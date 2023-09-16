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Отдельная президентская бригада им. Богдана Хмельницкого и Первая отдельная Северская танковая бригада получили грузовики DAF и передвижные автомастерские. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петр Порошенко передал очередную партию техники нескольким бригадам и подразделениям Сил обороны, в частности, Отдельной президентской бригаде имени Богдана Хмельницкого и Первой отдельной Северской танковой бригаде.

Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого – специальная военная часть в составе Сухопутных войск ВСУ. В феврале – марте 2022 года подразделения бригады участвовали в боях во время обороны Киева и его окрестностей. После победы в битве за столицу бригада была задействована в боях на востоке Украины, в том числе под Харьковом, Бахмутом и Авдеевкой, сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

Артиллеристам бригады очень понадобятся мощные грузовики-тягачи DAF, купленные на складах НАТО в Бельгии и Нидерландах, рассказывает Порошенко.

Отдельная президентская бригада им. Богдана Хмельницкого и Первая отдельная Северская танковая бригада получили грузовики DAF и передвижные автомастерские 01

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Также Первая президентская получила две передвижные авторемонтные мастерские – теперь бойцы не тратят драгоценное время на дальнюю логистику поврежденной техники, а будут восстанавливать ее прямо на месте.

Отдельная президентская бригада им. Богдана Хмельницкого и Первая отдельная Северская танковая бригада получили грузовики DAF и передвижные автомастерские 02

Порошенко также поблагодарил бойцов Первой танковой за защиту подступов к столице в первые дни полномасштабного вторжения. Как известно, Первая отдельная Северская танковая бригада сыграла ключевую роль в обороне Чернигова, что явилось важным элементом победы ВСУ в битве за Киев. Сейчас бригада воюет в самых горячих точках юга и востока Украины.

Отдельная президентская бригада им. Богдана Хмельницкого и Первая отдельная Северская танковая бригада получили грузовики DAF и передвижные автомастерские 03
Отдельная президентская бригада им. Богдана Хмельницкого и Первая отдельная Северская танковая бригада получили грузовики DAF и передвижные автомастерские 04

Кроме президентской и танковой бригад, банно-прачечные комплексы, которые производят волонтеры ОО "Справа Громад", получили 26-я артбригада, 226-й отдельный автомобильный батальон и 181-й отдельный батальон материального обеспечения. В целом Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа Громад" передали техники на сумму более 14 млн грн.

Отдельная президентская бригада им. Богдана Хмельницкого и Первая отдельная Северская танковая бригада получили грузовики DAF и передвижные автомастерские 05

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"Вооруженные силы — это огромный сложный механизм. Чтобы победить, каждый его элемент должен работать на максимум. Именно поэтому мы стараемся качественно распределять помощь по всем родам войск. Штурмовикам, прикрытию, разведке, тылу, техникам — всем. Сегодня встретились с бойцами Президентской бригады, танкистами, артиллеристами и службой тыла. Снова передали много техники, 7 специализированных комплексов, 3 усиленных грузовых машины и колеса к ним", - написал Порошенко.

Отдельная президентская бригада им. Богдана Хмельницкого и Первая отдельная Северская танковая бригада получили грузовики DAF и передвижные автомастерские 06

Автор: 

благотворительность (612) Порошенко Петр (19600)


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Топ комментарии
+60
Дякуємо, пане Президенте.
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16.09.2023 20:37
+46
А хто ж ще окрім Порошенка?! Мільярдер Зеленський,і його посіпаки слуги можуть тільки красти і мародьорити!
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16.09.2023 20:40
+35
Петро Олексійович , як завжди , з гарними подарунками для наших
хлопців , на передовій🙂
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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16.09.2023 20:38
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Дякуємо, пане Президенте.
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16.09.2023 20:37 Ответить
👍👍👍👍👍
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17.09.2023 12:23 Ответить
Дякуємо, пане Петре!!!
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16.09.2023 20:38 Ответить
на колективному фото вище, напевне, за порошенка у 19 році голосував лише він один...
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17.09.2023 07:41 Ответить
тішся... добойо...ів, подібних тебе багато, але далеко не всі.
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17.09.2023 10:26 Ответить
бачу, як ви такі вже перевзулись та дякуєте порошенку
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17.09.2023 12:23 Ответить
чиста правда тут в тебе. Перевзувся з 73/43%зебілів; не одразу, але поступово. Він, щоправда, довго йшов до цього кроку, ще нещодавно ГОЛОСних підтримував; але ті розкололись...
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17.09.2023 13:21 Ответить
і досі хітами вакарчука заслуховується, в навушниках
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17.09.2023 15:04 Ответить
Петро Олексійович , як завжди , з гарними подарунками для наших
хлопців , на передовій🙂
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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16.09.2023 20:38 Ответить
А хто ж ще окрім Порошенка?! Мільярдер Зеленський,і його посіпаки слуги можуть тільки красти і мародьорити!
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16.09.2023 20:40 Ответить
Зегевара хоч би кіло яєць чи скумбрії передав.😉
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16.09.2023 20:41 Ответить
А он передаёт,регулярно маме с папой!Он им должен...а больше никому.
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16.09.2023 20:55 Ответить
Тещі теж!
Вілу у Єгипті їй придбав.
Мабуть щоб подалі була.
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17.09.2023 11:20 Ответить
Але у нас будуть дрони, у 120 разів, скоро, може. А поки рашисти нас вже херачать своїми шахедами.
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16.09.2023 20:44 Ответить
Ага , обіцяного три роки чекають , а нашим бійцям потрібна допомога
сьогодні і в цей час 🙁
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16.09.2023 20:49 Ответить
Багато людей розуміли про вибір українців у 19 році і навіть у раші є такі - https://www.youtube.com/watch?v=VG6Q6skknbA https://www.youtube.com/watch?v=VG6Q6skknbA

