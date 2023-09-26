Военком с Полтавщины, который жестоко избил подчиненного, предстанет перед судом, - ГБР. ФОТОрепортаж

Военному грозит лишение свободы до 12 лет, другим участникам избиения – до 10 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Руководителю районного ТЦК не нравилось, как подчиненный старший лейтенант исполняет служебные обязанности. Также он мог открыто говорить о различных конфликтах в коллективе. Для того чтобы исправить ситуацию, военком решил провести "воспитательную работу". В конце марта 2023 года чиновник взял с собой главного сержанта и солдата, непосредственным руководителем которых был пострадавший, около полуночи они подъехали к дому старшего лейтенанта и вызвали его по телефону на разговор.

После непродолжительного спора на словах в ход пошли кулаки. Военком стал избивать старшего лейтенанта, позже к нему присоединились двое других военных. Большинство ударов пришлись в туловище и голову. Избиение продолжалось даже тогда, когда потерпевший лежал на земле. Мужчина на время потерял сознание, а когда обидчики уехали, едва смог зайти в свою квартиру. Скорую для военного вызвали соседи, увидев его в беспомощном состоянии", - говорится в сообщении.

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В больнице пострадавшему диагностировали многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, ушибленную рваную рану головы и рваную рану уха.

Военком обвиняется в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Двух других участников избиения обвиняют в причинении телесных повреждений и других насильственных действий в отношении начальника (ч. 4 ст. 405 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.





