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С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве простились с воином батальона имени генерала Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 01
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 02
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 03
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 04
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 05
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 06
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 07
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 08
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 09
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 10
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 11
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 12
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 13
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 14
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 15
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 16
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 17
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 18
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 19
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 20
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 21
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 22
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 23
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 24
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 25
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 26
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 27
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 28
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 29
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 30
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 31
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 32
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 33
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 34
С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве 35

Автор: 

военнослужащие (6137) Богачук Олег (1462)


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