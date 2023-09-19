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Задержаны заместитель военкома в Херсоне и председатель ВВК на Прикарпатье, "зарабатывавшие" на уклонистах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности ликвидировала две схемы уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

В Херсоне задержан заместитель начальника местного военкомата, который за деньги "помогал" военнообязанным "откосить" от призыва на основании фиктивных документов. Стоимость коррупционной "услуги" составляла от 4,5 до 6 тыс. долларов в зависимости от срочности. За эти суммы чиновник снимал с военного учета из-за "непригодности" к военной службе по состоянию здоровья. Для этого делал соответствующие отметки по личным делам своих клиентов. Полученный подлог уклонисты использовали для незаконного выезда за пределы Украины. Установлено, что для реализации схемы фигурант привлек посредника, который подыскивал клиентов и передавал деньги.

Сотрудники СБУ задокументировали 8 фактов преступной деятельности и задержали обоих злоумышленников "на горячем" при получении ими еще одной взятки.

В настоящее время им поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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В Ивано-Франковской области СБУ задержала председателя одной из районных военно-врачебных комиссий, который продавал уклонистам фиктивные справки об отсрочке призыва из-за "плохого" здоровья. Для этого чиновник "вписывал" в выводы медосмотра своих клиентов "тяжелые диагнозы". Средняя сумма за фальсификацию документов составила 2 тыс. долларов США с одного человека.

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины); ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Смотрите также: Заблокированы новые схемы выезда уклонистов за границу, среди задержанных руководители военкомата и филиала университета, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержаны заместитель военкома в Херсоне и председатель ВВК на Прикарпатье, зарабатывавшие на уклонистах, - СБУ 01
Задержаны заместитель военкома в Херсоне и председатель ВВК на Прикарпатье, зарабатывавшие на уклонистах, - СБУ 02
Задержаны заместитель военкома в Херсоне и председатель ВВК на Прикарпатье, зарабатывавшие на уклонистах, - СБУ 03
Задержаны заместитель военкома в Херсоне и председатель ВВК на Прикарпатье, зарабатывавшие на уклонистах, - СБУ 04
Задержаны заместитель военкома в Херсоне и председатель ВВК на Прикарпатье, зарабатывавшие на уклонистах, - СБУ 05
Задержаны заместитель военкома в Херсоне и председатель ВВК на Прикарпатье, зарабатывавшие на уклонистах, - СБУ 06
Задержаны заместитель военкома в Херсоне и председатель ВВК на Прикарпатье, зарабатывавшие на уклонистах, - СБУ 07
Задержаны заместитель военкома в Херсоне и председатель ВВК на Прикарпатье, зарабатывавшие на уклонистах, - СБУ 08
Задержаны заместитель военкома в Херсоне и председатель ВВК на Прикарпатье, зарабатывавшие на уклонистах, - СБУ 09
Задержаны заместитель военкома в Херсоне и председатель ВВК на Прикарпатье, зарабатывавшие на уклонистах, - СБУ 10

Автор: 

СБУ (19901) военкомат (458) уклонисты (837) военно-врачебная комиссия (191)


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Топ комментарии
+9
У Львівській області розгорівся новий скандал навколо територіального центру комплектування. Там https://tsn.ua/ato/rosiyani-posilyuyut-zastosuvannya-aviaciyi-viyskovi-nazvali-prichini-2412832.html військовий з пістолетом в руках жорстоко побив чоловіка. Він погрожував йому фізичною розправою та тим, що "його ніхто не знайде"
Тут відео, де у військоматі військові знущаються з людей і зі зброєю в руках погрожують вбивством .
https://tsn.ua/ato/na-lvivschini-pracivnik-tck-z-pistoletom-v-rukah-zhorstoko-pobiv-cholovika-zakopayu-na-y-nihto-tebe-ne-znayde-video-2412898.html На Львівщині працівник ТЦК жорстоко побив чоловіка - новини 1+1 - tsn.ua

А Україна точно йде у ЄС ?
От тепер у цих людей, яким погрожують вбивством точно буде велика мотивація йти служити....
До речі на відео все прекрасно видно - це злочин. Чому в новинах не читаємо що ці покидьки у військовій формі не заарештовані ?
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19.09.2023 14:40
+5
министру обороны можно, депутатам можно , а нам нельзя ? - подумали чуваки , и начали рубить бабло , а **** , ну уволят , ну погразят пальчиком , и все , за один день человек десять через него проходило , 4,5 косых умножить на 10 = 45 000 , а за месяц ? 1350000 бакинских , ............да за такое бабло хоть убивать начните , ни чего не изменится , пока власть и депутаты воруют миллиардами , всегда будут их последователи.
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19.09.2023 14:42
+2
Ну нікада такова нє била-і вот апять...
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19.09.2023 14:33
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Ну нікада такова нє била-і вот апять...
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19.09.2023 14:33 Ответить
люди несуть гроші мішками ... покарання за хабар застава - потім з низького старту за бугор
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19.09.2023 14:34 Ответить
У Львівській області розгорівся новий скандал навколо територіального центру комплектування. Там https://tsn.ua/ato/rosiyani-posilyuyut-zastosuvannya-aviaciyi-viyskovi-nazvali-prichini-2412832.html військовий з пістолетом в руках жорстоко побив чоловіка. Він погрожував йому фізичною розправою та тим, що "його ніхто не знайде"
Тут відео, де у військоматі військові знущаються з людей і зі зброєю в руках погрожують вбивством .
https://tsn.ua/ato/na-lvivschini-pracivnik-tck-z-pistoletom-v-rukah-zhorstoko-pobiv-cholovika-zakopayu-na-y-nihto-tebe-ne-znayde-video-2412898.html На Львівщині працівник ТЦК жорстоко побив чоловіка - новини 1+1 - tsn.ua

