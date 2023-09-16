Военные РФ за прошедшие сутки нанесли 54 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области, два человека получили ранения. ФОТО
За прошедшие сутки 15 сентября рашисты продолжили наносить удары по населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
48 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Зализничного, Малиновки, Белогорья, Работино, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток и других городов и сел на линии огня.
Враг ударил 2 авиабомбами по Орехову и обстрелял из РСЗО Новодаровку, Гуляйпольское, Новоивановку и Левадное.
В результате авиаудара по Орехову ранения получили женщины 71 и 53 лет – они доставлены в лечебное учреждение.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий16.09.2023 13:36 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль