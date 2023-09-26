В российском Таганроге раздаются взрывы: Местные власти говорят, что это обучение военных. ФОТОрепортаж
В российском Таганроге Ростовской области раздаются взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Жители города заявили о звуках взрывов.
Также в сети было опубликовано фото из города после двух взрывов. Вероятно, работает российская ПВО.
Позже в Министерстве информационной политики и массовых коммуникаций Ростовской области сообщили: "Громкие звуки и инверсионные следы в небе над городом, которые слышали и видели жители Таганрога Ростовской области, вызваны учениями военных".
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