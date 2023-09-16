Сутки на Харьковщине: авиаудары по Стрелечьей и Котляровке, артобстрел Купянская, без пострадавших. ФОТО

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Авиаударам врага подверглись населенные пункты Харьковского района и Котляровка Купянского района. Под артиллерийским огнем за прошедшие сутки был г. Купянск.

В результате удара управляемой авиабомбой по с. Копанки Изюмского района полностью уничтожен частный жилой дом, еще 2 дома уничтожены частично. В с. Симиновка Чугуевского района вражеским обстрелом повреждено учебное заведение.

За сутки пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

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