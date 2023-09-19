Задержаны заместитель военкома в Херсоне и председатель ВВК на Прикарпатье, "зарабатывавшие" на уклонистах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности ликвидировала две схемы уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

В Херсоне задержан заместитель начальника местного военкомата, который за деньги "помогал" военнообязанным "откосить" от призыва на основании фиктивных документов. Стоимость коррупционной "услуги" составляла от 4,5 до 6 тыс. долларов в зависимости от срочности. За эти суммы чиновник снимал с военного учета из-за "непригодности" к военной службе по состоянию здоровья. Для этого делал соответствующие отметки по личным делам своих клиентов. Полученный подлог уклонисты использовали для незаконного выезда за пределы Украины. Установлено, что для реализации схемы фигурант привлек посредника, который подыскивал клиентов и передавал деньги.

Сотрудники СБУ задокументировали 8 фактов преступной деятельности и задержали обоих злоумышленников "на горячем" при получении ими еще одной взятки.

В настоящее время им поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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В Ивано-Франковской области СБУ задержала председателя одной из районных военно-врачебных комиссий, который продавал уклонистам фиктивные справки об отсрочке призыва из-за "плохого" здоровья. Для этого чиновник "вписывал" в выводы медосмотра своих клиентов "тяжелые диагнозы". Средняя сумма за фальсификацию документов составила 2 тыс. долларов США с одного человека.

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины); ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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