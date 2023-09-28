Новый Bayraktar TB3 готовится к первому полету. Он будет взлетать с кораблей. ФОТО
Компания Baykar готовит к полету новый ударный беспилотник Bayraktar TB3. Производитель утверждает, что это первый в мире БПЛА для взлета и приземления на кораблях с короткой взлетной полосой.
О подготовке к беспилотнику рассказал председатель правления и технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы совершим первый полет Bayraktar TB3 сразу после TEKNOFEST (в Измире 27.09 - 01.10. - Ред.). Он станет первым БПЛА, который приземлится и взлетит с корабля", - сообщил Сельчук Байрактар.
Он отметил, что Bayraktar TB3 станет первым в мире БПЛА, развернутым на кораблях с короткой взлетной полосой.
По словам руководителя компании Baykar, после того, как в Турции было объявлено о развитии проекта по разработке боевого беспилотника, который сможет взлетать и приземляться на кораблях с короткой взлетной полосой, работа над подобными проектами была объявлена в США и Израиле.
Беспилотник Bayraktar TB3 сейчас готовят к первому полету на базе центра Baykar в Чорлу в провинции Текардаг на северо-западе Турции.
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Якщо про щось мовчати, то проблема нікуди не зникне. А зараз одна з проблем - інфантильність частини населення, яка думає що 10 Байрактарів і 100 FPV дронів, замочать усіх рашистів.
Дрони! Дрони, *****, треба робити! Ще раз - ДРОНИ!!!!!!!!