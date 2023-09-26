Священник УПЦ МП торговал российским оружием на Херсонщине. Его задержала СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала настоятеля одного из храмов УПЦ (МП) на Херсонщине. Он подпольно продавал оружие и боеприпасы, оставшиеся после бегства рашистов от украинского контрнаступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, документировано, что клирик хранил вражеские арсеналы в 2 схронах. Один из них – прямо на территории строительства нового храма УПЦ (МП) в Херсоне.

Сотрудники СБУ задержали его "на горячем" – поэтапно задокументировав попытку продать два переносных зенитно-ракетных комплекса "Игла" с комплектующими.

"В "дополнение" к этим ПЗРК священник "предлагал" приобрести боеприпасы к ручным противотанковым гранатометам РПГ-7.

Стоимость таких средств поражения продавец в рясе оценил в 115 тыс. в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении.

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Установлено, что фигурант подыскивал своих клиентов через собственные связи, в том числе в криминальных кругах.

По данным СБУ, попадание оружия к представителям преступного мира могло привести к обострению внутренней обстановки в Херсоне, в частности из-за попыток провокаций со стороны российских спецслужб.

Во время осмотра хранилища на территории строительства нового храма УПЦ (МП) в Херсоне изъято 5 выстрелов и 2 пороховых заряда для гранатометов.

В СБУ также информируют, что второй тайник был оборудован в подвале девятиэтажного дома. Там священник хранил:

- пулемет и автомат Калашникова с комплектующими;

- 3 боевых гранаты Ф-1;

- почти 7 тыс. патронов к автоматическому оружию, в том числе крупнокалиберных образцов.

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В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

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Все изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, а в дальнейшем будут переданы на нужды ВСУ.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Херсонской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Херсонской областной и окружной прокуратур.