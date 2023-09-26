Продавали военным автомобили, которые безвозмездно получили за границей: ГБР разоблачили супругов из Киева. ВИДЕО

Столичные супруги завозили в Украину автомобили под видом гуманитарной помощи, а позже продавали их военным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Супруги из Киева использовали принадлежащий им благотворительный фонд и имели льготы во время таможенного оформления транспортных средств. Но вместо того, чтобы передавать бесплатно полученные за границей автомобили, фигуранты продавали их военнослужащим. После продажи автомобилей так называемые благотворители подделывали фиктивные акты приема-передачи о якобы безвозмездную передачу автомобилей ВСУ", - говорится в сообщении.

Их задержали 25 сентября при попытке продать 3 автомобиля, полученных безвозмездно в Литве.

Автомобили пытались продать военнослужащим за 13 тысяч долларов США. Мужчина сейчас задержан. Решается вопрос об уведомлении махинаторам о подозрении и изъятии остальных автотранспортных средств, завезенных под видом гуманитарной помощи. Проверяется возможная причастность к преступлению должностных лиц таможни и военных формирований, которые могли способствовать незаконной легализации автомобилей на территории Украины.

Возбуждено уголовное производство по статье незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.

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