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Укрпочта объявляет о выпуске марки "Оружие Победы. Мир с Украиной". ФОТО

Новую марку "Оружие Победы. Мир с Украиной" можно будет купить в отделениях с 29 сентября.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.

"Новый благотворительный почтовый блок (собираем на дроны), на который мы открываем предзаказ сегодня, включает изображения культовых Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR и M2 Bradley. Названия, которые теперь знакомы всем. Названия, которые со страхом и завистью звучат на пропагандистских каналах, потому что все знают, как эта техника показывает себя в бою", - говорится в сообщении.

Смилянский ответил, почему еще нет ATACMS, Storm Shadow, Taurus и т.п. Ракетная серия обязательно будет, но чуть позже.

Также читайте: "Вічна Пам’ять": Укрпочта открыла предзаказ на марку ко Дню памяти защитников Украины

Укрпочта объявляет о выпуске марки Оружие Победы. Мир с Украиной 01
Укрпочта объявляет о выпуске марки Оружие Победы. Мир с Украиной 02
Укрпочта объявляет о выпуске марки Оружие Победы. Мир с Украиной 03

Автор: 

Укрпочта (310) марка (33)


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Топ комментарии
+3
А надрукуйте зарплату керівника, цього гіперлупно-швидкого на послуги під-ва???
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25.09.2023 10:26
+2
Невже куй намалюють?? Бо найкраща зброя, це куй, який Ми разом на все поклали заради Нашої спільної Перемоги.. і ніякий асфальт не повинен цьому заважати.. Ми б'ємся не за "них", Ми б'ємся за майбутнє Наших дітей, за майбутнє нашої любої Неньки, за життя якого в нас нема...
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25.09.2023 10:38
+1
Обіцяли марку де Харлан рапірою шпигає двоголовий герб.
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25.09.2023 10:42
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Правила форума Совет форумчан
А надрукуйте зарплату керівника, цього гіперлупно-швидкого на послуги під-ва???
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25.09.2023 10:26 Ответить
Середній оклад співробітників "Укрпошти" - листонош, водіїв, операторів, сортувальників - 6 400 гривень. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Заявлена зарплата самого Смілянського 687 388 гривень
При цьому він її може корегувати та в листопаді 2022 накоригував аж на
1 164 000 гривень. Акціонерне товариство, акціонери не проти, а у Смілянсього через це стільки клопоту, він бідненький вже не знає куди дівати зароблене непосильною працею.
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25.09.2023 11:05 Ответить
добвограй Смілянський, він же - СЕО Укрпошти, на зарплаті в 1,6 млн може лише марки друкувати. Непогано влаштувався громадянин США
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25.09.2023 10:37 Ответить
Невже куй намалюють?? Бо найкраща зброя, це куй, який Ми разом на все поклали заради Нашої спільної Перемоги.. і ніякий асфальт не повинен цьому заважати.. Ми б'ємся не за "них", Ми б'ємся за майбутнє Наших дітей, за майбутнє нашої любої Неньки, за життя якого в нас нема...
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25.09.2023 10:38 Ответить
Обіцяли марку де Харлан рапірою шпигає двоголовий герб.
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25.09.2023 10:42 Ответить
https://kapri.dn.ua/2023/07/28/ukrposhta-vipustit-novu-marku-na-chest-olgi-harlan/ https://kapri.dn.ua/2023/07/28/ukrposhta-vipustit-novu-marku-na-chest-olgi-harlan/ https://kapri.dn.ua/2023/07/28/ukrposhta-vipustit-novu-marku-na-chest-olgi-harlan/

https://kapri.dn.ua/2023/07/28/ukrposhta-vipustit-novu-marku-na-chest-olgi-harlan/
«Укрпошта» випустить нову марку на честь Ольги Харлан
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25.09.2023 11:04 Ответить
Якась марка халявщиків виходить.
Виключно зброя, яку давали на шару і жодної української розробки. Залишилося тільки простягнуту руку домалювати.
Хоча логічно було б тільки турецький асфальтоукладчик намалювати.
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25.09.2023 10:58 Ответить
Унизу на першому плані Богдана !! Нє ??
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25.09.2023 11:06 Ответить
это Сау Цезарь )
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25.09.2023 11:08 Ответить
кхм... фигню написал... это оружие и техника достались не на халяву Украине.
За неё заплачено кровью десятков тысяч её граждан.
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25.09.2023 11:07 Ответить
Хм... Так от, як з 2019 року військовий бюджет формується та використовується.
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25.09.2023 15:00 Ответить
Ви що діти малі, до філателізму опустились, видаєте цю фігню за якусь важливу подію.
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25.09.2023 11:23 Ответить
А где флаг США????
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25.09.2023 12:31 Ответить
Доречі, де? Не вистачило місця
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25.09.2023 13:39 Ответить
Ця сума смілянський позакривав відділення по селах,бо йому на зарплату не вистачає,і ще й за наші гроші хоче на дрони збирати,а за свої не пробує,патріот гребаний.
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25.09.2023 15:02 Ответить
 
 