Новый Bayraktar TB3 готовится к первому полету. Он будет взлетать с кораблей. ФОТО

Компания Baykar готовит к полету новый ударный беспилотник Bayraktar TB3. Производитель утверждает, что это первый в мире БПЛА для взлета и приземления на кораблях с короткой взлетной полосой.

О подготовке к беспилотнику рассказал председатель правления и технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы совершим первый полет Bayraktar TB3 сразу после TEKNOFEST (в Измире 27.09 - 01.10. - Ред.). Он станет первым БПЛА, который приземлится и взлетит с корабля", - сообщил Сельчук Байрактар.

Он отметил, что Bayraktar TB3 станет первым в мире БПЛА, развернутым на кораблях с короткой взлетной полосой.

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По словам руководителя компании Baykar, после того, как в Турции было объявлено о развитии проекта по разработке боевого беспилотника, который сможет взлетать и приземляться на кораблях с короткой взлетной полосой, работа над подобными проектами была объявлена в США и Израиле.

Беспилотник Bayraktar TB3 сейчас готовят к первому полету на базе центра Baykar в Чорлу в провинции Текардаг на северо-западе Турции.

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