Завладение почти 1 млн грн во время ремонта школы: заместитель мэра Днепра и подрядчик получили подозрения. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении должностному лицу Днепровского горсовета и директору частного предприятия. Им инкриминируют растрату, присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебный подлог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, департамент городского совета заключил с предприятием-подрядчиком ряд договоров о проведении строительных работ по капитальному ремонту крыши одной из школ города.

После выполнения ремонтных работ директор предприятия внес в сметную документацию цены на стройматериалы, в 2 раза превышающие рыночные. Несмотря на это, заммэра подписала акты и скрепила печатью.

Таким образом, на счет частного предприятия безосновательно перечислили почти 1 млн грн из городского бюджета.

Читайте: Стрельба в Днепре: участнице инцидента избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста на 60 суток











Правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту проживания фигурантов, в помещениях горсовета и предприятия.

Слідство триває, заходи з викриття проводили прокурори спільно зі співробітниками УСР області ДСР Нацполіції України.