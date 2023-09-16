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Завладение почти 1 млн грн во время ремонта школы: заместитель мэра Днепра и подрядчик получили подозрения. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении должностному лицу Днепровского горсовета и директору частного предприятия. Им инкриминируют растрату, присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебный подлог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, департамент городского совета заключил с предприятием-подрядчиком ряд договоров о проведении строительных работ по капитальному ремонту крыши одной из школ города.

После выполнения ремонтных работ директор предприятия внес в сметную документацию цены на стройматериалы, в 2 раза превышающие рыночные. Несмотря на это, заммэра подписала акты и скрепила печатью.

Таким образом, на счет частного предприятия безосновательно перечислили почти 1 млн грн из городского бюджета.

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Завладение почти 1 млн грн во время ремонта школы: заместитель мэра Днепра и подрядчик получили подозрения 01
Завладение почти 1 млн грн во время ремонта школы: заместитель мэра Днепра и подрядчик получили подозрения 02
Завладение почти 1 млн грн во время ремонта школы: заместитель мэра Днепра и подрядчик получили подозрения 03
Завладение почти 1 млн грн во время ремонта школы: заместитель мэра Днепра и подрядчик получили подозрения 04
Завладение почти 1 млн грн во время ремонта школы: заместитель мэра Днепра и подрядчик получили подозрения 05

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту проживания фигурантов, в помещениях горсовета и предприятия.

Слідство триває, заходи з викриття проводили прокурори спільно зі співробітниками УСР області ДСР Нацполіції України.

Автор: 

Днепр (4417) подозрение (490) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+2
Чинуші повернулись із-за кордону, бо там так легко бабоси не зрубиш! Тільки тут можна так доїти лохторат
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16.09.2023 10:55
+2
казнокрады
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16.09.2023 12:59
+1
Сурово вы с ними , ну очень сурово.
Надо ещё пальчиком им погрозить и сказать : ,, Ну- ну- ну!!! Нельзя так делать!!! Это не хорошо,,
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16.09.2023 10:40
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Сурово вы с ними , ну очень сурово.
Надо ещё пальчиком им погрозить и сказать : ,, Ну- ну- ну!!! Нельзя так делать!!! Это не хорошо,,
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16.09.2023 10:40 Ответить
Чинуші повернулись із-за кордону, бо там так легко бабоси не зрубиш! Тільки тут можна так доїти лохторат
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16.09.2023 10:55 Ответить
Интересно кто в мерии получил откат , там случайных людей нет.
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16.09.2023 10:58 Ответить
Корупцією займаються всі, кому не лінь. То ДБР, то СБУ, то МВС.. А хто ловить кротів на Банковій ?
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16.09.2023 11:02 Ответить
Філатов зермакам, як більмо на оці. Давно під нього копають.
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16.09.2023 11:04 Ответить
Мабуть ви праві,тіки не Філатов а корбан.Кацапська агентура хоче повністю знищити децентралізацію.
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16.09.2023 11:14 Ответить
Даваите вже кпд цих підозр
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16.09.2023 11:11 Ответить
Не на часі.
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16.09.2023 11:22 Ответить
казнокрады
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16.09.2023 12:59 Ответить
 
 