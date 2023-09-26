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Продавали военным автомобили, которые безвозмездно получили за границей: ГБР разоблачили супругов из Киева. ВИДЕО

Столичные супруги завозили в Украину автомобили под видом гуманитарной помощи, а позже продавали их военным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Супруги из Киева использовали принадлежащий им благотворительный фонд и имели льготы во время таможенного оформления транспортных средств. Но вместо того, чтобы передавать бесплатно полученные за границей автомобили, фигуранты продавали их военнослужащим. После продажи автомобилей так называемые благотворители подделывали фиктивные акты приема-передачи о якобы безвозмездную передачу автомобилей ВСУ", - говорится в сообщении.

Их задержали 25 сентября при попытке продать 3 автомобиля, полученных безвозмездно в Литве.

Автомобили пытались продать военнослужащим за 13 тысяч долларов США. Мужчина сейчас задержан. Решается вопрос об уведомлении махинаторам о подозрении и изъятии остальных автотранспортных средств, завезенных под видом гуманитарной помощи. Проверяется возможная причастность к преступлению должностных лиц таможни и военных формирований, которые могли способствовать незаконной легализации автомобилей на территории Украины.

Возбуждено уголовное производство по статье незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.

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Продавали военным автомобили, которые безвозмездно получили за границей: ГБР разоблачили супругов из Киева 01
Продавали военным автомобили, которые безвозмездно получили за границей: ГБР разоблачили супругов из Киева 02
Продавали военным автомобили, которые безвозмездно получили за границей: ГБР разоблачили супругов из Киева 03
Продавали военным автомобили, которые безвозмездно получили за границей: ГБР разоблачили супругов из Киева 04
Продавали военным автомобили, которые безвозмездно получили за границей: ГБР разоблачили супругов из Киева 05
Продавали военным автомобили, которые безвозмездно получили за границей: ГБР разоблачили супругов из Киева 06
Продавали военным автомобили, которые безвозмездно получили за границей: ГБР разоблачили супругов из Киева 07

Автор: 

Киев (25524) ГБР (2990)


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Топ комментарии
+14
у мародёров-аматоров есть наглядный успешный пример как красиво жЫдь - влада профессиональных элитных мародёров-аниматоров имени Зеленскага-дермака... но что-то пошло не так
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26.09.2023 12:44
+11
Ну, якщо ціле ДБР занялося автівками...
Чи не хоче татаров знайти 50 Тахо?
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26.09.2023 12:56
+7
зелені прислужки зеленого служки...
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26.09.2023 12:49
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Правила форума Совет форумчан
дбр кажете? - дбр здобула собі негарну популярнiсть.
косяки йдуть поперед тебе - не про цей випадок, а взагалі....
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26.09.2023 12:41 Ответить
Ну да….яйца резникова это другое….это яйца кого надо яйца.
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26.09.2023 14:09 Ответить
сталеві кастрирувані тиждня два тому в Вашингтоні, ви про ці?
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26.09.2023 14:14 Ответить
Не…в Вашингтоне расценки другие…а яйца резникова свои домашние..и по 17 гривен всего.)
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26.09.2023 14:18 Ответить
та да - нашо сталеві яйця відрощувати коли гарний одноразовий катер стоїть 3 доллара? - чиста прагматика...
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26.09.2023 14:42 Ответить
Эти -Мрази и выродки , но где были , карманные ДБР овцы , когда жОПовец Кирилл Тимошенко и остальные МАРАДЕРЫ с Банковой КАТАЛИ СВОИ ДУПЫ НА гуманитарных БРОНЕТРАНСПАРТЕРАХ , для спасения раненных ⁉️⁉️⁉️Разворовали 50 Авто в критичный момент и ничего , просто уволился гандон
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26.09.2023 14:52 Ответить
у мародёров-аматоров есть наглядный успешный пример как красиво жЫдь - влада профессиональных элитных мародёров-аниматоров имени Зеленскага-дермака... но что-то пошло не так
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26.09.2023 12:44 Ответить
зелені прислужки зеленого служки...
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26.09.2023 12:49 Ответить
Ну, якщо ціле ДБР занялося автівками...
Чи не хоче татаров знайти 50 Тахо?
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26.09.2023 12:56 Ответить
хлопці, дебеерчани, переходьте в ЗСУ!
мене діда підменете - ой яk там вам ваши розові морди і животяри на 8 кіло пива ждуть!
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26.09.2023 12:57 Ответить
тей на дугій фоткі потребує нагляду - 8.5 місяць
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26.09.2023 12:59 Ответить
як батько двох дітей кажу - там шось є....
не може нормальна людина таку пузяру наїсті і напити, а як хвороба яка, збав Боже, чому дбр, а не сон десь в снаторії і сосновому лісі?
зламалася панімалка....
з квітня 2019 геть не робить...
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26.09.2023 13:22 Ответить
Гниди московські, «нажилися» на крові Захисників України!!
Повісити на ліхтарному стовпі.
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26.09.2023 13:14 Ответить
Можливо і украдений, броньований Мерс мертвечука, уже знайшли??
Невже під Бахмутом…
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26.09.2023 13:16 Ответить
От цікаво, хто ж той благодійник з литви, що подарував аж три автівки на тринайціть кільодолярів??? Я знав що литовці щедрі і багатші за нас але не настільки ж

Насправді, припускаю, подружжя винне в тому, що намагалося допомогти нашим котикам і привезти задешево якихось трохи потріпаних але робочих коників.

