Разоблачен вражеский информатор, собиравший разведданные об украинских войсках и критической инфраструктуре на границе с РФ, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Черниговской области информатора спецслужб РФ, который собирал разведданные об украинских войсках и критической инфраструктуре в приграничных районах области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, прежде всего врага интересовала информация о местоположениях блокпостов, численности личного состава, наличии военной техники ВСУ и строительстве на территории региона объектов военной авиации.

"Также злоумышленник "рисовал" для агрессора схемы местных железнодорожных маршрутов, по которым курсируют грузовые эшелоны. Кроме того, фигурант, по заданию вражеских спецслужб, собирал информацию об объектах энергетической инфраструктуры областного центра.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки новой серии воздушных атак по региону", - говорится в сообщении.







Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия злоумышленника и задержали его по месту жительства. Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

По данным следствия, вражеским информатором является местный житель, попавший в период оккупации части региона в поле зрения захватчиков из-за своих прокремлевских взглядов.

В мае этого года на мужчину дистанционно вышел представитель спецслужб РФ и предложил ему сотрудничество в войне против Украины.

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Впоследствии российский осведомитель приступил к выполнению враждебных задач, о чем "отчитывался" агрессору в анонимном чате. Чтобы скрыть преступную деятельность, он сразу же удалял все сообщения после каждого "сеанса" связи с оккупантами.

Однако это не помогло - сотрудники СБУ собрали на фигуранта обоснованную доказательную базу и сообщили ему о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Контрдиверсионные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Черниговской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.