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16.09.2023 20:58 Ответить
Українські воїни ВЖЕ нищать кацапські підводні човни, десантні кораблі, останні наймодернізованіші засоби ППО в Криму, артилерійську техніку по всьому фронту, стратегічні літаки на аеродромах кацапстану! Досить вже нити і стогнати про зраду! Ви цим самим проявляєте зневагу до наших військових, які спільними зусиллями роблять все для нашої перемоги!
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16.09.2023 20:57 Ответить
Заслужив - https://www.youtube.com/watch?v=PoX15P5t3PI https://www.youtube.com/watch?v=PoX15P5t3PI

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16.09.2023 21:00 Ответить
А Зєля красава! Буду голосувати за нього завжди.
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16.09.2023 21:03 Ответить
Це твоя справа - https://www.youtube.com/watch?v=VG6Q6skknbA https://www.youtube.com/watch?v=VG6Q6skknbA

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16.09.2023 21:13 Ответить
За агента ФСБ?
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16.09.2023 21:39 Ответить
ох и стараетесь...язык сотрете ....
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16.09.2023 21:43 Ответить
А до чого тут військові? Питання у тому, що ПРОСРАНО 2,5 роки озброювання ВСУ. Можете пошукати в неті в'юху Ігната, у якій він прямо говорить про те, що якби в України була достатня кількість ракет, то *****, швидше за все, засцяло б нападати. А по тому - згадайте хто згорнув саме ракетну програму.
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16.09.2023 21:04 Ответить
Це воїни,при чому тут Шмаркля?
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16.09.2023 21:39 Ответить
Вони роблять,а зелені в них мародьорять!
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17.09.2023 11:22 Ответить
менеджер ГО "Справа Громад" https://t.me/budem_bambit/3007 Юрій Бірюков тим часом дописує, як зебіли оцінюють такі "подарунки" для ЗСУ:
Краєм вуха я слухав розмову двох характерних представниць... як би так пом'якше... класу виборців. Вони не знали хто я, не особливо звертали увагу на випадкового попутника, а чути було добре. Я вбирав мудрість, ага.
(переказ) Ну, Порошенко, звісно ж, нічого хорошого не робить зараз, але не втік. Ага, так, це добре. Для піару він там якісь проєкти фінансує, користі від них ніякого, ага. І проєкт у нього дивні, лазні. Лазні то навіщо? От би краще... (далі йшов довгий список, що починався з літаків і закінчувався Зіркою смерті) Ось те - його масштаб, а лазні ці... (переказ)
Мені, звичайно, дуже хотілося, з нанесенням тяжких, популярно пояснити. Але ж це непедагогічно. Та й сенс пояснювати? Як пояснити? Як пояснити, що запах поту в'їдається в немиту шкіру людини, а сама шкіра потім відшаровується лахміттям? Як пояснити, що звірієш і втрачаєш людську подобу? Як пояснити, що спочатку будуть воші, а потім тиф почне косити взводами та ротами? Як пояснити, що 2+2 = 4?
Сьогодні віддали чергові прально-душові комплекси, чергові майстерні та чергові вантажівки. Чергові бригади приїхали забирати, чергові військові розглядали пралки та душові, цокали язиками від комплектації майстерень та привчалися до нових для себе вантажівок. Чергові мільйони гривень, де половину заплатили ви, а другу половину той, кому, за словами характерних представниць класу виборців, це не потрібно робити. А краще б Зірку смерті.

Цікаво, а у Зірці смерті є душові?

