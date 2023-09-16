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Трое российских оккупантов самоликвидировались в Воронежской области при попытке разобрать гранату. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

16 сентября в сети появилась информация о самоликвидации трех российских оккупантов, находившихся в глубине России - Воронежской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные паблики.

Отмечается, что в частном доме в Воронежской области были ликвидированы три российских военных, пытавшихся разобрать гранату.

Еще двое были ранены.

Отмечается, что они являлись профессиональными саперами.

Смотрите также: В России военный с нашивкой "Z" бросил гранату рядом с двумя детьми у двери многоэтажки. ВИДЕО

Трое российских оккупантов самоликвидировались в Воронежской области при попытке разобрать гранату 01
Трое российских оккупантов самоликвидировались в Воронежской области при попытке разобрать гранату 02

Автор: 

армия РФ (19210) граната (998)


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Топ комментарии
+47
можуть, якщо хочуть.
нє, як воронезький лошара
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16.09.2023 19:40
+35
Кацапьких саперів немає в чому дорікнути-гранату вони все-таки розібрали
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16.09.2023 19:54
+28
може расисти
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16.09.2023 19:43
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можуть, якщо хочуть.
нє, як воронезький лошара
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16.09.2023 19:40 Ответить
Тільки чого то вони мішки білі замість чорних приготували? А так все логічно...
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16.09.2023 19:42 Ответить
може расисти
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16.09.2023 19:43 Ответить
Та хіба тих кацапів можна зрозуміти? Ніхто не знає шо в них в голові
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16.09.2023 19:47 Ответить
У орків немає голови, там тільки черепушка з бавовною в яку обов'язково щось прилітає.
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16.09.2023 20:02 Ответить
Опілки в галавє !
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16.09.2023 22:13 Ответить
Кацапьких саперів немає в чому дорікнути-гранату вони все-таки розібрали
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16.09.2023 19:54 Ответить
Та, да... Мгновєнно
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16.09.2023 20:01 Ответить
Хорошо, что люди при этом не пострадали...
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16.09.2023 20:32 Ответить
Двом не пощастило, вижили.
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16.09.2023 21:10 Ответить
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16.09.2023 20:46 Ответить
Я вважаю що це добра традиція ...
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16.09.2023 21:04 Ответить
БУГАГАГАААААА....Так а шампура нафуя?
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16.09.2023 19:40 Ответить
для судмедекспертів, щоб не шукали на чому пожарити
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16.09.2023 19:42 Ответить
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16.09.2023 20:37 Ответить
молодцы, крепкого здоровья!
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16.09.2023 19:40 Ответить
До речі, на фотографії, зробленій у будинку Шуфрича, увагу деяких користувачів також привернула велика люстра, що стоїть у кімнаті....

То є сигнал медведчуку: "вітьок, хата провалена! утікай!"
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16.09.2023 20:30 Ответить
От це супер! І економічно і екологічно. Так тримати!
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16.09.2023 19:44 Ответить
Чмобікам у приклад..
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16.09.2023 19:46 Ответить
Эх, все бы эти тараканы до Воронежской и обратно в пакетах к мамам
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16.09.2023 19:47 Ответить
Бінго

Щирі вітання та здоровля тім хто здохнув
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16.09.2023 19:48 Ответить
Трішки вмерли
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16.09.2023 19:48 Ответить
Усьому командуванню ЗС РФ ввести в дію приказним порядком тільки такий метод по "розрядженню" гранат, який має бути обов'язковим!!!
Наказ ввести с дію негайно!!!
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16.09.2023 19:48 Ответить
Гранаті-респект...
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16.09.2023 19:50 Ответить
Виразіть,будьте ласкаві,свій чарівний цензорівський"респект" ще кацапським ракетам та іншим анлоговнольотам.Треба ж нам щось протиставити тувинським шаманам!
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16.09.2023 21:16 Ответить
Яж казав - ВОНИ РОЗУМНІШАЮТЬ!!!
От ці здогадались, що необов'язково їхати в Україну, здохнути можна і вдома...
Респкт і уважуха, друже Дарвін!
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16.09.2023 19:53 Ответить
Це та Россошь Воронежської обл. де встановлений пам'ятник та діючий музей італійським Альпійським стрількам 2-ї СВ. В народі цей авс'ятник назвали "Памятник Неизвестному Фашисту".
Кожен рік до Россоші з'їзджалися ветерани цієї дивізії і проводили парад при повному обмундируванні та зі знаменами своєїдивізії. Цікаво, що під час окупації Воронежської обл. стрілки цієї дивізії проводили каральні акції та розстрілювали цивільне населення області. Ось такі "дєди ваявалі".

