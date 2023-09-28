Оккупанты утром обстреляли пригород Херсона, три человека получили ранения (обновлено). ФОТО

Российские захватчики нанесли очередной удар по пригороду Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром российские оккупационные войска обстреляли Антоновку - пригород Херсона. В результате вражеской атаки возник пожар. Один человек получил ранения. Его госпитализировали", - говорится в сообщении.

По информации Херсонской ОВА, в результате обстрела пострадала 47-летняя женщина, находившаяся у почты.

"У нее – минно-взрывная травма и осколочные ранения. Пострадавшую доставили в больницу, где сейчас ей оказывают медицинскую помощь", - добавили в ОВА

В 8:00 оккупанты накрыли огнем и Золотую Балку. По центральной части села зафиксировано с полдесятка "прилетов". В результате вражеских ударов поврежден жилой дом. Пострадавших нет.

Затем в Херсонской ОВА уточнили количество пострадавших в Антоновке:

"В результате российского обстрела Антоновки пострадали еще два человека. 43-летнего мужчину и 66-летнюю женщину доставили в больницу с осколочными ранениями".

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