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Священник УПЦ МП торговал российским оружием на Херсонщине. Его задержала СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала настоятеля одного из храмов УПЦ (МП) на Херсонщине. Он подпольно продавал оружие и боеприпасы, оставшиеся после бегства рашистов от украинского контрнаступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, документировано, что клирик хранил вражеские арсеналы в 2 схронах. Один из них – прямо на территории строительства нового храма УПЦ (МП) в Херсоне.

Сотрудники СБУ задержали его "на горячем" – поэтапно задокументировав попытку продать два переносных зенитно-ракетных комплекса "Игла" с комплектующими.

"В "дополнение" к этим ПЗРК священник "предлагал" приобрести боеприпасы к ручным противотанковым гранатометам РПГ-7.

Стоимость таких средств поражения продавец в рясе оценил в 115 тыс. в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении.

Смотрите: На Киевщине разоблачен чиновник военкомата, незаконно хранивший арсенал оружия и боеприпасов. ФОТОрепортаж

Установлено, что фигурант подыскивал своих клиентов через собственные связи, в том числе в криминальных кругах.

По данным СБУ, попадание оружия к представителям преступного мира могло привести к обострению внутренней обстановки в Херсоне, в частности из-за попыток провокаций со стороны российских спецслужб.

Во время осмотра хранилища на территории строительства нового храма УПЦ (МП) в Херсоне изъято 5 выстрелов и 2 пороховых заряда для гранатометов.

В СБУ также информируют, что второй тайник был оборудован в подвале девятиэтажного дома. Там священник хранил:

- пулемет и автомат Калашникова с комплектующими;

- 3 боевых гранаты Ф-1;

- почти 7 тыс. патронов к автоматическому оружию, в том числе крупнокалиберных образцов.

Смотрите также: СБУ навела: HIMARS "посетил" совещание в штабе оккупантов под Херсоном, ликвидировано 8 офицеров. ВИДЕО

Священник УПЦ МП торговал российским оружием на Херсонщине. Его задержала СБУ 01
Священник УПЦ МП торговал российским оружием на Херсонщине. Его задержала СБУ 02
Священник УПЦ МП торговал российским оружием на Херсонщине. Его задержала СБУ 03
Священник УПЦ МП торговал российским оружием на Херсонщине. Его задержала СБУ 04
Священник УПЦ МП торговал российским оружием на Херсонщине. Его задержала СБУ 05
Священник УПЦ МП торговал российским оружием на Херсонщине. Его задержала СБУ 06
Священник УПЦ МП торговал российским оружием на Херсонщине. Его задержала СБУ 07
Священник УПЦ МП торговал российским оружием на Херсонщине. Его задержала СБУ 08
Священник УПЦ МП торговал российским оружием на Херсонщине. Его задержала СБУ 09
Священник УПЦ МП торговал российским оружием на Херсонщине. Его задержала СБУ 10
Священник УПЦ МП торговал российским оружием на Херсонщине. Его задержала СБУ 11
Священник УПЦ МП торговал российским оружием на Херсонщине. Его задержала СБУ 12

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Предатель, наводивший вражеские ракеты на оборонный завод в Запорожье, получил пожизненный срок, – СБУ. ФОТО

Все изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, а в дальнейшем будут переданы на нужды ВСУ.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Херсонской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Херсонской областной и окружной прокуратур.

Автор: 

оружие (10217) СБУ (19898) УПЦ МП (1561) Херсонская область (4770)


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Топ комментарии
+18
У рпц св'ятості стілки-скільки у старої шльондри цноти...
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26.09.2023 11:10
+17
"Не трогайте єго - он свой"!!!
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26.09.2023 11:25
+10
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26.09.2023 12:05
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У рпц св'ятості стілки-скільки у старої шльондри цноти...
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26.09.2023 11:10 Ответить
слуга божий...
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26.09.2023 11:11 Ответить
саме так і є-бо його бог сатана...
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26.09.2023 11:14 Ответить
Але кАнсенсусу заборони стада немає,),треба щоб гаубицями, танками та літаками, почали барижити,тоді може прийде - одностайність?,),
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26.09.2023 11:13 Ответить
ну просто грощі на добудову потрібні
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26.09.2023 11:14 Ответить
ну что, я так понимаю, это достаточно освященное оружие. им можно выгонять кацапских сатанистов из Лавры, это не грех. впрочем, там любой веник сгодится. и швабра. они тоже сойдут.
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26.09.2023 11:16 Ответить
Їх потім потрібно буде винести на кладовище, обвести кругом із крейди та спалити, щоб нечість не вийшла у світ.
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26.09.2023 11:36 Ответить
"Не трогайте єго - он свой"!!!
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26.09.2023 11:25 Ответить
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26.09.2023 12:05 Ответить
В Харкові військовий не витримав та плеснув чашу для причастя в рило московському попу... Миттю скрутили мусора... Зараз чекає "суду" в СІЗО...
Доки ця погань, ще буде знущатися над зоровим глуздом???
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26.09.2023 15:41 Ответить
Просто мама любіт скорасть, а папа любіт узкую культуру.
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26.09.2023 11:30 Ответить
В данному випадку та й взагалом в контексті РПЦ слово "священик" я би брав у лапки !
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26.09.2023 11:43 Ответить
Я би у "рпц" убрав дві літери, "П" - православна та "Ц" - церква! Хіба на копростані "роzzія", є православ'я, ну хоч християнство? А церкви, тільки у християн! Не можу зрозуміти, якою віри свинопси???
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26.09.2023 12:30 Ответить
Я так зрозумів, що питання про заборону мацковських попів стоїть тільки в стефанчука та слуг! В мене сумнівів немає!
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26.09.2023 12:00 Ответить
Нормально! Хоч один "лаптєльот" приземлимо Ну і пару "залізяк" спалимо на землі гранатами РПГ Головне - щоб судді не тягли довго з розглядом справи і "речдоки" передали до ЗСУ - для застосування
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26.09.2023 12:27 Ответить
бізнесмен ****
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26.09.2023 12:31 Ответить
Неху@ово поп затарився...
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26.09.2023 12:38 Ответить
Всі москальскі попи, апріорі, агенти фсб, без винятку, хто каже, що це не так-зрадники України, та агенти кремля!
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26.09.2023 12:40 Ответить
Кілька століть тому, треба було перейменувати "рпц", у "РТСС" (росіська терористична секта Сатани)! І чому не бачать у так званому "рпц", терористичну організацію???
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26.09.2023 12:44 Ответить
- Не користі заради, а токмо волею пославшої мя жони! -
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26.09.2023 12:51 Ответить
Мене більше зацікавив балон з хладогентом для охолодження ІЧ головки самонаведення. Рідкість ****.
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26.09.2023 13:31 Ответить
Сатанист неплохо прибарахлился...
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26.09.2023 13:58 Ответить
Цікаво, нащо бандитам ПЗРК? Таке може знадобитись диверсантам, зрадникам, але не бандитам.
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26.09.2023 14:34 Ответить
Що там з «ченцями» в Києвскій Лаврі? Все гаразд?
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26.09.2023 17:09 Ответить
А шо, не все шаолінським монахам богувати!
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26.09.2023 22:12 Ответить
 
 