Схема приблизно така - отримали замовлення, поїхали по базарах, знайшли авто, купили, але то авто треба ввезти, а воно ані по нормах ані по віку не проходить, ще й мито космічне, а щоб привезти без мита треба в обласну військову адміністрацію за дозволом, а то діло тривале і корупційне, спробуємо оформити як подарунок. Тут би мав бути щасливий кінець, але...

Не встигли заглушити двигуни а тут якісь чувачки пхають гроші - давай ти собі ще авто привезеш, а це нам треба для військового кума/свата/брата на вчора, ось тобі 13 тис за 3 авто... За 5 хв ті чувачки кайданки на руки і вже розкладають мічені купюри по багажнику
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26.09.2023 13:18 Ответить
Так схоже й було. ДБРшна підстава. Й авто у ЗСУ тепер не побачать.
Не варто зв'язуватися з незнайомими людьми.
P. S. Якщо є гроші й треба авто - прижену (до Кордону Польща-Україна) по собівартості з Британії(тільки для ЗСУ), звязуйтесь зі мною через ФБ але перетин кордону Польща-Україна на вас.
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26.09.2023 13:38 Ответить
Так можливо ці авто які Литва конфіскувала у п*яних і безкоштовно передавала ЗСУ.
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26.09.2023 13:59 Ответить
Таких треба просто винищувати, як кацапопідарів.
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26.09.2023 13:33 Ответить
чи вибрати в президенти...
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26.09.2023 14:23 Ответить
ви і справді думаєте, шо навіть як і спіджені тим подружжям автівкі перевершують то шо ******** буба?
але він - президент, а цим срок....
вивод! - чим більше ******, тим вищя посада!
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26.09.2023 14:29 Ответить
Ой, шшас всплакну.. Чи не в нас Одеса? "Золоті телята" й досі блукають по Україні, й ще довго блукатимуть, допоки житиме Ев. від Матвія 4.19: "І він каже до них: "Ідіть за мною, я зроблю вас " ЛОВЦЯМИ ЛЮДЕЙ"... То де зародилась афера і звідки родом Афер? Вас ще не кинули? То йдіть до церкви, найперше кинуть там. АРХ М
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26.09.2023 15:48 Ответить
Не має значення зелєпідор, чи ці потвори, мікроворюги, чи макроворюги . Всі повинні дуже жорстко відповідати за крадівництво особливо у військових, зраду , покарання до страти.Макроворюг зелєпідарів обрали інші потвори ,які зараз втікли за кордон і розповідає один одному у кого халява більше , навіть окремих екземплярів влаштовує ця війна, за допомогою якою вони встигли пострибати по всьому миру і залишитись там де більша халява . Зразу скажу за себе, я живу у європі вже 27 рік .З початку була шкода, допомогав, потім побачив скільки тварюк гірше ніж кацапи. Допомога тільки дляЗСУ !
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26.09.2023 16:52 Ответить
Дати тюряги по 5 років ублюдкам. майно продатиі задонатити
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26.09.2023 17:52 Ответить
І таких рішал - пів-Києва ...
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27.09.2023 08:51 Ответить
Продавали "автівки, які безоплатно отримали за кордоном".... Назвіть мені хоча б одне місце, де можна отримати безоплатно автівки за кордоном. Ну не тридніть дурниць. За кордоном автівки треба купити (3000-7000 ЄВРО), привезти в Україну (дорога і замитнення десь 300-400, а якщо лаветою, то й цілих 1000 ЄВРО), потім відремонтувати (від 600 до 2000 ЄВРО).

А тепер віддати безкоштовно..... СКІЛЬКИ ВОЛОНТЕРИ ЗМОЖУТЬ ВІДДАТИ АВТІВОК БЕЗ ХОЧА Б ЯКОЇСЬ КОМПЕНСАЦІЇ ЗІ СТОРОНИ РОДИЧІВ ВІЙСЬКОВИХ? Я зміг привести 10-12 автівок за власний рахунок і всрався. Тепер кредити і позики від друзів віддаватиму роками.
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27.09.2023 21:36 Ответить
Ти брехун....
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28.09.2023 00:32 Ответить
 
 