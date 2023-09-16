Враг обстрелял гражданский автомобиль на Харьковщине, два человека погибли, ранен мужчина. ФОТО
Сегодня, 16 сентября, российская армия обстреляла автомобиль на дороге у с. Стрелечье на Харьковщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
"Также сегодня российская армия обстреляла автомобиль на дороге вблизи с. Стрелечье. Предварительно, ПТУР. По состоянию на данный момент известно о двух погибших - мужчине и женщине. Получил ранения 73-летний гражданский мужчина. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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alex #471802
показать весь комментарий16.09.2023 15:52 Ответить Мне нравится 12
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