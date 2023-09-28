Украинские учителя Пройдаков и Таболина попали в рейтинг 50 лучших в мире. ФОТО
В рейтинг 50 лучших учителей 2023 года от международной премии Global Teacher Prize попали двое украинцев – Артур Пройдаков и Людмила Таболина.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт премии.
50 учителей в рейтинг выбрали из более 7 тыс. номинантов из 130 стран мира.
Как пишет Украинская правда, учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков был победителем Global Teacher Prize в 2021 году.
Артур Пройдаков
Пройдаков родом из Кадиевки, что на Луганщине. Однако в 2014 году из-за российской оккупации ему пришлось оттуда уехать.
Работая в школе в Киеве, Артур создал курс украинской литературы в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн". Уже во время полномасштабного вторжения он разработал онлайн-курс "Розмовляй" для всех, кто стремится учить украинский язык.
"Попадание в топ-50 не изменит кардинально моей жизни. Не будет празднования масштабного. Потому что в моей стране продолжается война. Я учитель. Учитель украинского языка и литературы. И я продолжаю работать в образовании", - прокомментировал Артур попадание в рейтинг лучших учителей мира.
Людмила Таболина также учит детей украинскому языку и литературе. Она была финалисткой премии Global Teacher Prize Ukraine в 2019 году.
Людмила Таболина
В начале полномасштабного вторжения женщина работала в школе Харькова. Пока не возобновили работу транспорта в городе, Людмила в течение четырех месяцев преодолевала 11 километров пешком, чтобы добраться до школы. Сейчас Людмила преподает в Киеве.
"Я - украинка, которая гордится своим государством и его несокрушимыми учителями", - прокомментировала Людмила попадание в список 50 лучших учителей.
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При цьому жодного кацапського тічера серед 50 номінантів
Слава Україні!
При чому, любІ.
Двоє вчителів української мови з російськими прізвищами зі Сходу країни, які раніше вже були якимись номінантами, опинились в рейтингу.
І що з того?
Хто це вирішував?
Хіба не українські функціонери від освіти?
Якийсь там оргкомітет звернувся до Міносвіти з пропозицією/проханням надати 2 кандидатури для відображення в рейтингу.
І ще запропонував заплатити за участь в рейтингу представників країни.
А зелені чмоні,познімали з усіх вчителів 10 процентів за престижність,та вислугу!!!!
Вдумайтесь люди - істотна зміна умов праці для вчителів,які по 30- 50 років віддали навчанню дітей,щоб на пенсію вчитель пішов жебраком!!!!