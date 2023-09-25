С воином батальона им. Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша), погибшим в бою против рашистов, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве простились с воином батальона имени генерала Кульчицкого Сергеем Радюком (Левша).
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
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