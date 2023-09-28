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СБУ задержала предательницу, "наводившую" удары РФ по позициям десантников ВСУ под Бахмутом. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала осведомительницу российских спецслужб, которая передавала оккупантам информацию о расположении ВСУ в Донецкой области. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что больше всего агрессора интересовали данные о местах базирования и направлениях движения украинских защитников, привлеченных к контрнаступательным операциям в районе Бахмута.

Правоохранители установили, что злоумышленница передала захватчикам координаты временной дислокации и движения десантных подразделений ВСУ в направлении передовой.

"Сотрудники СБУ своевременно разоблачили этот факт и проинформировали командование украинских войск о возможных угрозах со стороны агрессора. Это позволило провести комплексные мероприятия по безопасности Сил обороны в указанных локациях", - говорится в сообщении.

СБУ задержала предательницу, наводившую удары РФ по позициям десантников ВСУ под Бахмутом 01

Смотрите также: Корректировала ракетные удары по Сумам: СБУ по "горячим следам" задержала российскую информаторшу. ФОТО

По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась жительница прифронтового города Константиновка.

Фигурант периодически публиковала на прокремлевских интернет-ресурсах информацию о перемещении украинских защитников в Донецкой области. Именно таким образом российские спецслужбы пытались получать разведданные.

Для сбора информации вражеская приспешница обходила местность и скрыто наблюдала за переправкой военной техники ВСУ. Полученные сведения излагала посредством текстовых сообщений в пророссийский Telegram-канал.

Во время обысков у задержанной обнаружен мобильный телефон с доказательствами ее переписки с агрессором.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Задержаны два агента РФ, которые скорректировали удар по Киеву 21 сентября, - СБУ. ФОТО

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружений и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

СБУ задержала предательницу, наводившую удары РФ по позициям десантников ВСУ под Бахмутом 02

Автор: 

СБУ (19923) Бахмут (1602) корректировщик (53)


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Топ комментарии
+19
всього 8 років за загрозу (може, й не тільки) життю десятків і сотень військових?? це має бути пожиттєве
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28.09.2023 10:51
+10
А що - пристрелить не могли? Навіщо це лайно годувать стільки років?
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28.09.2023 10:56
+8
ИзвЕняюсь!!!(с)

Курица даже написать грамотно не может.....
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28.09.2023 10:49
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ИзвЕняюсь!!!(с)

Курица даже написать грамотно не может.....
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28.09.2023 10:49 Ответить
Это выдаёт её уровень.
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28.09.2023 11:31 Ответить
У меня такое чувство, что все эти оборотни такие; пить, курить и ходить они начали одновременно...
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28.09.2023 13:57 Ответить
Ета чиста кровная рузская. Ани там все такие. І чому вона не вчинила самогубство? Була б великомученицею в рпц. Але це не точно. Дуже ми гуманні.
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28.09.2023 14:54 Ответить
всього 8 років за загрозу (може, й не тільки) життю десятків і сотень військових?? це має бути пожиттєве
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28.09.2023 10:51 Ответить
Масова вбивця.
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28.09.2023 10:52 Ответить
А що - пристрелить не могли? Навіщо це лайно годувать стільки років?
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28.09.2023 10:56 Ответить
Я б їх всіх підстрелив і у яму, нехай доооовго здихають...
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28.09.2023 11:00 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
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28.09.2023 11:02 Ответить
!!!!!!!!!!!
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28.09.2023 11:54 Ответить
Як на мене, то до 8 років дуже мало... А краще просто б пристрелили (не афішуючи).
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28.09.2023 11:14 Ответить
Нам ще стільки доведеться вичистити з тих районів після визволення! Там населення було зомбоване раша-пропаганда(ТВ) на 95%! Я це бачив сам в Харківській обл.(та і сам Харків + Ізюм), це не "хтось розповів", ні - це вже особистий досвід!
Там і зараз залишились ще стільки "ждунів", які НІКОЛИ не були українцями, бо були завезені з рашки, з-за Уралу, ще з царських часів, з часів розкулачення та голодоморів(а їх там у нас було 2 тільки офіційно визнаних!). І це дійсно величезна проблема, бо у тих істот просто немає генетичного зв'язку з Україною, з нашою землею. І це я теж спостерігав ще в дитинстві, коли стикався з такими "совєтскімі" переселенцями "перекоти поле".
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28.09.2023 11:20 Ответить
Всего лишь до 8 лет? Тоесть может быть и 5 и 3 года и досрочное через полтора? Зато уклонистов садят на 3 года. Тоесть, разницы нет предатель ты, работаешь на врага и убиваешь украинцев, или просто боишься воевать
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28.09.2023 11:27 Ответить
Говорити, що вони зрадники не зовсім правильно. Вони ніколи й не були українцями, завжди були росіянами, вважаючи Україну "временно оккупированными территориями". І чекали "асвабадителей". І на вербовку йшли охоче.
А хіба вони себе не проявляли, хіба коли небудь приховували своє ставлення до України і українців? Та їх відверта наглюча антиукраїнська поведінка завжди тягнула на статтю. Тільки тоді органи дивилися на це "крізь пальці". От і маємо те, що маємо.
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28.09.2023 11:42 Ответить
Типічна бамбаспсіна колоборантка аля риго аналка Єлена пандарєнка.
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29.09.2023 19:35 Ответить
На утиль эту старуху
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28.09.2023 12:56 Ответить
нашим кацапы по 20-25 лет дают низачто а тут за такое только 8 , ЗеПравосудие во всей красе!
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28.09.2023 12:57 Ответить
Тепер вісім років буде на повному забезпеченні держави. Краще б розстрілювали таку мерзоту та цю мерзоту та цим лайном здобрювали українську землю. Хоч якась користь була б.
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30.09.2023 11:40 Ответить
 
 