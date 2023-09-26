Атака дронами на Одесчину: попадание в припортовую инфраструктуру в Измаильском районе, горели грузовики, двое травмированы. ФОТОрепортаж
В течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, силы противовоздушной обороны работали очень напряженно. Большинство дронов сбито.
К сожалению, в Измаильском районе есть попадание в припортовую инфраструктуру.
"Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали. Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал Одесчину "Шахедами"
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Що я думаю про "пуйла"?
УКРАЇНІ ПОТРІБЕН ТАКИЙ ПРЕЗИДЕНТ, ЯК Х-ЛО. А НЕ ОБДОЛБАНИЙ ПРОДАЖНИЙ СИКЛИВИЙ ЗЛОДЮЖНИЙ КЛОУН-ТЮХТІЙ З КАМАРІЛЬЄЮ ТАКИХ САМИХ, ЯК ВІН.
У цьому контексті чомусь згадалися слова С.Петлюри, що Україні не такі страшні московські воші, як українські гниди.
А депутати і президент (та ще про уряд забулисьте...) мають організувати і захистити порти і країну в цілому засобами ППО і ПРО, що вони, принаймні, щодо Рені і Ізмаїла та Кілії - не зробили! По сраних "шахедах" стріляють стрілковою зброєю у нічне небо (вони прилітають уночі, якщо не зналисьте...) наосліп і на звук двигуна.
Митниця - головна проблема припортових скупчень.
Оформлений в Закритій машині контейнер їде до місця оформлення - будь де в Україні. І тільки там, на місці, вантаж проходить остаточну процедуру, з доглядом. 2 догляда одного і того ж вантажу - доцільно?
Мені шкода, коли люди, які НІКОЛИ не працювали з митницею, виносять свої судження по справі. Не дарма кажуть "диванні експерти".
І знову привіт всім розумникам, для кого шахід - не проблема .
І привіт владі : дякуємо за відосики і теплі слова на них. Щоправда, від шахедів це не допомогло.
які намагаються нас повністю знищити , як нцію!!😠
Але перемога буде за нами хоть і важкою , але за нами 🙁
Повторяю - це повне злочинно-халатне ставлення президента і уряду до питання організації і забезпечення ППО і ПРО єдиного (у даному випадку) морського транспортного коридору. Того, що нібито "збивають" - ніхто не бачить. А руїни і згарища наших портів, нафтобаз, зерносховищ - у всіх на очах. Як і монологи з відосіками президента зеленського...