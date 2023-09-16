Трое российских оккупантов самоликвидировались в Воронежской области при попытке разобрать гранату. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

16 сентября в сети появилась информация о самоликвидации трех российских оккупантов, находившихся в глубине России - Воронежской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные паблики.

Отмечается, что в частном доме в Воронежской области были ликвидированы три российских военных, пытавшихся разобрать гранату.

Еще двое были ранены.

Отмечается, что они являлись профессиональными саперами.

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