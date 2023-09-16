Завладение почти 1 млн грн во время ремонта школы: заместитель мэра Днепра и подрядчик получили подозрения. ФОТОрепортаж
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении должностному лицу Днепровского горсовета и директору частного предприятия. Им инкриминируют растрату, присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебный подлог.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, департамент городского совета заключил с предприятием-подрядчиком ряд договоров о проведении строительных работ по капитальному ремонту крыши одной из школ города.
После выполнения ремонтных работ директор предприятия внес в сметную документацию цены на стройматериалы, в 2 раза превышающие рыночные. Несмотря на это, заммэра подписала акты и скрепила печатью.
Таким образом, на счет частного предприятия безосновательно перечислили почти 1 млн грн из городского бюджета.
Правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту проживания фигурантов, в помещениях горсовета и предприятия.
Слідство триває, заходи з викриття проводили прокурори спільно зі співробітниками УСР області ДСР Нацполіції України.
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