А Україна точно йде у ЄС ?
От тепер у цих людей, яким погрожують вбивством точно буде велика мотивація йти служити....
До речі на відео все прекрасно видно - це злочин. Чому в новинах не читаємо що ці покидьки у військовій формі не заарештовані ?
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19.09.2023 14:40 Ответить
Думаю тепер, після розголосу, ця покидьки сядуть на лаву підсудних
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19.09.2023 15:13 Ответить
Но это только потому что случай получил огласку. Сколько таких случаев проходит втихаря. Такое поведение тыловых крыс работает лучше чем любое кацапское ИПСО. Жалко что власть этого не понимает. Интересно, много ли настоящих воинов ЗСУ хотели чтобы их спину прикрывал человек, которого 6 дней продержали где то без малейших правовых оснований, избивали и оскорбляли. До тех пор пока бригады сами не будут набирать себе людей - такое продолжится. ТЦК ни за что не отвечают.
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19.09.2023 15:30 Ответить
Думаю причина для затримання була, але ніхто не має права знущатись над людиною. За те й воюємо, окрім усього іншого.
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19.09.2023 15:45 Ответить
Конечно была. Выполнение плана мобилизации, а тут такой джек-пот, понаехавший не местный, которого вообще никто там искать не будет. Или в ЗСУ - или в яму в посадку - так получается? ТЦК не имеет права никого задерживать, только гражданский арест в случае нарушение Закона и сразу передача полиции. Если он что то нарушил то должен находиться в СИЗО.
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19.09.2023 15:51 Ответить
министру обороны можно, депутатам можно , а нам нельзя ? - подумали чуваки , и начали рубить бабло , а **** , ну уволят , ну погразят пальчиком , и все , за один день человек десять через него проходило , 4,5 косых умножить на 10 = 45 000 , а за месяц ? 1350000 бакинских , ............да за такое бабло хоть убивать начните , ни чего не изменится , пока власть и депутаты воруют миллиардами , всегда будут их последователи.
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19.09.2023 14:42 Ответить
Україна - це країна можливостей. Скільки зараз можливостей заробляти грошей. Ні при одному президенту таких можливостей не було.
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19.09.2023 14:46 Ответить
І все це стало можливим із-за умілого керування країною зеленим шапіто. Куди не подивись - корупція, мародерство, упадок і не не видно кінця і краю. Як не мародер, то малорос, як не малорос, то зрадник. Все заспокоюють нарід на своєму марафоні, а самі "марафонять" не по дятичі. Уявили скільки порушень і бездій пройшло тільки по міністрерству оборони і в результаті - тільки звільнення, а куди дівалося 34 мільярди народних грошей? А чому не було поставок необхідного і не було організовано виробництво зброю? Чому тільки в ЗСУ яйця по 17?
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19.09.2023 14:55 Ответить
у меня диета ,мне незя яйца по 17
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19.09.2023 15:07 Ответить
МО Азербайджану оголосило про початок «спеціальної військової операції» в Карабахському регіоні з метою роззброєння «Нагірно-Карабахської Республіки»
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19.09.2023 15:01 Ответить
https://korrespondent.net/world/4624803-mynoborony-turtsyy-zaiavylo-o-podderzhke-azerbaidzhana-v-deistvyiakh-v-karabakhe Минобороны Турции заявило о поддержке Азербайджана в действиях в Карабахе
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19.09.2023 15:06 Ответить
Скористалися мосментом визволити свої території і в них все вийде, Цапія навіть не рипнеться, бо Ердоган їм потрібний у шахер-махер з нафтою, газом і зерном у Чорному морі.
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19.09.2023 15:10 Ответить
я не сомневаюсь
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19.09.2023 15:11 Ответить
Така система "рекрутінга" злочинна. Це злочин за який посадові особи повинні нести відповідальність. І редакції було б варто перестати старанно "не помічати" те, що сьогодні бачить вся країна. Співробітництво Порошенко та Арахамії теж.

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19.09.2023 15:07 Ответить
Співробітництво Порошенко і арахамії? Це, коли 5-й Президент посилає подаалі миколаївсько-абхазського малороса, то вваажається співробітництвом?
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19.09.2023 15:12 Ответить
Як же посилає, коли навпаки потужно співпрацює
https://sud.ua/uk/news/publication/281060-uklonistov-smogut-nayti-s-pomoschyu-dannykh-nalogovoy-sluzhby-reestrov-dolzhnikov-i-pripiski-k-semeynym-vracham-bolshaya-gruppa-s-raznykh-fraktsiy-vnesla-zakonoproekt

Авторами законопроекту виступає велика група народних депутатів з різних фракцій: Давид Арахамія, Петро Порошенко, Михайло Цимбалюк, Ірина Геращенко, Євгенія Кравчук, Олексій Гончаренко, Ярослав Юрчишин, Мар'яна Безугла та інші.
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19.09.2023 15:18 Ответить
У людей коротка пам"ять, нажаль. Таке ж "єднання" було і коли за продаж землі голосували. Тепер за бидло у стойлі.
А більше всього землі розпродано кацапам на Харьківщині. До чого би це?
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19.09.2023 16:42 Ответить
Патріоти, ***! Повсюду справжні патріоти.
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19.09.2023 15:45 Ответить
Красавчик наш президент. Все быстрее победа будет за нами. Телемарафет не даст соврать. Души их Володя. Пусть помнят до следующих выборов. Если доживут.
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19.09.2023 16:46 Ответить
 
 