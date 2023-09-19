На закупке программного обеспечения для БПЛА в Харькове украли более 3 млн грн, сообщено о подозрении чиновнице мэрии и предпринимателю, - СБУ. ФОТОрепортаж

Бюджету Харькова был нанесен ущерб более чем на 3 млн грн. Чиновница мэрии и предприниматель, под видом закупки программного обеспечения для беспилотников, завладели средствами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Управления СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

"К противоправной сделке причастны 45-летняя заместитель директора одного из департаментов Харьковского городского совета и 51-летний частный предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере компьютерного программирования и других ІТ-технологий.

Установлено, что дельцы разработали преступный план, по которому предприниматель должен выступить разработчиком пакетов программного обеспечения для БПЛА самолетного типа, а чиновница – приобрести это программное обеспечение за бюджетные средства. При этом у городских властей не было ни реальных потребностей в закупке такого софта, ни фактической возможности для дальнейшего его использования, ведь ни одного такого беспилотника на балансе Харьковского городского совета нет. О помощи украинским военным в приобретении программ для боевых БПЛА также не шла речь.

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Для этого в ноябре-декабре 2022 злоумышленники заключили ряд договоров между горсоветом и ФЛП, искусственно "подтянув" их якобы под выполнение городской целевой программы инновационной деятельности. Эти договоры общей стоимостью более 3 млн грн в прошлом были полностью профинансированы из городского бюджета Харькова", - говорится в сообщении.

Абдула отметил, что часть этих денег предприниматель использовал на приобретение у отечественных программистов для себя лично аналогичного программного обеспечения, которым "поделился" с горсоветом, а часть обналичил и разделил между собой и чиновницей.

Обеим фигурантам доложено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупном размере).

Виновным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании злоумышленникам мер предосторожности.

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