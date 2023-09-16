Военные РФ за прошедшие сутки нанесли 54 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области, два человека получили ранения. ФОТО

За прошедшие сутки 15 сентября рашисты продолжили наносить удары по населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

48 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Зализничного, Малиновки, Белогорья, Работино, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток и других городов и сел на линии огня.

Враг ударил 2 авиабомбами по Орехову и обстрелял из РСЗО Новодаровку, Гуляйпольское, Новоивановку и Левадное.

В результате авиаудара по Орехову ранения получили женщины 71 и 53 лет – они доставлены в лечебное учреждение.

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