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16.09.2023 20:53 Ответить
Ціна влади - це відповідальність. А далі що? …і хто? Нотатки консерватора.
https://www.youtube.com/watch?v=LP_cL3Mug10
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16.09.2023 20:56 Ответить
Та треба було просто голосно запитати: "А як ти, курка, почуватимешся, якщо тиждень не митимешся і не мінятимеш свої труси?". Якщо не відповіла б - спитати ще раз. Нехай привселюдно розповість.
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16.09.2023 20:58 Ответить
хе, є і такі... Але почуваються (точніше. начуваються) оточуючі...
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16.09.2023 21:00 Ответить
Ох.Брат розказував,що під Херсоном торік не мились місяць(листопад).Пересилав літню форму.Запах,я вам скажу,був від неї.Два рази прала.Дякую ,пане Порошенко і пане Бірюков.
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16.09.2023 21:46 Ответить
Уже кілька разів помічаю, що заголовки на кшталт "... (перелік підрозділів) отримали (перелік техніки, озброєнь, тощо) - це про передачу "смаколиків" у ЗСУ саме Порошенком.
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16.09.2023 20:55 Ответить
Причем перечень этих "смаколиків" уже стал как автограф, который невозможно спутать.
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16.09.2023 21:19 Ответить
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16.09.2023 21:04 Ответить
Та чому ж "ніхто", коли винен ПОРОШЕНКО! Усе, як у старому совковому анекдоті про те, що царі були падлюки, бо на якихось 70 років харчів не запасли!
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16.09.2023 21:08 Ответить
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16.09.2023 21:11 Ответить
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16.09.2023 21:07 Ответить
Дякую, пане Президенте! А що може Боневтік? Відос і розповсюдження нової брехні, розвести новий інкубатор мародерства і корупції. Ось і всі його можливості і вміння при монобільшості і допомозі всього цивілізованого світу" Для Вас армія України, а для нього найголовніше - Беня і єлдак!!!
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16.09.2023 21:08 Ответить
https://t.me/dragonspech/6677 Дмитро Каленчук-Вовнянко , ветеран АТО/війни, співзасновник ГО "Справа Громад", нині інструктор пілотів БПЛА в навчальному підрозділі ЗСУ, який напередодні отримав оце:

Це "Посейдони", безпілотні літальні апарати, літаки-розвідники. У чому їхня особливість?



"Посейдон" - літак бригадного рівня. Його основна задача - розвідувати глибоко і довго. "Посейдон" дуже гарно захищений від РЕБ - має кілька каналів зв'язку із системою варіативної зміни частот. Тобто коли ворог глушить одну частоту зв'язку, літак автоматично переходить на іншу. А ще літак має захист проти глушіння відеоканалу.
А ще на "Посейдоні" шикарна камера з карколомним зумом. І тепловізор - також із зумом. Працювати "Посейдон" здатний і вдень і вночі.
Хто постачає такий апарат у ЗСУ? Його постачає Фонд Петра Порошенка і "Справа громад". Тобто - ви. Ви, своїми пожертвами купуєте такі безпілотники для армії. 50% - Фонд Порошенка, 50% - "Справа громад". Тобто - ви.
Чи потрібний армії "Посейдон"? Я скажу так. Серед БПЛА бригадного рівня я знаю тільки ОДИН тип літака з параметрами близькими до "Посейдона", що використовується - але в армії їх-таких мізерно мало. Добути "Посейдон" для бойової бригади зараз важко, але бодай реально.
Бо "Справа громад" і Фонд Порошенка - забезпечують. З вашою допомогою. Тільки за минулий тиждень ЗСУ було передано чергові ТРИ комплекси. Всього - 18. Кожен комплекс - 15 мільйонів гривень. Це не враховуючи змінних літаків на заміну втраченим.
Відчуваєте? Ваша робота!
Погляньте на цих красенів! Українські захисники мають їх завдяки ВАМ. Це наша з вами РЕС ПУБЛІКА - спільна справа.

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💳 МОНО - 5375 4115 0177 8331
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16.09.2023 21:21 Ответить
У Пороха є порох,у Шмарклі тільки шмарклі.
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16.09.2023 21:44 Ответить
Зате наркоша вилізе у відосик і розкаже який він маладєц.
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16.09.2023 21:45 Ответить
Працюйте,а ми підтримаємо пане,президенте.
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16.09.2023 22:18 Ответить
слуги крадуть мільярдами і мародерять а порошенко донатить на армію мільярди депутати ес на війні а нам на т2 відключили проукраінські телеканали 5 еспресо і прямий і всі дивіться мосейчук яка 3а бабки бреxала 3а командою фас 3наемо кого це просо крик душі
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16.09.2023 22:20 Ответить
Як посмів Петро передати техніку президентській бригаді? Вона ж клованом забезпечується. Повні кишені асфальту та щебня.
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17.09.2023 00:09 Ответить
Не щебня! "Велике годівництво" використовувало шлак - це відходи металургіі!
У Кр.Розі його багато,так вони примудрилися його КУПУВАТИ!
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17.09.2023 11:30 Ответить
Навіть без згадки у заголовку одразу ясно, хто.

Може хтось вирішив, що Квартал-95 чи артель ларьочників ім. Єрмака?
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17.09.2023 00:43 Ответить
Так само як і підорафія, повинне бути знищене і це шапіто 95!
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17.09.2023 04:39 Ответить
Який хороший в нас преЗедент, щедрий, мудрий, сміливий (боневтік) та працьовитий.
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17.09.2023 06:43 Ответить
 
 