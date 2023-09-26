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Атака дронами на Одесчину: попадание в припортовую инфраструктуру в Измаильском районе, горели грузовики, двое травмированы. ФОТОрепортаж

В течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, силы противовоздушной обороны работали очень напряженно. Большинство дронов сбито.

К сожалению, в Измаильском районе есть попадание в припортовую инфраструктуру.

"Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали. Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары", - говорится в сообщении.

Атака дронами на Одесчину: попадание в припортовую инфраструктуру в Измаильском районе, горели грузовики, двое травмированы 01

Атака дронами на Одесчину: попадание в припортовую инфраструктуру в Измаильском районе, горели грузовики, двое травмированы 02

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал Одесчину "Шахедами"

Смотрите также: Боевая работа подразделений ПВО над Одесщиной в ночь на 25 сентября. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27151) Одесская область (3571) дроны (3917)


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Топ комментарии
+13
Продажні сикуни, злодюги і пиз.аболи сидять на Банковій і піаряться на крові Українців, знімають відосіки і читають остогидлі монологи про себе - любимих.. Бо вони не можуть і не хочуть організувати і забезпечити ППО і ПРО країни. Ворог безперешкодно нищить економіку, енегретику, інфраструктуру, порти, міста, убиває наших людей. А ефективної ППО, ПРО немає - єдиний діючий стратегічний транспортний коридор і морський шлях на Півдні практично не захищений, навіть від сраних "шахедів". Гнати, судити і карати такого президента, уряд і злодюжну продажну камарілью, поки вони не угробили Україну!
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26.09.2023 08:14
+9
А про пуйла нічого не хочеш сказати??
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26.09.2023 09:04
+9
Збили 26 з 38 (68%). Тобто 12 влучень .

І знову привіт всім розумникам, для кого шахід - не проблема .

І привіт владі : дякуємо за відосики і теплі слова на них. Щоправда, від шахедів це не допомогло.
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26.09.2023 09:29
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Правила форума Совет форумчан
Продажні сикуни, злодюги і пиз.аболи сидять на Банковій і піаряться на крові Українців, знімають відосіки і читають остогидлі монологи про себе - любимих.. Бо вони не можуть і не хочуть організувати і забезпечити ППО і ПРО країни. Ворог безперешкодно нищить економіку, енегретику, інфраструктуру, порти, міста, убиває наших людей. А ефективної ППО, ПРО немає - єдиний діючий стратегічний транспортний коридор і морський шлях на Півдні практично не захищений, навіть від сраних "шахедів". Гнати, судити і карати такого президента, уряд і злодюжну продажну камарілью, поки вони не угробили Україну!
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26.09.2023 08:14 Ответить
А про пуйла нічого не хочеш сказати??
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26.09.2023 09:04 Ответить
Ху.ло робить свою справу. А "наш"(?) з кодляком губить і розкрадає країну і Армію, обсерається і *******. І чим більше гробить і обсерається - тим більше *******. День і ніч знімає відосіки і монологи, їздить без толку по світу, жебрачить, кривляється і *******. ***** нас *********, а клоун ****ить.
Що я думаю про "пуйла"?
УКРАЇНІ ПОТРІБЕН ТАКИЙ ПРЕЗИДЕНТ, ЯК Х-ЛО. А НЕ ОБДОЛБАНИЙ ПРОДАЖНИЙ СИКЛИВИЙ ЗЛОДЮЖНИЙ КЛОУН-ТЮХТІЙ З КАМАРІЛЬЄЮ ТАКИХ САМИХ, ЯК ВІН.
У цьому контексті чомусь згадалися слова С.Петлюри, що Україні не такі страшні московські воші, як українські гниди.
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26.09.2023 09:49 Ответить
Прокинувся? Про х-ла все сказано давно, ще з 14-го року, просто ти по г+г квартали-серіали дивився і все просрав нахір ...
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26.09.2023 19:06 Ответить
Дуже схоже на митний термінал. Хочу нагадати, що з листопада 2023 року таке видовище може стати постійним!! Так як в силу може вступити закон , який передбачає обовязковий заїзд на митницю, що, в свою чергу, забезпечить велике скупчення машин і людей на дуже маленькій територіі. І, хоча, до Євросоюзу нам як до неба рачки, депутати і митниця наполегливо тянуть його в реальність не ситої Європи, а України з щоденними обстрілами!! Хто при цьому буде відповідати і відшкодовувати значні втрати , нікого з власті не цікавить. Про "переваги" і необхідність впровадження такої "гармонізації законів з ЄС" розробники цього закону розповідають тільки в інтернеті через відеозвязк, сидячи у безпечних і обладнаних офісах.
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26.09.2023 08:23 Ответить
А розесередити чергу з інтервалом 100 м на місцевому рівні слабо? Треба щоб депутати і Президент це зробили?
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26.09.2023 10:28 Ответить
Проїдьте трасою Одеса-Рені - там тисячі і тисячі фур-зерновозів і цистерн, ні проїхати, не обігнати. А Рені містечко в 20 тис. людей з портом (зараз уже майже село) - ди Ви там "розсередите" чергу ч-з 100 (!) метрів. Вийде стоянка до самої Одеси. В Ізмаїлі - аналогічно: фури запрудять все місто і кацапи битимуть відповідно, по місту.
А депутати і президент (та ще про уряд забулисьте...) мають організувати і захистити порти і країну в цілому засобами ППО і ПРО, що вони, принаймні, щодо Рені і Ізмаїла та Кілії - не зробили! По сраних "шахедах" стріляють стрілковою зброєю у нічне небо (вони прилітають уночі, якщо не зналисьте...) наосліп і на звук двигуна.
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26.09.2023 11:01 Ответить
Швидкий догляд і швидке оформлення вантажів - Єдиний засіб запобігти скупченню машин.

