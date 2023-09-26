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Военком с Полтавщины, который жестоко избил подчиненного, предстанет перед судом, - ГБР. ФОТОрепортаж

Военному грозит лишение свободы до 12 лет, другим участникам избиения – до 10 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Руководителю районного ТЦК не нравилось, как подчиненный старший лейтенант исполняет служебные обязанности. Также он мог открыто говорить о различных конфликтах в коллективе. Для того чтобы исправить ситуацию, военком решил провести "воспитательную работу". В конце марта 2023 года чиновник взял с собой главного сержанта и солдата, непосредственным руководителем которых был пострадавший, около полуночи они подъехали к дому старшего лейтенанта и вызвали его по телефону на разговор.

После непродолжительного спора на словах в ход пошли кулаки. Военком стал избивать старшего лейтенанта, позже к нему присоединились двое других военных. Большинство ударов пришлись в туловище и голову. Избиение продолжалось даже тогда, когда потерпевший лежал на земле. Мужчина на время потерял сознание, а когда обидчики уехали, едва смог зайти в свою квартиру. Скорую для военного вызвали соседи, увидев его в беспомощном состоянии", - говорится в сообщении.

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В больнице пострадавшему диагностировали многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, ушибленную рваную рану головы и рваную рану уха.

Военком обвиняется в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Двух других участников избиения обвиняют в причинении телесных повреждений и других насильственных действий в отношении начальника (ч. 4 ст. 405 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Военком с Полтавщины, который жестоко избил подчиненного, предстанет перед судом, - ГБР 01
Военком с Полтавщины, который жестоко избил подчиненного, предстанет перед судом, - ГБР 02
Военком с Полтавщины, который жестоко избил подчиненного, предстанет перед судом, - ГБР 03

Автор: 

избиение (9798) военкомат (458) ГБР (2989) Полтавская область (1152)


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Топ комментарии
+6
Якщо таких вироків (10-12 років за побиття) буде більше й огласка то є шанс зупинити побиття в Україні.
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26.09.2023 13:42
+4
Майже всі воєнкоми це так звані блатні. Протирати штани за відносно хорошу зарплатню, а під час війни так це взагалі дєнєжноє мєсто...
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26.09.2023 14:04
+3
Хай сидять, ****** кончені, і хай їх там у сраку того саме всі 10-12 рочків!!! Такі КОНДОМИ тільки ********* ЗСУ - не здивуюсь, якщо ці тварюки какцапського походження (((
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26.09.2023 13:44
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Якщо таких вироків (10-12 років за побиття) буде більше й огласка то є шанс зупинити побиття в Україні.
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26.09.2023 13:42 Ответить
Не тільки огласка, а й штрафбат замість відсидки. Цей боров відсидить декілька років, потім під амністію попаде.
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26.09.2023 14:01 Ответить
Хай сидять, ****** кончені, і хай їх там у сраку того саме всі 10-12 рочків!!! Такі КОНДОМИ тільки ********* ЗСУ - не здивуюсь, якщо ці тварюки какцапського походження (((
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26.09.2023 13:44 Ответить
Хтось тут недавно брудних індусів дуже любив та захищав)))
А хто це був)))???
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26.09.2023 13:50 Ответить
Доречі,як там військом-мільйонер,борисов місцевого масштабу, з Самбірського ТЦК?)
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26.09.2023 13:52 Ответить
серія "не всі военкоми гарні военкоми" - той жінку побив,
цей не по жінках...
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26.09.2023 13:54 Ответить
Майже всі воєнкоми це так звані блатні. Протирати штани за відносно хорошу зарплатню, а під час війни так це взагалі дєнєжноє мєсто...
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26.09.2023 14:04 Ответить
А чому професійні військові, котрі все життя отримували за це гроші, протирають штанці і відрощують пузяки (приклад на фото) в ТЦК, а воюють цивільні люди? В мене є питання щодо цього. Вибачте, але цього кабана тупого замінить будь-який адміністратор, а він ПОВИНЕН виконувати свій обов'язок в бою, а не в кабінетику на стільчику!
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26.09.2023 15:37 Ответить
костя, ну як же так - ти же не повний ідіот, а так напів?
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26.09.2023 13:56 Ответить
чергі до военкоматів? я нічого не поплутав?
навіть в армію треба йти зі своїми - сам від тих военкомовських "кость" чи відібьешся чи ні - невідомо...
https://www.youtube.com/watch?v=ObntvRcKMrE In The Army Now
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26.09.2023 14:03 Ответить
не 25...
кацапню ще можна - наших пузато-патріотичних военкомів?
вже сомненія...
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26.09.2023 14:11 Ответить
А що,місцеві дебіли не будуть виправдовувати цього тецекуна,як то було з побиттям у Самбіру?Чи то різні речі?)
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26.09.2023 14:08 Ответить
Нам дибілам не все зрозуміло, схоже просто на звичайне непорозуміння між колегами.
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26.09.2023 14:18 Ответить
"У лікарні потерпілому діагностували численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та рвану рану вуха. " Усього лише звичайне невеличке непопозуміння між колегами )))) Це взаємостосунки між офіцерами(!),чи забуханими бомжами-зеками біля смітнику?
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26.09.2023 14:49 Ответить
Как видите до многих наших сограждан это норма. Лютый совок в головах
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26.09.2023 18:10 Ответить
Логіка залізна. ДБР розбереться.
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27.09.2023 08:34 Ответить
А один на один прийти ця жирна свиня на фото просто вссялась? І чому такий "профі" був не на передовій? Чи перекладати папірці жінка чи інвалід не можуть? Дії ЗЄЛЄЖОПОЇ влади просто не піддаються логіці... З якого УЯ подібні свині тупо стрижуть бабло в тилу, а воюють цивільні? Що це за УЙНЯ? Цього свинопотама не міг замінити СПРАВЖНІЙ воїн з інвалідністю??? На передову тварюку і там хай кулачками маше, мерзота!!! Вбив би тупу ******... Брюхо до колін звисає ((( Профі, блін... Що взагалі подібні виродки роблять в ЗСУ??? Тупо його дескридитують? Варто глянути на цього бидляцького тупого бегемота - ЦЕ ОФІЦЕР??? Шмат лайна тупий...
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26.09.2023 15:33 Ответить
Може цей ТЦКашник теж так з простими людьми (як ви кажете "ухилянтами") проводив роз'яснювальну роботу, а його колеги вмовляли так більше не робити і були змушені діяти.
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26.09.2023 15:35 Ответить
От коли починаєш жаліти,що в нас нема вищої міри окарання...
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26.09.2023 16:24 Ответить
А потім будеш кричать , а мене то за що, я ж нічого не робив. Да !
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27.09.2023 08:36 Ответить
 
 