РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11060 посетителей онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
17 474 15

Конец "СВО", диктаторские страсти, крымская "бавовна". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Конец СВО, диктаторские страсти, крымская бавовна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Хэллоуин отменяется...

Смотрите также: Суд арестовал нардепа Шуфрича на 2 месяца. ВИДЕО

Конец СВО, диктаторские страсти, крымская бавовна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Нужна дезинфекция

Смотрите также: Обыски у Шуфрича: Гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители. ФОТОрепортаж

Конец СВО, диктаторские страсти, крымская бавовна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Плохой знак

Смотрите также: В ходе обысков у Шуфрича СБУ обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.. ФОТО

Конец СВО, диктаторские страсти, крымская бавовна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Что происходит?

Конец СВО, диктаторские страсти, крымская бавовна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Интересное чтиво

Конец СВО, диктаторские страсти, крымская бавовна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Времена меняются...

Читайте также: Путин хотел восстановить славу Российской империи, а теперь умоляет Ким Чен Ына о помощи, - Госдеп США

Конец СВО, диктаторские страсти, крымская бавовна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Диктаторские страсти

Конец СВО, диктаторские страсти, крымская бавовна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Скоро еще будут...

Читайте также: КНДР и РФ не подписывали никаких соглашений, в том числе военных, во время визита Ким Чен Ына, - Песков

Конец СВО, диктаторские страсти, крымская бавовна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Желанный гость

Конец СВО, диктаторские страсти, крымская бавовна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Вряд ли

Читайте также: Режим Лукашенко соучастник военных преступлений РФ в Украине, - Европарламент

Конец СВО, диктаторские страсти, крымская бавовна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Ляпота...

Смотрите также: Ким Чен Ын выпил за здоровье Путина и пожелал ему победы в войне. ВИДЕО

Конец СВО, диктаторские страсти, крымская бавовна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

И не только это...

Смотрите также: Подтверждение поражения российского С-400 "Триумф" около оккупированной Евпатории. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

Конец СВО, диктаторские страсти, крымская бавовна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 13

За них!

Конец СВО, диктаторские страсти, крымская бавовна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 14

Следующий уровень

Конец СВО, диктаторские страсти, крымская бавовна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 15

Конец "СВО"

Конец СВО, диктаторские страсти, крымская бавовна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 16

Самое простое решение

Читайте также:  КМИС об опросе по Зеленскому и коррупции: "Ответственность" не означает "причастность"

Конец СВО, диктаторские страсти, крымская бавовна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 17

Скорее присоединяйся!

Конец СВО, диктаторские страсти, крымская бавовна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 18

... и не скоро будут

Конец СВО, диктаторские страсти, крымская бавовна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 19

Навеки вместе...

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Лукашенко Александр (3613) политика (6966) путин владимир (31260) фотожаба (14383) Шойгу Сергей (712) Шуфрич Нестор (952) Ким Чен Ын (178)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
показать весь комментарий
15.09.2023 23:24
+12
показать весь комментарий
16.09.2023 03:26
+9
поймал букет ?

показать весь комментарий
15.09.2023 23:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О МЕМЫ 😃 А куда они пропали? Сколько времени не было......
показать весь комментарий
15.09.2023 23:20 Ответить
Тут ))
показать весь комментарий
16.09.2023 09:11 Ответить
поймал букет ?

показать весь комментарий
15.09.2023 23:20 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2023 23:24 Ответить
Трамп зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином на кордоні двох Корей

30 червня 2019

показать весь комментарий
16.09.2023 01:10 Ответить

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flb.ua%2Fworld%2F2015%2F09%2F01%2F314836_shkole_habarovska_povesili_portreti.html&psig=AOvVaw0LBjyJu7kmF58ey5ZPPpI3&ust=1694902124390000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBIQjhxqFwoTCJDdnMrQrYEDFQAAAAAdAAAAABAK У школі Хабаровська повісили портрети Путіна, Кім Ір Сена і Кім Чен Іра
показать весь комментарий
16.09.2023 01:13 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2023 01:17 Ответить

Шото Куйло паршиво выглядит
показать весь комментарий
16.09.2023 01:25 Ответить
Да и Ким распух не в меру. Двое больных...на голову
показать весь комментарий
16.09.2023 01:35 Ответить
Руки страшные, как у 85 летнего, хотя лицо выглядит моложе, но видно что ботокс не закачивали давно.
показать весь комментарий
16.09.2023 07:25 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2023 01:42 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2023 03:26 Ответить


показать весь комментарий
16.09.2023 11:37 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2023 11:59 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2023 21:44 Ответить
 
 