Митниця - головна проблема припортових скупчень.
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26.09.2023 11:18 Ответить
Якщо швидкий огляд, то нахера взагалі такий огляд? Що то за огляд буде, сама профанація... Так і країну доб'ємо зсередини...
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26.09.2023 19:12 Ответить
Вам не знайома процедура оформлення - взагалі.

Оформлений в Закритій машині контейнер їде до місця оформлення - будь де в Україні. І тільки там, на місці, вантаж проходить остаточну процедуру, з доглядом. 2 догляда одного і того ж вантажу - доцільно?

Мені шкода, коли люди, які НІКОЛИ не працювали з митницею, виносять свої судження по справі. Не дарма кажуть "диванні експерти".
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28.09.2023 11:59 Ответить
Це до першого прильоту ракети на "обов'язковий" митний термінал. Потім будуть в паніці терміново скасовувати закон і призначати винних (сторожа чи ще когось непричетного).
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26.09.2023 12:34 Ответить
Збили 26 з 38 (68%). Тобто 12 влучень .

І знову привіт всім розумникам, для кого шахід - не проблема .

І привіт владі : дякуємо за відосики і теплі слова на них. Щоправда, від шахедів це не допомогло.
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26.09.2023 09:29 Ответить
Це війна і воюємо ми із дикими нелюдами і варварами ,
які намагаються нас повністю знищити , як нцію!!😠
Але перемога буде за нами хоть і важкою , але за нами 🙁
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26.09.2023 10:04 Ответить
Ще трошки і з портової інфраструктури нічого не залишиться.Відповідь гатити по їх портовой інфраструктурі і кораблям.
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26.09.2023 10:28 Ответить
Не розумію, чому не можна прибрати всі вантажівки кудись подалі від припортової інфраструктури на час обстрілів?
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26.09.2023 10:31 Ответить
потому что портовые дыбилы. Им надо под погрузку сразу и много. Это же простой какой будет и потери потерь. Компании потеряют транспорт и это будет по их карману удар,а не по карману портовиков
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26.09.2023 10:52 Ответить
кстати,судовладельцы/фрахт/таймчартеры не так теряют. И им можно это относительно легко компенсировать- бункеровка со скидкой или бесплатное прибывание в порту на момент экцессов.
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26.09.2023 10:55 Ответить
портовые дыбилы. Надо было фуры рассосредотачивать по городу,ведь у каждого водителя есть телефон,а у кого-то и рация. И запускать в порт мелкими партиями. По приглашению,по очереди. Но это ж дыбилы- что портовые власти,что городские.
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26.09.2023 10:49 Ответить
Як деякі .банати уявляють собі "розосередження" тисяч фур і цистернПО МІСТУ, наприклад Ізмаїлу. (В Рені вони просто не помістяться...). Це паралізує роботу міст. Та й люди вийдуть і виженуть водіїв з фурами (ви бачили і нюхали, що вони після себе залишають, теоретики срані?). А цистерни з бензином у місті - одне попадання "шахеда" чи його уламків - і пів-міста горить з людьми.
Повторяю - це повне злочинно-халатне ставлення президента і уряду до питання організації і забезпечення ППО і ПРО єдиного (у даному випадку) морського транспортного коридору. Того, що нібито "збивають" - ніхто не бачить. А руїни і згарища наших портів, нафтобаз, зерносховищ - у всіх на очах. Як і монологи з відосіками президента зеленського...
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26.09.2023 11:22 Ответить
може, заміть асфальту можна придбати додаткових комплексів ППО, якщо власних не вистачає?
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26.09.2023 12:43 Ответить
А где наш ответ беспилотниками по портам Ростова? Через Ростов идет больше половины экспорта зерна и половина экспорта нефти из Парашки. Унчтожение кораблей их перевощзящие нанес-бы большой экономический урон парашке. Где наши беспилотники с 20 кг взрывчатки. За полтора года не смогли создать аналог Шахедаэто позор!
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26.09.2023 14:30 Ответить
зато Банковая окруженаПВО
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26.09.2023 18:37 Ответить
Все просто- завхоза и хламидию на КПП, и приелетов нет.
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26.09.2023 20:34 Ответить
 
 