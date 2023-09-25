Укрпочта объявляет о выпуске марки "Оружие Победы. Мир с Украиной". ФОТО
Новую марку "Оружие Победы. Мир с Украиной" можно будет купить в отделениях с 29 сентября.
Об этом сообщил на своей Facebook-странице гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.
"Новый благотворительный почтовый блок (собираем на дроны), на который мы открываем предзаказ сегодня, включает изображения культовых Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR и M2 Bradley. Названия, которые теперь знакомы всем. Названия, которые со страхом и завистью звучат на пропагандистских каналах, потому что все знают, как эта техника показывает себя в бою", - говорится в сообщении.
Смилянский ответил, почему еще нет ATACMS, Storm Shadow, Taurus и т.п. Ракетная серия обязательно будет, но чуть позже.
Топ комментарии
+3 Ig Shu
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+2 Самий правий Укр
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+1 Маск13
показать весь комментарий25.09.2023 10:42
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При цьому він її може корегувати та в листопаді 2022 накоригував аж на
1 164 000 гривень. Акціонерне товариство, акціонери не проти, а у Смілянсього через це стільки клопоту, він бідненький вже не знає куди дівати зароблене непосильною працею.
https://kapri.dn.ua/2023/07/28/ukrposhta-vipustit-novu-marku-na-chest-olgi-harlan/
«Укрпошта» випустить нову марку на честь Ольги Харлан
Виключно зброя, яку давали на шару і жодної української розробки. Залишилося тільки простягнуту руку домалювати.
Хоча логічно було б тільки турецький асфальтоукладчик намалювати.
За неё заплачено кровью десятков тысяч её граждан.