухаїв НКВС, діди яких перед викопаними ровами з пістолета розстрілювали наших дідів у потилицю. Сталінським катам кривавий радянський режим надавав почесні звання: «Пенсионер Союзного значения», призначав персональні пенсії, виділяв путівки на курорти Чорноморського узбережжя Кавказу та в Трускавець, відводив ділянки землі під дачі на березі Одеської затоки в Лузанівці та в Місхорі. Вони купували делікатеси, одяг та імпортне взуття у спецрозподільниках. Військові пенсіонери згадують про свою службу в Карелії, Забайкаллі та Далекому Сході. Їх тягне знова туди. Вони згадують про рибалку, полювання, гриби та красиву байкальську природу, але повертатися на ПМП до Якутії чи Магадану вони чомусь не хочуть і при цьому клянуть Україну і злословлять «злочинну владу».

Ці громадяни не пропрацювали жодної хвилини на українських підприємствах і не внесли до пенсійного фонду України жодної копійки, але одержують підвищені військові пенсії, знижки за комунальні послуги, користуються безкоштовним проїздом у міському електротранспорті та іншими пільгами. Але найдивовижніше, що російськомовні переселенці, які доживають своє життя в Україні, називають нинішній Уряд за луб'янською методичкою - «кривавою хунтою».



