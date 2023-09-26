Продавали военным автомобили, которые безвозмездно получили за границей: ГБР разоблачили супругов из Киева. ВИДЕО
Столичные супруги завозили в Украину автомобили под видом гуманитарной помощи, а позже продавали их военным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Супруги из Киева использовали принадлежащий им благотворительный фонд и имели льготы во время таможенного оформления транспортных средств. Но вместо того, чтобы передавать бесплатно полученные за границей автомобили, фигуранты продавали их военнослужащим. После продажи автомобилей так называемые благотворители подделывали фиктивные акты приема-передачи о якобы безвозмездную передачу автомобилей ВСУ", - говорится в сообщении.
Их задержали 25 сентября при попытке продать 3 автомобиля, полученных безвозмездно в Литве.
Автомобили пытались продать военнослужащим за 13 тысяч долларов США. Мужчина сейчас задержан. Решается вопрос об уведомлении махинаторам о подозрении и изъятии остальных автотранспортных средств, завезенных под видом гуманитарной помощи. Проверяется возможная причастность к преступлению должностных лиц таможни и военных формирований, которые могли способствовать незаконной легализации автомобилей на территории Украины.
Возбуждено уголовное производство по статье незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.
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косяки йдуть поперед тебе - не про цей випадок, а взагалі....
Чи не хоче татаров знайти 50 Тахо?
мене діда підменете - ой яk там вам ваши розові морди і животяри на 8 кіло пива ждуть!
не може нормальна людина таку пузяру наїсті і напити, а як хвороба яка, збав Боже, чому дбр, а не сон десь в снаторії і сосновому лісі?
зламалася панімалка....
з квітня 2019 геть не робить...
Повісити на ліхтарному стовпі.
Невже під Бахмутом…
Насправді, припускаю, подружжя винне в тому, що намагалося допомогти нашим котикам і привезти задешево якихось трохи потріпаних але робочих коників.
Схема приблизно така - отримали замовлення, поїхали по базарах, знайшли авто, купили, але то авто треба ввезти, а воно ані по нормах ані по віку не проходить, ще й мито космічне, а щоб привезти без мита треба в обласну військову адміністрацію за дозволом, а то діло тривале і корупційне, спробуємо оформити як подарунок. Тут би мав бути щасливий кінець, але...
Не встигли заглушити двигуни а тут якісь чувачки пхають гроші - давай ти собі ще авто привезеш, а це нам треба для військового кума/свата/брата на вчора, ось тобі 13 тис за 3 авто... За 5 хв ті чувачки кайданки на руки і вже розкладають мічені купюри по багажнику
Не варто зв'язуватися з незнайомими людьми.
P. S. Якщо є гроші й треба авто - прижену (до Кордону Польща-Україна) по собівартості з Британії(тільки для ЗСУ), звязуйтесь зі мною через ФБ але перетин кордону Польща-Україна на вас.
але він - президент, а цим срок....
вивод! - чим більше ******, тим вищя посада!
А тепер віддати безкоштовно..... СКІЛЬКИ ВОЛОНТЕРИ ЗМОЖУТЬ ВІДДАТИ АВТІВОК БЕЗ ХОЧА Б ЯКОЇСЬ КОМПЕНСАЦІЇ ЗІ СТОРОНИ РОДИЧІВ ВІЙСЬКОВИХ? Я зміг привести 10-12 автівок за власний рахунок і всрався. Тепер кредити і позики від друзів віддаватиму роками.