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Сутки на Харьковщине: авиаудары по Стрелечьей и Котляровке, артобстрел Купянская, без пострадавших. ФОТО

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Авиаударам врага подверглись населенные пункты Харьковского района и Котляровка Купянского района. Под артиллерийским огнем за прошедшие сутки был г. Купянск.

В результате удара управляемой авиабомбой по с. Копанки Изюмского района полностью уничтожен частный жилой дом, еще 2 дома уничтожены частично. В с. Симиновка Чугуевского района вражеским обстрелом повреждено учебное заведение.

За сутки пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

Читайте: В течение суток оккупанты нанесли удары по 3 районам Харьковской области, обстреляли гражданскую инфраструктуру приграничных районов

Сутки на Харьковщине: авиаудары по Стрелечьей и Котляровке, артобстрел Купянская, без пострадавших 01
Сутки на Харьковщине: авиаудары по Стрелечьей и Котляровке, артобстрел Купянская, без пострадавших 02
Сутки на Харьковщине: авиаудары по Стрелечьей и Котляровке, артобстрел Купянская, без пострадавших 03

Автор: 

обстрел (27129) Харьков (7479) Харьковщина (5577)


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