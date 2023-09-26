Акция "Голоса павших Героев": родственники погибших воинов призывают власть создать Национальное военное кладбище в Быковне. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 26 сентября, в 12:00, на Майдане Незалежности в Киеве состоялась встреча семей погибших Героев защитников и защитниц Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, родители, жены, дети, родственники, побратимы и друзья погибших Героев Украины собрались, чтобы рассказать о своей беде: они до сих пор не могут похоронить своих детей, мужей, братьев и побратимов.
По словам участников акции, им некуда принести цветы, собраться в День рождения или годовщину гибели украинского Героя. С лета 2022 года идет поиск участка под Национальное военное кладбище, но этот замысел не был реализован до сих пор. Урны с прахом Героев находятся на временном хранении в крематории или у семей дома.
Осенью 2022 года семьям погибших пообещали Национальное военное кладбище в столице, чтобы достойно чтить героев. В марте 2023 года был рассмотрен и утвержден участок в Быковне. Но в августе решили в третий раз сменить место для строительства Национального военного кладбища - отодвинуть его подальше от глаз, в 20 км по Одесской трассе, у кладбища, где хоронили немецких оккупантов, погибших во время второй мировой войны.
"Это пренебрежение к героям и их семьям", - отмечают организаторы акции.
Участники акции дошли до здания Минветеранов, где пообщались с представителями министерства. Они также передали свои требования.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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Цеж всі почнуть дізнаватися правду а кому це подобається мабуть лише тим хто за Україну , правду , перемогу .Тоді питання має бути іншим .
Хто за Перемогу Україну Правду?
Героям Слава!!!
Ганьба корупції та брехні хоча цього лише всі і вчать і говорять що це внас в крові тому ми і вижили.
От і думай.
Хто за Перемогу Україну Правду?
Героям Слава!!!