Трое российских оккупантов самоликвидировались в Воронежской области при попытке разобрать гранату. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
16 сентября в сети появилась информация о самоликвидации трех российских оккупантов, находившихся в глубине России - Воронежской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные паблики.
Отмечается, что в частном доме в Воронежской области были ликвидированы три российских военных, пытавшихся разобрать гранату.
Еще двое были ранены.
Отмечается, что они являлись профессиональными саперами.
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+47 акаб акабіч
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+35 Sav UA #551121
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нє, як воронезький лошара
То є сигнал медведчуку: "вітьок, хата провалена! утікай!"
Щирі вітання та здоровля тім хто здохнув
Наказ ввести с дію негайно!!!
От ці здогадались, що необов'язково їхати в Україну, здохнути можна і вдома...
Респкт і уважуха, друже Дарвін!
Кожен рік до Россоші з'їзджалися ветерани цієї дивізії і проводили парад при повному обмундируванні та зі знаменами своєїдивізії. Цікаво, що під час окупації Воронежської обл. стрілки цієї дивізії проводили каральні акції та розстрілювали цивільне населення області. Ось такі "дєди ваявалі".
То їй прийщов пистець,),а двоїм яйця відірвало!,),
А його там "нєт" 😀
Приклад зразкового самознищення ворога на його ж території.
Російські військові разом вживали спиртні напої, посварились і самознищились гранатою. Серед знищених, як стверджують російські пабліки: комбат, зампотех та замком з озброєння.
@informnapalm
...О, гарна ідея! Кацапи, гайда флешмоба запустіть: разбірі гранату і сабірі пальци.
Точно кажу: буде цікаво, пізнавально та весело!