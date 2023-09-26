Общие боевые потери РФ с начала войны – около 276 670 человек (+400 за сутки), 4 672 танка, 6 299 артсистем, 8 946 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 276 670 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 276 670 (+400) человек,

танков - 4672 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 8946 (+19) ед,

артиллерийских систем - 6299 (+39) ед,

РСЗО - 792 (+1) ед,

средства ПВО - 533 (+0) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4924 (+29),

крылатые ракеты – 1529 (+11),

корабли /катера - 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 8763 (+17) ед,

специальная техника – 925 (+7).

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"Данные уточняются", - говорится в сообщении.