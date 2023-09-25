Днепровскому экс-начальнику военкомата сообщено о подозрении в незаконном обогащении, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении бывшему руководителю Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в незаконном обогащении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в собственности подозреваемого и его семьи обнаружено имущество, стоимость которого значительно превышает их законные доходы.

"За полтора года полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины подозреваемый, согласно выводу НАПК, приобрел активы более чем на 8,8 млн грн. В настоящее время ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование – ГУНП в Днепропетровской области, оперативное сопровождение – УСС в Днепропетровской области ДСР Нацполиции Украины.

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