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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 276 670 человек (+400 за сутки), 4 672 танка, 6 299 артсистем, 8 946 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 276 670 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 276 670 (+400) человек,

танков - 4672 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 8946 (+19) ед,

артиллерийских систем - 6299 (+39) ед,

РСЗО - 792 (+1) ед,

средства ПВО - 533 (+0) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4924 (+29),

крылатые ракеты – 1529 (+11),

корабли /катера - 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 8763 (+17) ед,

специальная техника – 925 (+7).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 276 670 человек (+400 за сутки), 4 672 танка, 6 299 артсистем, 8 946 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19224) ликвидация (3538) уничтожение (6923) техника (1736)


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Топ комментарии
+31
У цьому також є доля Пана Порошенко, який має сьогодні День народження. Вітаю, Гетьмана. Разом до Перемоги України, ваші вантажівки на шляху до ЗСУ
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26.09.2023 08:34
+11
Минув 3502 день москальсько-української війни.
88!! одиниць техніки та 400! чумардосів.
Арта 40!!!, броня 24!!, логістика 17!
Рахунок ППО спецтехніка сухий 0 - 7.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 276 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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26.09.2023 09:06
+7
Давайте вже наступне місто
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26.09.2023 09:42
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Правила форума Совет форумчан
У цьому також є доля Пана Порошенко, який має сьогодні День народження. Вітаю, Гетьмана. Разом до Перемоги України, ваші вантажівки на шляху до ЗСУ
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26.09.2023 08:34 Ответить
Минув 3502 день москальсько-української війни.
88!! одиниць техніки та 400! чумардосів.
Арта 40!!!, броня 24!!, логістика 17!
Рахунок ППО спецтехніка сухий 0 - 7.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 276 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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26.09.2023 09:06 Ответить
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26.09.2023 09:08 Ответить
Давайте вже наступне місто
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26.09.2023 09:42 Ответить
Я тільки за, але все не так просто, хлопці роблять все що можуть... Сподіваюсь незабаром ...
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26.09.2023 11:13 Ответить
Якщо з огляду на кацапську статистику, а вірогідність того що 300-ті вирішили послухати кобзона дуже висока, то це вже десь Владикавказ

https://i.postimg.cc/g2cfj4R2/Screenshot-71.jpg

А якщо додати ЧВК то вже і Брянськ пароглядується
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26.09.2023 11:47 Ответить
Це дуже добре, але поки покладаємось на данні генштабу ))
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26.09.2023 12:31 Ответить
Дайош орьол, архангельск, вологдУ
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26.09.2023 09:56 Ответить
чіту, калуґу, брянск, улан-уду
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26.09.2023 10:13 Ответить
 
 