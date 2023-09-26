Общие боевые потери РФ с начала войны – около 276 670 человек (+400 за сутки), 4 672 танка, 6 299 артсистем, 8 946 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 276 670 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 276 670 (+400) человек,
танков - 4672 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 8946 (+19) ед,
артиллерийских систем - 6299 (+39) ед,
РСЗО - 792 (+1) ед,
средства ПВО - 533 (+0) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 4924 (+29),
крылатые ракеты – 1529 (+11),
корабли /катера - 20 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 8763 (+17) ед,
специальная техника – 925 (+7).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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88!! одиниць техніки та 400! чумардосів.
Арта 40!!!, броня 24!!, логістика 17!
Рахунок ППО спецтехніка сухий 0 - 7.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 276 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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А якщо додати ЧВК то вже і Брянськ пароглядується