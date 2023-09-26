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Акция "Голоса павших Героев": родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 сентября, в 12:00, на Майдане Незалежности в Киеве состоялась встреча семей погибших Героев защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, родители, жены, дети, родственники, побратимы и друзья погибших Героев Украины собрались, чтобы рассказать о своей беде: они до сих пор не могут похоронить своих детей, мужей, братьев и побратимов.

По словам участников акции, им некуда принести цветы, собраться в День рождения или годовщину гибели украинского Героя. С лета 2022 года идет поиск участка под Национальное военное кладбище, но этот замысел не был реализован до сих пор. Урны с прахом Героев находятся на временном хранении в крематории или у семей дома.

Осенью 2022 года семьям погибших пообещали Национальное военное кладбище в столице, чтобы достойно чтить героев. В марте 2023 года был рассмотрен и утвержден участок в Быковне. Но в августе решили в третий раз сменить место для строительства Национального военного кладбища - отодвинуть его подальше от глаз, в 20 км по Одесской трассе, у кладбища, где хоронили немецких оккупантов, погибших во время второй мировой войны.

"Это пренебрежение к героям и их семьям", - отмечают организаторы акции.

Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 01
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 02
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 03
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 04
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 05
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 06
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 07
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 08
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 09
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 10
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 11
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 12
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 13
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 14
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 15
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 16
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 17
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 18
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 19
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 20
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 21
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 22
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 23
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 24
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 25
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 26
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 27
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 28
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 29
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 30
Акция Голоса павших Героев: родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне 31

Участники акции дошли до здания Минветеранов, где пообщались с представителями министерства. Они также передали свои требования.

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

кладбище (280) военнослужащие (6137) потери (4384) Богачук Олег (1462)


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Вічна Слава і Пам'ять полеглим Героям! Доземний уклін близьким і рідним. Простіть нас...
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26.09.2023 15:04 Ответить
зеленому оманському поцу-поХєр !!!!!!!
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26.09.2023 15:10 Ответить
Родичи загиблих, як вам ця влада корупціонерів? тому і немає Національного кладовища, бо грошей для резнікова, татарова, дєрьмака, а головне для щеневтіка треба ще більше. Слава ЗСУ!
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26.09.2023 15:32 Ответить
Кладбище безусловно необходимо, но в Быковне сосновый лес, вряд ли целесообразно уничтожить этот лес рядом со столицей, чтоб на его месте стало огромное кладбище
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26.09.2023 15:41 Ответить
В кожному місті/селі має бути виділена земля на цвинтарях. щоб можна було обійти всіх і помолитися, а не бродити привидом по цілому цвинтарі.....
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26.09.2023 20:25 Ответить
А навіщо усіх хоронити поряд та близько та щей щоб кладовище було видно з дороги і завжди нагадувало про війну .
Цеж всі почнуть дізнаватися правду а кому це подобається мабуть лише тим хто за Україну , правду , перемогу .Тоді питання має бути іншим .
Хто за Перемогу Україну Правду?
Героям Слава!!!
Ганьба корупції та брехні хоча цього лише всі і вчать і говорять що це внас в крові тому ми і вижили.
От і думай.
Хто за Перемогу Україну Правду?
Героям Слава!!!
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27.09.2023 11:53 Ответить
 
 