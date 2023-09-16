Отдельная президентская бригада им. Богдана Хмельницкого и Первая отдельная Северская танковая бригада получили грузовики DAF и передвижные автомастерские. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Петр Порошенко передал очередную партию техники нескольким бригадам и подразделениям Сил обороны, в частности, Отдельной президентской бригаде имени Богдана Хмельницкого и Первой отдельной Северской танковой бригаде.
Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого – специальная военная часть в составе Сухопутных войск ВСУ. В феврале – марте 2022 года подразделения бригады участвовали в боях во время обороны Киева и его окрестностей. После победы в битве за столицу бригада была задействована в боях на востоке Украины, в том числе под Харьковом, Бахмутом и Авдеевкой, сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.
Артиллеристам бригады очень понадобятся мощные грузовики-тягачи DAF, купленные на складах НАТО в Бельгии и Нидерландах, рассказывает Порошенко.
Также Первая президентская получила две передвижные авторемонтные мастерские – теперь бойцы не тратят драгоценное время на дальнюю логистику поврежденной техники, а будут восстанавливать ее прямо на месте.
Порошенко также поблагодарил бойцов Первой танковой за защиту подступов к столице в первые дни полномасштабного вторжения. Как известно, Первая отдельная Северская танковая бригада сыграла ключевую роль в обороне Чернигова, что явилось важным элементом победы ВСУ в битве за Киев. Сейчас бригада воюет в самых горячих точках юга и востока Украины.
Кроме президентской и танковой бригад, банно-прачечные комплексы, которые производят волонтеры ОО "Справа Громад", получили 26-я артбригада, 226-й отдельный автомобильный батальон и 181-й отдельный батальон материального обеспечения. В целом Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа Громад" передали техники на сумму более 14 млн грн.
"Вооруженные силы — это огромный сложный механизм. Чтобы победить, каждый его элемент должен работать на максимум. Именно поэтому мы стараемся качественно распределять помощь по всем родам войск. Штурмовикам, прикрытию, разведке, тылу, техникам — всем. Сегодня встретились с бойцами Президентской бригады, танкистами, артиллеристами и службой тыла. Снова передали много техники, 7 специализированных комплексов, 3 усиленных грузовых машины и колеса к ним", - написал Порошенко.
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хлопців , на передовій🙂
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Вілу у Єгипті їй придбав.
Мабуть щоб подалі була.
сьогодні і в цей час 🙁
Краєм вуха я слухав розмову двох характерних представниць... як би так пом'якше... класу виборців. Вони не знали хто я, не особливо звертали увагу на випадкового попутника, а чути було добре. Я вбирав мудрість, ага.
(переказ) Ну, Порошенко, звісно ж, нічого хорошого не робить зараз, але не втік. Ага, так, це добре. Для піару він там якісь проєкти фінансує, користі від них ніякого, ага. І проєкт у нього дивні, лазні. Лазні то навіщо? От би краще... (далі йшов довгий список, що починався з літаків і закінчувався Зіркою смерті) Ось те - його масштаб, а лазні ці... (переказ)
Мені, звичайно, дуже хотілося, з нанесенням тяжких, популярно пояснити. Але ж це непедагогічно. Та й сенс пояснювати? Як пояснити? Як пояснити, що запах поту в'їдається в немиту шкіру людини, а сама шкіра потім відшаровується лахміттям? Як пояснити, що звірієш і втрачаєш людську подобу? Як пояснити, що спочатку будуть воші, а потім тиф почне косити взводами та ротами? Як пояснити, що 2+2 = 4?
Сьогодні віддали чергові прально-душові комплекси, чергові майстерні та чергові вантажівки. Чергові бригади приїхали забирати, чергові військові розглядали пралки та душові, цокали язиками від комплектації майстерень та привчалися до нових для себе вантажівок. Чергові мільйони гривень, де половину заплатили ви, а другу половину той, кому, за словами характерних представниць класу виборців, це не потрібно робити. А краще б Зірку смерті.
Цікаво, а у Зірці смерті є душові?
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https://www.youtube.com/watch?v=LP_cL3Mug10
Це "Посейдони", безпілотні літальні апарати, літаки-розвідники. У чому їхня особливість?
"Посейдон" - літак бригадного рівня. Його основна задача - розвідувати глибоко і довго. "Посейдон" дуже гарно захищений від РЕБ - має кілька каналів зв'язку із системою варіативної зміни частот. Тобто коли ворог глушить одну частоту зв'язку, літак автоматично переходить на іншу. А ще літак має захист проти глушіння відеоканалу.
А ще на "Посейдоні" шикарна камера з карколомним зумом. І тепловізор - також із зумом. Працювати "Посейдон" здатний і вдень і вночі.
Хто постачає такий апарат у ЗСУ? Його постачає Фонд Петра Порошенка і "Справа громад". Тобто - ви. Ви, своїми пожертвами купуєте такі безпілотники для армії. 50% - Фонд Порошенка, 50% - "Справа громад". Тобто - ви.
Чи потрібний армії "Посейдон"? Я скажу так. Серед БПЛА бригадного рівня я знаю тільки ОДИН тип літака з параметрами близькими до "Посейдона", що використовується - але в армії їх-таких мізерно мало. Добути "Посейдон" для бойової бригади зараз важко, але бодай реально.
Бо "Справа громад" і Фонд Порошенка - забезпечують. З вашою допомогою. Тільки за минулий тиждень ЗСУ було передано чергові ТРИ комплекси. Всього - 18. Кожен комплекс - 15 мільйонів гривень. Це не враховуючи змінних літаків на заміну втраченим.
Відчуваєте? Ваша робота!
Погляньте на цих красенів! Українські захисники мають їх завдяки ВАМ. Це наша з вами РЕС ПУБЛІКА - спільна справа.
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💳 МОНО - 5375 4115 0177 8331
У Кр.Розі його багато,так вони примудрилися його КУПУВАТИ!
Може хтось вирішив, що Квартал-95 чи артель ларьочників ім. Єрмака?