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Новый Bayraktar TB3 готовится к первому полету. Он будет взлетать с кораблей. ФОТО

Компания Baykar готовит к полету новый ударный беспилотник Bayraktar TB3. Производитель утверждает, что это первый в мире БПЛА для взлета и приземления на кораблях с короткой взлетной полосой.

О подготовке к беспилотнику рассказал председатель правления и технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы совершим первый полет Bayraktar TB3 сразу после TEKNOFEST (в Измире 27.09 - 01.10. - Ред.). Он станет первым БПЛА, который приземлится и взлетит с корабля", - сообщил Сельчук Байрактар.

Он отметил, что Bayraktar TB3 станет первым в мире БПЛА, развернутым на кораблях с короткой взлетной полосой.

Новый Bayraktar TB3 готовится к первому полету. Он будет взлетать с кораблей 01

Читайте: Беспилотники Bayraktar заметили на базе ЧВК "Вагнер" в Мали. ФОТО

По словам руководителя компании Baykar, после того, как в Турции было объявлено о развитии проекта по разработке боевого беспилотника, который сможет взлетать и приземляться на кораблях с короткой взлетной полосой, работа над подобными проектами была объявлена в США и Израиле.

Беспилотник Bayraktar TB3 сейчас готовят к первому полету на базе центра Baykar в Чорлу в провинции Текардаг на северо-западе Турции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турецкая компания Baykar Makina построит в Украине сервисный центр по ремонту дронов, уже заключили договор с Минобороны

Автор: 

беспилотник (3634) оружие (10221) Турция (3379) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+8
Після того як рашисти розвернули свою, хай і діряву, але ППО, роль Байрактарів стала....... не дуже. От колони без прикриття бомбити, чи папуасів, нормальна штука, а проти країни з сильною ППО.... дороге задоволення.
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28.09.2023 09:10
+5
а де, у нас, кораблі?
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28.09.2023 09:03
+5
У Рината є новенька яхта !
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28.09.2023 09:06
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Файно, вмс рф напрягся ...
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28.09.2023 08:55 Ответить
а де, у нас, кораблі?
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28.09.2023 09:03 Ответить
У Рината є новенька яхта !
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28.09.2023 09:06 Ответить
Можна обміняти на пару єсмінців.
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28.09.2023 09:52 Ответить
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28.09.2023 09:07 Ответить
В Турції пара корветів будується. Зеленський хоче на них прийняти парад в Севастополі. Який деокупують звісно з суші.
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28.09.2023 09:12 Ответить
один вже здали
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28.09.2023 11:01 Ответить
Тут плюс в тому, що не обов'язковий корабель, просто ТБ3 може використовувати малу взлітнопосадочну смугу, а це додаткова мобільність.
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28.09.2023 09:14 Ответить
Після того як рашисти розвернули свою, хай і діряву, але ППО, роль Байрактарів стала....... не дуже. От колони без прикриття бомбити, чи папуасів, нормальна штука, а проти країни з сильною ППО.... дороге задоволення.
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28.09.2023 09:10 Ответить
Может хватит об этом все время твердить.
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28.09.2023 09:38 Ответить
Дійсно, Ви праві! Давайте скинемось ще на Байрактари! Будем мочити з них необучених чмобіків на смішних танках з мангалами, та тупих вагнеровців, які лише дохнуть сотнями.
Якщо про щось мовчати, то проблема нікуди не зникне. А зараз одна з проблем - інфантильність частини населення, яка думає що 10 Байрактарів і 100 FPV дронів, замочать усіх рашистів.
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28.09.2023 09:48 Ответить
Багато запізно. Байрактари вже неактуальні. кацапи навчилися їх знищувати.
Дрони! Дрони, *****, треба робити! Ще раз - ДРОНИ!!!!!!!!
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28.09.2023 09:11 Ответить
Україні подібне не потрібне зараз Коли ми вийдемо на власні кордони (а це надіюся буде набагато раніше ніж ми зможемо побудувать авіаносець для БПЛА) - нам достатньо буде рухомих батарей "Нептунів" щоб контролювать не тільки Азовське море та свої територіальні води навкруги Криму - але й все узбережжя свого противника Від Ростова-на-Дону і до самого Туапсе Так навіщо нам такі "авіаносці"? "Шоб було"?
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28.09.2023 09:11 Ответить
Это называется - Доброго ранку Новоросiйск Анапа та Сочi.
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28.09.2023 09:14 Ответить
тепер "зеленим" потрібно "зелені - взлітно посадочні баржі- смуги для цього Байрактару.Крім витрат,для Української кишені,толку і користі ніякої
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28.09.2023 09:15 Ответить
Ольга Лузан, виробник стверджує, а не ,,твердить,,.
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28.09.2023 10:07 Ответить
В ответ на это кацы возобноивили производство ТБ-3
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28.09.2023 12:50 Ответить
Щось в Україні тема Байрактарів взагалі пропала.
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28.09.2023 15:24 Ответить
 
 