Враг обстрелял Авдеевку из танков и "Градов", под огнем Угледар, Торецк и Заречное. 2 человека ранены. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Как отмечается, на Волновахском направлении в Шахтерском Великоновоселковской громады повреждены 2 дома. Угледар попал под обстрелы 31 раз.

"На Донецком направлении ночью россияне обстреляли Авдеевку из танков, а утром - из артиллерии и "Градов", повреждено 2 дома. В Очеретинской громаде повреждено 8 домов: 6 - в Новоселовке Первой и 2 - в Орловке. В Кураховской громаде обстреляны Кураховка и Островское", – говорится в сообщении.

На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки и 1 инфраструктурный объект. 1 дом поврежден в Торецке, еще 1 – в Северном. В Соледарской громаде под огнем Раздолевка, Васюковка и Миньковка.

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Также сообщается, что на Лисичанском направлении 2 человека убиты в Заречном Лиманской громады, поврежден дом в Торском. Под огнем Звановка и Сиверск.

По данным ОВА, за сутки россияне убили 2 жителей Донбасса.