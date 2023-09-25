РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13672 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
673 2

Россияне за прошедшие сутки нанесли 140 ударов по населенным пунктам Запорожской области. ФОТОрепортаж

Под вражескими ударами находились 23 населенных пункта Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

129 артобстрелов пришлось по территории Левадного, Преображенки, Ольговского, Чаривного, Красного, Малой Токмачки, Каменского, Павловки, Пятихаток и других городов и сел на линии огня.

Враг атаковал БПЛА Гуляйполе, Новоданиловку и Новодаровку, обстрелял из РСЗО Новоданиловку, Работино и Полтавку, также зафиксировано 5 авиаударов по Орехову и Малой Токмачке. Без пострадавших.

Смотрите также: Враг обстрелял Малую Токмачку и Орехов, два человека погибли. ФОТО

Россияне за прошедшие сутки нанесли 140 ударов по населенным пунктам Запорожской области 01
Россияне за прошедшие сутки нанесли 140 ударов по населенным пунктам Запорожской области 02
Россияне за прошедшие сутки нанесли 140 ударов по населенным пунктам Запорожской области 03
Россияне за прошедшие сутки нанесли 140 ударов по населенным пунктам Запорожской области 04

Автор: 

обстрел (27151) Запорожская область (3083)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будьте прокляті у віках, москалюги! 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
показать весь комментарий
25.09.2023 10:07 Ответить
 
 