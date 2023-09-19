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На закупке программного обеспечения для БПЛА в Харькове украли более 3 млн грн, сообщено о подозрении чиновнице мэрии и предпринимателю, - СБУ. ФОТОрепортаж

Бюджету Харькова был нанесен ущерб более чем на 3 млн грн. Чиновница мэрии и предприниматель, под видом закупки программного обеспечения для беспилотников, завладели средствами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Управления СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

"К противоправной сделке причастны 45-летняя заместитель директора одного из департаментов Харьковского городского совета и 51-летний частный предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере компьютерного программирования и других ІТ-технологий.

Установлено, что дельцы разработали преступный план, по которому предприниматель должен выступить разработчиком пакетов программного обеспечения для БПЛА самолетного типа, а чиновница – приобрести это программное обеспечение за бюджетные средства. При этом у городских властей не было ни реальных потребностей в закупке такого софта, ни фактической возможности для дальнейшего его использования, ведь ни одного такого беспилотника на балансе Харьковского городского совета нет. О помощи украинским военным в приобретении программ для боевых БПЛА также не шла речь.

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Для этого в ноябре-декабре 2022 злоумышленники заключили ряд договоров между горсоветом и ФЛП, искусственно "подтянув" их якобы под выполнение городской целевой программы инновационной деятельности. Эти договоры общей стоимостью более 3 млн грн в прошлом были полностью профинансированы из городского бюджета Харькова", - говорится в сообщении.

Абдула отметил, что часть этих денег предприниматель использовал на приобретение у отечественных программистов для себя лично аналогичного программного обеспечения, которым "поделился" с горсоветом, а часть обналичил и разделил между собой и чиновницей.

Обеим фигурантам доложено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупном размере).

Виновным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании злоумышленникам мер предосторожности.

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На закупке программного обеспечения для БПЛА в Харькове украли более 3 млн грн, сообщено о подозрении чиновнице мэрии и предпринимателю, - СБУ 01
На закупке программного обеспечения для БПЛА в Харькове украли более 3 млн грн, сообщено о подозрении чиновнице мэрии и предпринимателю, - СБУ 02
На закупке программного обеспечения для БПЛА в Харькове украли более 3 млн грн, сообщено о подозрении чиновнице мэрии и предпринимателю, - СБУ 03
На закупке программного обеспечения для БПЛА в Харькове украли более 3 млн грн, сообщено о подозрении чиновнице мэрии и предпринимателю, - СБУ 04

Автор: 

СБУ (19901) Харьков (7490) Абдула Владислав (11)


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Топ комментарии
+6
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19.09.2023 15:47
+5
За грати на 15 років конфіскація майна фігурантів і їх родин.Вже задовбали гниди
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19.09.2023 15:51
+5
скільки ж шахраїв у владі..., це жах, або туди йдуть тільки шахраї, або їх такими робить безвідповідальність та доступ до великих коштів...
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19.09.2023 15:53
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19.09.2023 15:47 Ответить
То Ви матюки так придушуєте?)
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19.09.2023 15:51 Ответить
так дивляться на розпил бюджету друзяками дєрьмака і думають а ми чим гірщі?
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19.09.2023 15:51 Ответить
За грати на 15 років конфіскація майна фігурантів і їх родин.Вже задовбали гниди
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19.09.2023 15:51 Ответить
скільки ж шахраїв у владі..., це жах, або туди йдуть тільки шахраї, або їх такими робить безвідповідальність та доступ до великих коштів...
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19.09.2023 15:53 Ответить
Корчинский недавно говорил что чиновники сопротивляются закупкам БПЛА потому что не разобрались ещё как на них воровать. Вот видно что учатся быстро, закупил ПО, и не надо ляля. И похрен что БПЛА нету, может будут в следующей пятилетке
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19.09.2023 15:56 Ответить
Винна баба Люба, прибиральниця, це вона програмне забезпечення змила.
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19.09.2023 15:58 Ответить
..а шо?.. - история с "яйцами по 17грн" и со счастливым концом по-Зеленски вдохновляет не только елитных зебилов...
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19.09.2023 16:01 Ответить
Копец, они же сидят под обстрелами с первого дня и это все равно толкает воровать, как это понять вообще можно
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19.09.2023 16:16 Ответить
Она просто завидовала команде Резникова. Понять и простить.
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19.09.2023 18:07 Ответить
А как вам цветочки по всему городу высаживать или у меня по улице ездит машина карая подметает и моет дорогу три раза в день даже в дождь, нормально я конечно за чистоту но не датакой же степени, у нас наверно чистше чем на Кришатеке
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19.09.2023 20:28 Ответить
 
 