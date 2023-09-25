Россияне за прошедшие сутки нанесли 140 ударов по населенным пунктам Запорожской области. ФОТОрепортаж

Под вражескими ударами находились 23 населенных пункта Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

129 артобстрелов пришлось по территории Левадного, Преображенки, Ольговского, Чаривного, Красного, Малой Токмачки, Каменского, Павловки, Пятихаток и других городов и сел на линии огня.

Враг атаковал БПЛА Гуляйполе, Новоданиловку и Новодаровку, обстрелял из РСЗО Новоданиловку, Работино и Полтавку, также зафиксировано 5 авиаударов по Орехову и Малой Токмачке. Без пострадавших.

Смотрите также: Враг обстрелял Малую Токмачку и Орехов, два человека погибли. ФОТО







