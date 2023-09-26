Священник УПЦ МП торговал российским оружием на Херсонщине. Его задержала СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала настоятеля одного из храмов УПЦ (МП) на Херсонщине. Он подпольно продавал оружие и боеприпасы, оставшиеся после бегства рашистов от украинского контрнаступления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, документировано, что клирик хранил вражеские арсеналы в 2 схронах. Один из них – прямо на территории строительства нового храма УПЦ (МП) в Херсоне.
Сотрудники СБУ задержали его "на горячем" – поэтапно задокументировав попытку продать два переносных зенитно-ракетных комплекса "Игла" с комплектующими.
"В "дополнение" к этим ПЗРК священник "предлагал" приобрести боеприпасы к ручным противотанковым гранатометам РПГ-7.
Стоимость таких средств поражения продавец в рясе оценил в 115 тыс. в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении.
Установлено, что фигурант подыскивал своих клиентов через собственные связи, в том числе в криминальных кругах.
По данным СБУ, попадание оружия к представителям преступного мира могло привести к обострению внутренней обстановки в Херсоне, в частности из-за попыток провокаций со стороны российских спецслужб.
Во время осмотра хранилища на территории строительства нового храма УПЦ (МП) в Херсоне изъято 5 выстрелов и 2 пороховых заряда для гранатометов.
В СБУ также информируют, что второй тайник был оборудован в подвале девятиэтажного дома. Там священник хранил:
- пулемет и автомат Калашникова с комплектующими;
- 3 боевых гранаты Ф-1;
- почти 7 тыс. патронов к автоматическому оружию, в том числе крупнокалиберных образцов.
В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.
Все изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, а в дальнейшем будут переданы на нужды ВСУ.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Херсонской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Херсонской областной и окружной прокуратур.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Доки ця погань, ще буде знущатися над зоровим глуздом???