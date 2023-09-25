Укрпочта объявляет о выпуске марки "Оружие Победы. Мир с Украиной". ФОТО

Новую марку "Оружие Победы. Мир с Украиной" можно будет купить в отделениях с 29 сентября.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.

"Новый благотворительный почтовый блок (собираем на дроны), на который мы открываем предзаказ сегодня, включает изображения культовых Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR и M2 Bradley. Названия, которые теперь знакомы всем. Названия, которые со страхом и завистью звучат на пропагандистских каналах, потому что все знают, как эта техника показывает себя в бою", - говорится в сообщении.

Смилянский ответил, почему еще нет ATACMS, Storm Shadow, Taurus и т.п. Ракетная серия обязательно будет, но чуть позже.

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