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Украинские учителя Пройдаков и Таболина попали в рейтинг 50 лучших в мире. ФОТО

В рейтинг 50 лучших учителей 2023 года от международной премии Global Teacher Prize попали двое украинцев – Артур Пройдаков и Людмила Таболина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт премии.

50 учителей в рейтинг выбрали из более 7 тыс. номинантов из 130 стран мира.

Как пишет Украинская правда, учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков был победителем Global Teacher Prize в 2021 году.

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Украинские учителя Пройдаков и Таболина попали в рейтинг 50 лучших в мире 01

Артур Пройдаков

Пройдаков родом из Кадиевки, что на Луганщине. Однако в 2014 году из-за российской оккупации ему пришлось оттуда уехать.

Работая в школе в Киеве, Артур создал курс украинской литературы в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн". Уже во время полномасштабного вторжения он разработал онлайн-курс "Розмовляй" для всех, кто стремится учить украинский язык.

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"Попадание в топ-50 не изменит кардинально моей жизни. Не будет празднования масштабного. Потому что в моей стране продолжается война. Я учитель. Учитель украинского языка и литературы. И я продолжаю работать в образовании", - прокомментировал Артур попадание в рейтинг лучших учителей мира.

Людмила Таболина также учит детей украинскому языку и литературе. Она была финалисткой премии Global Teacher Prize Ukraine в 2019 году.

Украинские учителя Пройдаков и Таболина попали в рейтинг 50 лучших в мире 02

Людмила Таболина

В начале полномасштабного вторжения женщина работала в школе Харькова. Пока не возобновили работу транспорта в городе, Людмила в течение четырех месяцев преодолевала 11 километров пешком, чтобы добраться до школы. Сейчас Людмила преподает в Киеве.

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"Я - украинка, которая гордится своим государством и его несокрушимыми учителями", - прокомментировала Людмила попадание в список 50 лучших учителей.

Автор: 

образование (2271) рейтинг (1639) школа (3015) учитель (497)


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Топ комментарии
+6
Файно! Молодці! Українська мова рулить у світі!
При цьому жодного кацапського тічера серед 50 номінантів
Слава Україні!
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28.09.2023 09:31
+2
Звичайно, молодці! Але учителька явно зелений електорат.
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28.09.2023 09:30
+1
Рейтинги штука кучерява.
При чому, любІ.
Двоє вчителів української мови з російськими прізвищами зі Сходу країни, які раніше вже були якимись номінантами, опинились в рейтингу.
І що з того?
Хто це вирішував?
Хіба не українські функціонери від освіти?
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28.09.2023 09:52
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Звичайно, молодці! Але учителька явно зелений електорат.
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28.09.2023 09:30 Ответить
вона 11 км долала пішки, а не велосипедом, як голобородько
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28.09.2023 10:57 Ответить
Файно! Молодці! Українська мова рулить у світі!
При цьому жодного кацапського тічера серед 50 номінантів
Слава Україні!
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28.09.2023 09:31 Ответить
Рейтинги штука кучерява.
При чому, любІ.
Двоє вчителів української мови з російськими прізвищами зі Сходу країни, які раніше вже були якимись номінантами, опинились в рейтингу.
І що з того?
Хто це вирішував?
Хіба не українські функціонери від освіти?
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28.09.2023 09:52 Ответить
Я не розумію як міжнародні рейтинги можуть оцінювать укр.мову, я впевнений, що оцінить може лише той хто володіє в досконалості. Математика, фізика,хімія- так, але наших там нема. А це у нас функціонери оцінили й направили, а що українську порівнювали з німецькою, чи французькою, мабуть ні, дали як заоохочуючі призи.
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28.09.2023 10:01 Ответить
Методика викладання оцінювалась.
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28.09.2023 10:56 Ответить
Швидше за все, було приблизно так.
Якийсь там оргкомітет звернувся до Міносвіти з пропозицією/проханням надати 2 кандидатури для відображення в рейтингу.
І ще запропонував заплатити за участь в рейтингу представників країни.
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28.09.2023 11:19 Ответить
Озвучьте на весь світ розмр їх заробітної плати. Вони навть в перші 100 тисяч вчителів не потраплять. А от наші олігархи в списки Форбс пролізли аж свиснуло...
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28.09.2023 10:12 Ответить
А в США учитель високооплачувана спеціальність?
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28.09.2023 10:57 Ответить
Я не в США. Просто в цілях безпеки телефони і ноути офіцерів моєї військової частини працюють через старлінк. Я можу перейти в інший підрозділ, і там може бути звязок через сервер іншоїкраїни.
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28.09.2023 12:03 Ответить
Ясно. Я в Україні, впн не підключено, а в мене і мого чоловіка чеський прапорець. Не можем знайти причину. Я дивлюсь американську блогерку, вона вихователь в дитсадку. Отримує мінімалку.
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28.09.2023 12:40 Ответить
То мінімалка по мірках США. Наші вчителі про таку і не мріють.
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28.09.2023 12:50 Ответить
делаете поиск на 'teacher salary nyc 2023' и будет вам щасстя: от 46 до 95 тысяч долларов. Зависит от стажа.
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29.09.2023 00:36 Ответить
Знову зелені сунуть своїх....та пішки 11 км,той методичку написав в 20 років....
А зелені чмоні,познімали з усіх вчителів 10 процентів за престижність,та вислугу!!!!

Вдумайтесь люди - істотна зміна умов праці для вчителів,які по 30- 50 років віддали навчанню дітей,щоб на пенсію вчитель пішов жебраком!!!!
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28.09.2023 11:05 Ответить
 
 