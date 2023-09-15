В ходе обысков у Шуфрича СБУ обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.. ФОТО
В ходе обыска у действующего народного депутата Нестора Шуфрича Служба безопасности Украины обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Документ предусматривает переименование этих областей в "края", широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельных "правительства" и "парламента". Под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи Медведчука и Шуфрича", - говорится в сообщении.
Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича.
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За несколько лет до событий на Майдане используя украинских продажных пограничников и предателей-таможенников в Луганской области, в Украину тайно из России доставлялось огнестрельное оружие, гранатометы и боеприпасы к ним. Накопленный таким образом арсенал боевики хранили в специальных схронах, а донбасские коллаборанты тем временем шили флаги «ДНР» и «ЛНР» и ожидали команды из Москвы.
За два года до расстрела Небесной сотни на Майдане на озере Селигер российские военные инструкторы обучали навыкам обращения с оружием и минированию важных объектов донбасских «трактористов» и «шахтеров».
Не осталась в стороне от подготовки к свержению украинской власти и Партия Регионов. Её лидеры подарили школьникам Донбасса к 1 сентября подарочные наборы. В пакетике от «доброго дяди» Януковича были линейка, ручка, тетрадка, дневник и контурные карты для раскраски, в которых не было Луганской и Донецкой областей.
Сколько миллионов долларов уже ушло в «черную дыру» по уничтожению Украины, знает точно, наверно, только старик Кабаев. Поэтому противостояние на Майдане в Киеве, свержение Резидента Кремля с трона привело в ярость московского «собирателя земель и морей русских» и разрушило все его милитаристские планы.
Круто было раньше.
может и так, но тупо ЗАЧЕМ он держал ТАКОЕ = х.з.
просто представить - нафига ему держать Это дома? может забыл в тумбочке разве что.
рашка вроде не может захватить то шо там указано?
ясно шо деятель заслужил пожизненное, но просто шоб эти бумаги не оказались подброшенными, на основании чего "суд" признает потерпевшего потерпевшим
Как и з Калом - ну типо чет там покосячил, но это просто = 2 года домашнего ареста(с блекджеком и Ани Локар)
Интересно шо Шапошников скажет - он ненавидит ментов, но тут смешно - сепар держал дома бумаги шо типо когда захватят территории и потом блаблабла и под-писи - прямо я не знаю, а чо там не пишет шо под Китай отдадут это?
ну не особо верится в то шо сепар такой тупой.
В Ізмаїлі мешкає багато проросійських відставників, які мріють приєднатися до московських нафтодоларів. Жителі Бессарабії називають Ізмаїл не інакше, як «Другий Донбас». Пропутинськи налаштовані громадяни, переважно похилого віку, дуже активні у виборному процесі та відвідують виборчі дільниці навіть на милицях, аби знищити державність та суверенітет України.
Інваліди, які зберегли на старості років офіцерську виправку та віддали свої голоси за кума Путіна - Медведчука, це нащадки вертухаїв НКВС, діди яких перед викопаними ровами з пістолета розстрілювали наших дідів у потилицю. Сталінським катам кривавий радянський режим надавав почесні звання: «Пенсионер Союзного значения», призначав персональні пенсії, виділяв путівки на курорти Чорноморського узбережжя Кавказу та в Трускавець, відводив ділянки землі під дачі на березі Одеської затоки в Лузанівці та в Місхорі. Вони купували делікатеси, одяг та імпортне взуття у спецрозподільниках. Військові пенсіонери згадують про свою службу в Карелії, Забайкаллі та Далекому Сході. Їх тягне знова туди. Вони згадують про рибалку, полювання, гриби та красиву байкальську природу, але повертатися на ПМП до Якутії чи Магадану вони чомусь не хочуть і при цьому клянуть Україну і злословлять «злочинну владу».
Ці громадяни не пропрацювали жодної хвилини на українських підприємствах і не внесли до пенсійного фонду України жодної копійки, але одержують підвищені військові пенсії, знижки за комунальні послуги, користуються безкоштовним проїздом у міському електротранспорті та іншими пільгами. Але найдивовижніше, що російськомовні переселенці, які доживають своє життя в Україні, називають нинішній Уряд за луб'янською методичкою - «кривавою хунтою».
Ось таке, зкацаплене, і сидить у ВРУ та гадить Національним інтересам України!
Це і є результат БЕЗКАРНОСТІ за саботування інтересів України та діяльності агентів впливу *****, аж у ВРУ !!
Марченко намяла диплом мужу
Українці падкі на лайно в красивій обгортці.
так шо не кричи шо хтось дурак тоді.
я то не кричав, бо смішно шо вна "суді" рашки вона бикувала і в футболочці сиділа з тризубом
ок?
ніякий чорт тут нпр. не опустив мене наприклад за мої цитати і репліки щодо т.з. "біблії"
так шо.... вважай.те,
я навіть якщо щось не те сказав, то завжди готовий визнати помилку.
і так, я бачу, шо тут, ну, в наріді, то є НЕ 95% таких як я.
(оптимістично)
ну-ну, і Що вони )пере( виберуть?
хоча, є ж 30% заПо.
але я говорю про дураків, а серед населення, вибач, у нас стандарт - 95% населення ....(слово "ідіот" тут не треба, бо то означає неходунів вна вибори, в оригіналі, а просто у нас - бидла стільки, ну, можливо, навіть більше. ти сам то хто?)
ти завжди мусорам віри.те?
хм...
ну і вір.те.
просто смішно коли населення, напрягаєме мусорами - сміливо щолкає долонями бо когось затримали...... просто хтось відкупиться, а населення.... буде щолкати, соррі, очком на нарах.(а хтось на Канарах)
ви зрозумів шо я хотів донести?
ну, або, суші.те(сухарі.те)
А чи ви - мусор, вирішувати вам, подаючи тіскладні мовні конструкції, з яких це прямо випливає.
я то такий мусор як і Невзоров.
тобто мусор, але дуже стараюсь, гламурний
та ладно шо тут спорити, я все базарю або правду, або якщо об., ой, якщо з\спіймали нна неправдоблаблабла, то завжди вибачаюсь.
шо тут спорити то?
підмиватись може лише вам потрібно.
хіба не так?
точно шо не нам.
ну тоді "своє лайно" забери до завтра - день Святого Ердумія, можна і побіснуватись.
до речі, про "святих" скажу, шо наш той "Володимир", то був непоганим, ну, там вбивав пачками і юююю дещо зробив з дочкою ворога на його очах, "святий" чо.
Рогільда, вроді. ну неважливо.
так чим ми відрізняємось від орди?
хоча, казахи кричать шоб орків не називати ордою, бо то була порядок і всі діла, ясно шо круто було, порядок і т.д.
а ви, просто крикун
Реквізит готов? Так! Оператори на місцях? Так! Освітлення? Так!
Знімаймо!
Тільки-но народ назвав президента відповідальним за корупцію - викрили Шуфрича.
Не сумніваюсь, що СБУ працює зараз як слід і не сумніваюсь, що Шуфрича можна було брати вчора і позавчора.
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....
дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......