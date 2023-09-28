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Сутки на Донетчине: враг нанес удары по меньшей мере по 13 населенным пунктам, погиб гражданский. ФОТОрепортаж

Российские захватчики не прекращают обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

Об этом сообщили в Донецкой ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В течение суток под обстрелами находились Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. В Торецке получили ранения 4 человека, повреждены 8 домов; еще 1 дом поврежден в Нью-Йорке. В Калиновке Часовоярской громады погиб 1 человек, повреждены 3 дома. В Константиновке ранен 1 человек, повреждены 27 частных домов, 2 линии электропередач и газопровод

В результате обстрелов в Торском Лиманской громады поврежден дом, в Звановке повреждены 4 дома и фермерское хозяйство, в Сиверске - 2 дома и нежилое здание.

В течение суток россияне 7 раз обстреляли Кураховскую громаду - пострадали Курахово, Острое и Степановка.

Смотрите также: Российские оккупанты убили 1 человека и ранили 4 в течение 27 сентября в Донецкой области, - Офис ГПУ. ФОТОрепортаж

Сутки на Донетчине: враг нанес удары по меньшей мере по 13 населенным пунктам, погиб гражданский 01
Сутки на Донетчине: враг нанес удары по меньшей мере по 13 населенным пунктам, погиб гражданский 02
Сутки на Донетчине: враг нанес удары по меньшей мере по 13 населенным пунктам, погиб гражданский 03
Сутки на Донетчине: враг нанес удары по меньшей мере по 13 населенным пунктам, погиб гражданский 04
Сутки на Донетчине: враг нанес удары по меньшей мере по 13 населенным пунктам, погиб гражданский 05


Автор: 

обстрел (27312) Донецкая область (9729)


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