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16.09.2023 19:55 Ответить
Разобрало ребят немного….
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16.09.2023 19:56 Ответить
😂 Вони хотіли розібрати гранату, але граната розібрала їх.
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16.09.2023 20:08 Ответить
А шо там всередині?
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16.09.2023 19:56 Ответить
Де, в мізках, чи в гранаті?
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16.09.2023 20:39 Ответить
З випередженням графіку. Молодці.
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16.09.2023 19:57 Ответить
граната у нього не тої системи (с)...була
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16.09.2023 19:59 Ответить
,,Самоліквідація + Кацапофікація "
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16.09.2023 20:04 Ответить
за русь гранатой взорвусь !
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16.09.2023 20:05 Ответить
Гранаті респект!
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16.09.2023 20:13 Ответить
Одна свинособака,гранату розбирала,),
То їй прийщов пистець,),а двоїм яйця відірвало!,),
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16.09.2023 20:13 Ответить
свыноматкам будуть лады выдавать чи ху@!?
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16.09.2023 20:15 Ответить
це доказ не теорії Дарвіна, це доказ того, що тупі москалі знаходяться в фазі розвитку на рівні мавп, їм все цікаво... тупістю вони небезпечні й непердбачувані... їх потрібно боятись.., від гріха, взагалі, краще знищувати.
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16.09.2023 20:17 Ответить
Дайош кожному саперу по гранаті.
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16.09.2023 20:24 Ответить
сапери праффессіанали жарили шашлики стало скучно і вирішили погратись з гранатою
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16.09.2023 20:26 Ответить
После 2-х бутылок водки "проффесиональных" саперов не бывает.
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16.09.2023 20:28 Ответить
Спирт в гранаті шукали
А його там "нєт" 😀
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16.09.2023 20:34 Ответить
Один розбирав, а інші дурні сиділи поруч та дивилися. Премію Дарвіна в студію.
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16.09.2023 20:34 Ответить
Що ж це за граната така складна була- якщо сапери не змогли розібрать? Ручні гранати - прості як чайник Поки чека запобіжника не вийнята - гранатою цвяхи забивать можна А перше при розряджанні гранати - викручується підривач Після цього лише він небезпеку представляє На схожому принципі діють більшість протипіхотних гранат Думаю - "дуркували мальчики" з гранатою На пальчику за кільце крутить пробували І у нас такі "герої" зустрічаються
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16.09.2023 20:34 Ответить
Зі " звичайною гранатою" можна зробити стільки маніпуляцій, що ти собі не уявляєш! Міняти взривачі, підгинати вусики і так далі, в тому числі зробити її нерозбірною, так інженери іноді спецом роблять, ростяжку на видне місце, щоб кац зняв її і думав, що аху.євший сапер а потім при будь- якій маніпуляції бам і кац жмур!
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16.09.2023 21:42 Ответить
Здуру можна і "хєр" поламать! А я пишу про звичайні речі
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16.09.2023 21:44 Ответить
Как сказал бы Какашенков: Нападение вражеской гранаты успешно отражено, потерь нет.
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16.09.2023 20:43 Ответить
Дайте їм більше гранат - хай граються.
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16.09.2023 20:57 Ответить
5 трупів,3 насмерть!
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17.09.2023 00:12 Ответить
Шампура валяються,поїли кацапи шашличків...
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16.09.2023 21:04 Ответить
Тільки чому на шампурах немає кацап'ячого м'яса?
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16.09.2023 21:18 Ответить
Отличные парни. Настоящие герои параши.
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16.09.2023 21:05 Ответить
А ведь сколько раз предупреждали: "Воронежу приготовиться!"
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16.09.2023 21:11 Ответить
Какие молодцы
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16.09.2023 21:16 Ответить
Напомнило когда дети были маленькими и только в школу пошли у меня. Девочка в поле гранату нашла---что это папа? ---спросила она. Дерни колечко, ей папа сказал. Долго над полем сандалик летал!
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16.09.2023 21:27 Ответить
Бантик летал.
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16.09.2023 23:36 Ответить
..труселя летали над полем на мацковии
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17.09.2023 07:50 Ответить
Так то же женская тема про бантик----а мужская про сандалик! Всё по половому признаку!
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17.09.2023 21:33 Ответить
Приємненько, на біс! На біс! На біс!
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16.09.2023 21:36 Ответить
То, шо разбіралі гранату я понял, нє понял только ані утанулі ілі павєсілісь ?
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16.09.2023 22:19 Ответить
Підкиньте їм ще гранат!
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16.09.2023 23:23 Ответить
все правильно зробили
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16.09.2023 23:24 Ответить
та то ніякі не сапери були, а офіцери бухі. ))

Приклад зразкового самознищення ворога на його ж території.
Російські військові разом вживали спиртні напої, посварились і самознищились гранатою. Серед знищених, як стверджують російські пабліки: комбат, зампотех та замком з озброєння.

@informnapalm
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16.09.2023 23:42 Ответить
Что происходит?(одит..одит..одит..-эхо).
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16.09.2023 23:51 Ответить
Біблєйская історія
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17.09.2023 00:15 Ответить
Самонаїбнулися. От і славно.
...О, гарна ідея! Кацапи, гайда флешмоба запустіть: разбірі гранату і сабірі пальци.
Точно кажу: буде цікаво, пізнавально та весело!
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17.09.2023 01:08 Ответить
+3 до загальної статистики 😁😁😁
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17.09.2023 02:54 Ответить
..очень хорошая идея,раздать все гранаты тройкам на болотах мацковии, мины на пятерки.
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17.09.2023 07:48 Ответить
 
 