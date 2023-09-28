СБУ задержала предательницу, "наводившую" удары РФ по позициям десантников ВСУ под Бахмутом. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала осведомительницу российских спецслужб, которая передавала оккупантам информацию о расположении ВСУ в Донецкой области. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что больше всего агрессора интересовали данные о местах базирования и направлениях движения украинских защитников, привлеченных к контрнаступательным операциям в районе Бахмута.
Правоохранители установили, что злоумышленница передала захватчикам координаты временной дислокации и движения десантных подразделений ВСУ в направлении передовой.
"Сотрудники СБУ своевременно разоблачили этот факт и проинформировали командование украинских войск о возможных угрозах со стороны агрессора. Это позволило провести комплексные мероприятия по безопасности Сил обороны в указанных локациях", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась жительница прифронтового города Константиновка.
Фигурант периодически публиковала на прокремлевских интернет-ресурсах информацию о перемещении украинских защитников в Донецкой области. Именно таким образом российские спецслужбы пытались получать разведданные.
Для сбора информации вражеская приспешница обходила местность и скрыто наблюдала за переправкой военной техники ВСУ. Полученные сведения излагала посредством текстовых сообщений в пророссийский Telegram-канал.
Во время обысков у задержанной обнаружен мобильный телефон с доказательствами ее переписки с агрессором.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружений и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.
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Курица даже написать грамотно не может.....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
Там і зараз залишились ще стільки "ждунів", які НІКОЛИ не були українцями, бо були завезені з рашки, з-за Уралу, ще з царських часів, з часів розкулачення та голодоморів(а їх там у нас було 2 тільки офіційно визнаних!). І це дійсно величезна проблема, бо у тих істот просто немає генетичного зв'язку з Україною, з нашою землею. І це я теж спостерігав ще в дитинстві, коли стикався з такими "совєтскімі" переселенцями "перекоти поле".
А хіба вони себе не проявляли, хіба коли небудь приховували своє ставлення до України і українців? Та їх відверта наглюча антиукраїнська поведінка завжди тягнула на статтю. Тільки тоді органи дивилися на це "крізь пальці". От і маємо те, що маємо.