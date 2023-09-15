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Конец "СВО", диктаторские страсти, крымская "бавовна". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Хэллоуин отменяется...
Нужна дезинфекция
Плохой знак
Что происходит?
Интересное чтиво
Времена меняются...
Диктаторские страсти
Скоро еще будут...
Желанный гость
Вряд ли
Ляпота...
И не только это...
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За них!
Следующий уровень
Конец "СВО"
Самое простое решение
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Скорее присоединяйся!
... и не скоро будут
Навеки вместе...
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Топ комментарии
+13 Павло ШОвте
показать весь комментарий15.09.2023 23:24
+12 Bastian Right #421597
показать весь комментарий16.09.2023 03:26
+9 Павло ШОвте
показать весь комментарий15.09.2023 23:20
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30 червня 2019
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flb.ua%2Fworld%2F2015%2F09%2F01%2F314836_shkole_habarovska_povesili_portreti.html&psig=AOvVaw0LBjyJu7kmF58ey5ZPPpI3&ust=1694902124390000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBIQjhxqFwoTCJDdnMrQrYEDFQAAAAAdAAAAABAK У школі Хабаровська повісили портрети Путіна, Кім Ір Сена і Кім Чен Іра
Шото Куйло паршиво выглядит