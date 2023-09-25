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Враг обстрелял Авдеевку из танков и "Градов", под огнем Угледар, Торецк и Заречное. 2 человека ранены. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Как отмечается, на Волновахском направлении в Шахтерском Великоновоселковской громады повреждены 2 дома. Угледар попал под обстрелы 31 раз.

"На Донецком направлении ночью россияне обстреляли Авдеевку из танков, а утром - из артиллерии и "Градов", повреждено 2 дома. В Очеретинской громаде повреждено 8 домов: 6 - в Новоселовке Первой и 2 - в Орловке. В Кураховской громаде обстреляны Кураховка и Островское", – говорится в сообщении.

На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки и 1 инфраструктурный объект. 1 дом поврежден в Торецке, еще 1 – в Северном. В Соледарской громаде под огнем Раздолевка, Васюковка и Миньковка.

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Враг обстрелял Авдеевку из танков и Градов, под огнем Угледар, Торецк и Заречное. 2 человека ранены 01
Враг обстрелял Авдеевку из танков и Градов, под огнем Угледар, Торецк и Заречное. 2 человека ранены 02
Враг обстрелял Авдеевку из танков и Градов, под огнем Угледар, Торецк и Заречное. 2 человека ранены 03
Враг обстрелял Авдеевку из танков и Градов, под огнем Угледар, Торецк и Заречное. 2 человека ранены 04
Враг обстрелял Авдеевку из танков и Градов, под огнем Угледар, Торецк и Заречное. 2 человека ранены 05

Также сообщается, что на Лисичанском направлении 2 человека убиты в Заречном Лиманской громады, поврежден дом в Торском. Под огнем Звановка и Сиверск.

По данным ОВА, за сутки россияне убили 2 жителей Донбасса.

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обстрел (27151) Донецкая область (9648)


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Не знаю не знаю, приїхав друг з Кліщіївки, страшні речі розповідає - залишився там лише біоматеріал серед місцевих, тільки для депортації нах, вибачте - на раССєю.. все знають, все зливають...
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25.09.2023 09:55 Ответить
Висновок - знищувати все на своєму шляху, бо це нам проблеми на десятиріччя...
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25.09.2023 09:57 Ответить
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25.09.2023 09:58 Ответить
 
 