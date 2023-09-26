РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13702 посетителя онлайн
Новости Фото Война
6 116 11

В российском Таганроге раздаются взрывы: Местные власти говорят, что это обучение военных. ФОТОрепортаж

В российском Таганроге Ростовской области раздаются взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Жители города заявили о звуках взрывов.

Также в сети было опубликовано фото из города после двух взрывов. Вероятно, работает российская ПВО.

Позже в Министерстве информационной политики и массовых коммуникаций Ростовской области сообщили: "Громкие звуки и инверсионные следы в небе над городом, которые слышали и видели жители Таганрога Ростовской области, вызваны учениями военных".

Смотрите: Оккупированный Крым атакуют ракеты и беспилотники: на полуострове слышны взрывы. ВИДЕО

В российском Таганроге раздаются взрывы: Местные власти говорят, что это обучение военных 01
В российском Таганроге раздаются взрывы: Местные власти говорят, что это обучение военных 02
В российском Таганроге раздаются взрывы: Местные власти говорят, что это обучение военных 03

Автор: 

взрыв (6742) россия (95526)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
"А родился я в тихом украинском городе Тананрог ( А.П. Чехов) Так, що виправляйте заголовок)
показать весь комментарий
26.09.2023 10:45
+5
"А город подумал, ученья идут" (с)
показать весь комментарий
26.09.2023 10:53
+2
Так то ж, мабуть, знову "камні с нєба"?
показать весь комментарий
26.09.2023 10:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"А родился я в тихом украинском городе Тананрог ( А.П. Чехов) Так, що виправляйте заголовок)
показать весь комментарий
26.09.2023 10:45 Ответить
Так то ж, мабуть, знову "камні с нєба"?
показать весь комментарий
26.09.2023 10:46 Ответить
Птица счастья завтрашнего дня
Прилетела, крыльями звеня…
Выбери меня,
Выбери меня,
Птица счастья завтрашнего дня.

Сколько в небе звёздном серебра!
Завтра будет лучше, чем вчера.
Лучше, чем вчера,
Лучше, чем вчера.
Завтра будет лучше, чем вчера.
показать весь комментарий
26.09.2023 10:47 Ответить
Снова - от взрывов звенит-
Меллодия ВСУ - нас всех сохранит...
Порох с отдачей - мгновенно горит...
И птица на дачи...
Русни прилетит...
показать весь комментарий
26.09.2023 11:08 Ответить
"А город подумал, ученья идут" (с)
показать весь комментарий
26.09.2023 10:53 Ответить
З мови зняли .
показать весь комментарий
26.09.2023 19:53 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=283080807706103 🔥РосЗМІ публікують нові відео наслідків вибуху у Таганрозі
показать весь комментарий
26.09.2023 10:55 Ответить
Непогані "учения"
показать весь комментарий
26.09.2023 12:44 Ответить
Ага , учєнья .😂 !
Про військові навчання попереджають заздалегідь , а не вже - після них .
показать весь комментарий
26.09.2023 11:05 Ответить
Від сяну до дону.....
показать весь комментарий
26.09.2023 11:29 Ответить
 
 