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Днепровскому экс-начальнику военкомата сообщено о подозрении в незаконном обогащении, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении бывшему руководителю Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в незаконном обогащении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в собственности подозреваемого и его семьи обнаружено имущество, стоимость которого значительно превышает их законные доходы.

"За полтора года полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины подозреваемый, согласно выводу НАПК, приобрел активы более чем на 8,8 млн грн. В настоящее время ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Днепровскому экс-начальнику военкомата сообщено о подозрении в незаконном обогащении, - Офис генпрокурора 01

Досудебное расследование – ГУНП в Днепропетровской области, оперативное сопровождение – УСС в Днепропетровской области ДСР Нацполиции Украины.

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Автор: 

военкомат (458) незаконное обогащение (147) Днепропетровская область (3948)


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Топ комментарии
+5
/у власності підозрюваного та його родини виявлено майно, вартість якого значно перевищує їх законні доходи/ - Це стосується майже кожного чиновника. Судді та прокурори перші в списку.
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25.09.2023 17:21
+4
Ета всьо бабушка і мама далі-ані всю жизнь труділісь...
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25.09.2023 17:21
+3
Хіба це статки, як церковна миша, усього якісь 200 к євро.
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25.09.2023 17:33
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/у власності підозрюваного та його родини виявлено майно, вартість якого значно перевищує їх законні доходи/ - Це стосується майже кожного чиновника. Судді та прокурори перші в списку.
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25.09.2023 17:21 Ответить
Ще і в бік дохтурів тра придивитися
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25.09.2023 18:48 Ответить
Якщо кандидат є дохтуром, всі біжать голосувати за нього, вирячивши очі. Не зважаючи, що майже ніколи простий лікар не балотується, тому що місце вже забронював головлікар, на якому й проби ставити нема де.
Подивіться, біля любої лікарні на автівки, й міф про гуманну професію, розвіється як туман. Ця сволота заробляє на життях, або ж на надії на життя...
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26.09.2023 13:02 Ответить
Ета всьо бабушка і мама далі-ані всю жизнь труділісь...
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25.09.2023 17:21 Ответить
Хіба це статки, як церковна миша, усього якісь 200 к євро.
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25.09.2023 17:33 Ответить
Хіба маючи стільки майна ще є час займатися державною службою? Мабуть ні. Підписи ставив і в тачку за новим майном.
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25.09.2023 17:34 Ответить
А навіщо йому розгрузка? Цукерочки ховає?
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25.09.2023 17:34 Ответить
Всяка власність є крадіжка - казав Прудон.Власність воєнкома є мародерство.І не інакше...
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25.09.2023 17:41 Ответить
Тоже домой отпустят?🤡
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25.09.2023 17:44 Ответить
через суд поновить посаду .
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25.09.2023 17:46 Ответить
поки не пізно, то хай бере ігорвалєріча на поруки.
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25.09.2023 17:49 Ответить
чи не гроші
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25.09.2023 18:09 Ответить
 
 