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15.09.2023 17:20 Ответить
Так, я знаю. Подібна проблема була і в Криму , подібна проблемА е ї в Молдові. Закарпаття теж заселили подібними пенсіонерами . Усі вони їхали на пенсію у тепли края з фруктами .
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15.09.2023 17:24 Ответить
Даже на Цензорі таких пенсів хватает , яких аж типае від імени Бандера
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15.09.2023 17:26 Ответить
самое печальное то, что с Украины вывозили тогда целыми факультетами на рефию служить и работать коренных украинцев, да там и бросили.
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15.09.2023 18:04 Ответить
Наш край Партія зявилася при Порошенко.. Дурний міг не замітити проросійські партії..Але Порошенко не вмішувався. або робив вигляд що нічого не знає
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16.09.2023 06:55 Ответить
Разумков+Стефанчук разом з бакановим, здивовано лупають очима🤑, що запливли жиром від ЖОРУ, як не в себе! Сівкович здає «шісток ФСБ», щоб прикрити та відвести УДАР від козиря🐷‼️‼️
Ось таке, зкацаплене, і сидить у ВРУ та гадить Національним інтересам України!
Це і є результат БЕЗКАРНОСТІ за саботування інтересів України та діяльності агентів впливу *****, аж у ВРУ !!
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15.09.2023 16:37 Ответить
Каким надо быть сказочным долбодятлом, чтоб дома держать эти документы, да и вообще где либо их держать, это же просто тупой компромат на самого себя и больше ничего. Они или реально просто безмозгые идиоты или я что-то не понимаю.
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15.09.2023 16:38 Ответить
Отчётность перед ФСБ всегда и сегодня в бумажной форме, равно как и перед УВП АП РФ, к которому приписан Шуфрич.
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15.09.2023 16:43 Ответить
или это нё в домё он дёржал, нёт?
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15.09.2023 16:47 Ответить
Академик Медведчук....
Марченко намяла диплом мужу
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15.09.2023 16:42 Ответить
Пригадую овації і високі рейтинги словам шуфрича в студії шавіка сустера.
Українці падкі на лайно в красивій обгортці.
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15.09.2023 16:44 Ответить
а ти сам не кричав - "швабоду Шавченко!!!1!"
так шо не кричи шо хтось дурак тоді.
я то не кричав, бо смішно шо вна "суді" рашки вона бикувала і в футболочці сиділа з тризубом
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15.09.2023 16:50 Ответить
Слинявчик почистіть, бо манною кашею заплювали увесь від завзяття.
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15.09.2023 18:16 Ответить
то може ти почисть, я завжди правду пишу, а якщо в чомусь неправий - радісно вибачаюсь!
ок?
ніякий чорт тут нпр. не опустив мене наприклад за мої цитати і репліки щодо т.з. "біблії"
так шо.... вважай.те,
я навіть якщо щось не те сказав, то завжди готовий визнати помилку.
і так, я бачу, шо тут, ну, в наріді, то є НЕ 95% таких як я.
(оптимістично)
ну-ну, і Що вони )пере( виберуть?
хоча, є ж 30% заПо.
але я говорю про дураків, а серед населення, вибач, у нас стандарт - 95% населення ....(слово "ідіот" тут не треба, бо то означає неходунів вна вибори, в оригіналі, а просто у нас - бидла стільки, ну, можливо, навіть більше. ти сам то хто?)
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15.09.2023 18:28 Ответить
Та звісно, тут лише один такий демонстративно недорікуватий, що не в змозі собі соплі підтерти, проте спроможний усіх навколо кваліфікувати.
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15.09.2023 18:41 Ответить
а чо тут спорити?
ти завжди мусорам віри.те?
хм...
ну і вір.те.
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15.09.2023 19:17 Ответить
З вашого допису не так легко зробити висновок, що ви - мусор. Але, вам про це, напевно, відомо краще.
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15.09.2023 19:29 Ответить
якшо я мусор то = вашій собацці, або вашому собаці = смерть(та і так здохне як і .... кхм, Кім чен-шось то там)
просто смішно коли населення, напрягаєме мусорами - сміливо щолкає долонями бо когось затримали...... просто хтось відкупиться, а населення.... буде щолкати, соррі, очком на нарах.(а хтось на Канарах)
ви зрозумів шо я хотів донести?
ну, або, суші.те(сухарі.те)
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15.09.2023 19:46 Ответить
В мене завжди напоготові (сухарі).
А чи ви - мусор, вирішувати вам, подаючи тіскладні мовні конструкції, з яких це прямо випливає.
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15.09.2023 19:54 Ответить
угу ах залиш.те
я то такий мусор як і Невзоров.
тобто мусор, але дуже стараюсь, гламурний
та ладно шо тут спорити, я все базарю або правду, або якщо об., ой, якщо з\спіймали нна неправдоблаблабла, то завжди вибачаюсь.
шо тут спорити то?
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15.09.2023 19:57 Ответить
Звісно, про що тут сперечатися. Як обісралися, але вчасно підмилися, то воно й не рахується.
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15.09.2023 20:02 Ответить
ні разу ні про що нам, ну тіпа я і Невзоров, не потрідно абсолютно нічо більше доводити.
підмиватись може лише вам потрібно.
хіба не так?
точно шо не нам.
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15.09.2023 20:15 Ответить
Визнаю, що своє лайно вам смердить менше.
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15.09.2023 20:21 Ответить
я просто так, за спор - ви ще й "віруючий"?
ну тоді "своє лайно" забери до завтра - день Святого Ердумія, можна і побіснуватись.
до речі, про "святих" скажу, шо наш той "Володимир", то був непоганим, ну, там вбивав пачками і юююю дещо зробив з дочкою ворога на його очах, "святий" чо.
Рогільда, вроді. ну неважливо.
так чим ми відрізняємось від орди?
хоча, казахи кричать шоб орків не називати ордою, бо то була порядок і всі діла, ясно шо круто було, порядок і т.д.
а ви, просто крикун
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15.09.2023 20:27 Ответить
І чого та влада яйця чухала з 2014 року?
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15.09.2023 16:45 Ответить
А з 2019р.? А з 24.02.22р.? Вставляєте зекопійки?
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15.09.2023 17:15 Ответить
А чому це він ще не ********* !???
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15.09.2023 16:45 Ответить
дермаки-татаровы жертвуют пешку... ну а Зеле сказали, что так надо для коза ностра
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15.09.2023 16:48 Ответить
Матир Бозка! Медведчук - доктор наук национальной академии правовых наук? Да разогнать ***** этих докторов в этой «академии» и отдать помещения для средних школ или детских садиков! Развелось этих предателей, как гнид у российского солдата.
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15.09.2023 16:50 Ответить
так а чого тільки вартують праФФеSSoри права ківалав і вінідіктава.....
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15.09.2023 18:29 Ответить
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15.09.2023 16:54 Ответить
Арахамія працюе на Сивковича . Памятаете як він абрамовича відмазував
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15.09.2023 17:16 Ответить
Фарс. Шуфрич витягнув короткого сірника - бути йому винним.
Реквізит готов? Так! Оператори на місцях? Так! Освітлення? Так!
Знімаймо!
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15.09.2023 17:04 Ответить
В мене вже є враження, що під оці всі статки Шуфрича уже поклав хтось своє око. І тут відразу декілька зайців пристрелять - посадять проросійського зрадника задовольнивши запит суспільства, а хтось і збагатиться. Про це навіює останній дерибан арештованих активів Медведчука.
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15.09.2023 17:04 Ответить
Шуфрич - венгерский шпион! "Расстрелять, как бешенную собаку!" (с.)
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15.09.2023 17:04 Ответить
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15.09.2023 17:12 Ответить
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15.09.2023 17:14 Ответить
Шуфрич заслужив давно. Зеленим він був потрібен якийсь час. До речі, Іванов на "Ісландії" викривав Гетьманцева. Відчувається режисура з ОП.
Тільки-но народ назвав президента відповідальним за корупцію - викрили Шуфрича.
Не сумніваюсь, що СБУ працює зараз як слід і не сумніваюсь, що Шуфрича можна було брати вчора і позавчора.
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15.09.2023 17:16 Ответить
К стенке и без разговоров. Ввести на время войны смертную казнь
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15.09.2023 17:23 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
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15.09.2023 18:23 Ответить
за такое ему пожизненное влупят и это будет хорошо
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15.09.2023 18:53 Ответить
Если не получит пожизненное то это зелёный позор.
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15.09.2023 20:04 Ответить
покуда такую сволоту не выковырять...перемоги не бачить нам як своих ушей...!
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15.09.2023 20:29 Ответить
 
 