Отдельная президентская бригада им. Богдана Хмельницкого и Первая отдельная Северская танковая бригада получили грузовики DAF и передвижные автомастерские. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петр Порошенко передал очередную партию техники нескольким бригадам и подразделениям Сил обороны, в частности, Отдельной президентской бригаде имени Богдана Хмельницкого и Первой отдельной Северской танковой бригаде.

Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого – специальная военная часть в составе Сухопутных войск ВСУ. В феврале – марте 2022 года подразделения бригады участвовали в боях во время обороны Киева и его окрестностей. После победы в битве за столицу бригада была задействована в боях на востоке Украины, в том числе под Харьковом, Бахмутом и Авдеевкой, сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

Артиллеристам бригады очень понадобятся мощные грузовики-тягачи DAF, купленные на складах НАТО в Бельгии и Нидерландах, рассказывает Порошенко.

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Также Первая президентская получила две передвижные авторемонтные мастерские – теперь бойцы не тратят драгоценное время на дальнюю логистику поврежденной техники, а будут восстанавливать ее прямо на месте.

Порошенко также поблагодарил бойцов Первой танковой за защиту подступов к столице в первые дни полномасштабного вторжения. Как известно, Первая отдельная Северская танковая бригада сыграла ключевую роль в обороне Чернигова, что явилось важным элементом победы ВСУ в битве за Киев. Сейчас бригада воюет в самых горячих точках юга и востока Украины.





Кроме президентской и танковой бригад, банно-прачечные комплексы, которые производят волонтеры ОО "Справа Громад", получили 26-я артбригада, 226-й отдельный автомобильный батальон и 181-й отдельный батальон материального обеспечения. В целом Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа Громад" передали техники на сумму более 14 млн грн.

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"Вооруженные силы — это огромный сложный механизм. Чтобы победить, каждый его элемент должен работать на максимум. Именно поэтому мы стараемся качественно распределять помощь по всем родам войск. Штурмовикам, прикрытию, разведке, тылу, техникам — всем. Сегодня встретились с бойцами Президентской бригады, танкистами, артиллеристами и службой тыла. Снова передали много техники, 7 специализированных комплексов, 3 усиленных грузовых машины и колеса к ним", - написал Порошенко.