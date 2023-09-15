Конец "СВО", диктаторские страсти, крымская "бавовна". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Хэллоуин отменяется...

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Нужна дезинфекция

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Плохой знак

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Что происходит?

Интересное чтиво

Времена меняются...

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Диктаторские страсти

Скоро еще будут...

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Желанный гость

Вряд ли

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Ляпота...

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И не только это...

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За них!

Следующий уровень

Конец "СВО"

Самое простое решение

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Скорее присоединяйся!

... и не скоро будут

Навеки вместе...

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