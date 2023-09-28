СБУ задержала предательницу, "наводившую" удары РФ по позициям десантников ВСУ под Бахмутом. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала осведомительницу российских спецслужб, которая передавала оккупантам информацию о расположении ВСУ в Донецкой области. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что больше всего агрессора интересовали данные о местах базирования и направлениях движения украинских защитников, привлеченных к контрнаступательным операциям в районе Бахмута.

Правоохранители установили, что злоумышленница передала захватчикам координаты временной дислокации и движения десантных подразделений ВСУ в направлении передовой.

"Сотрудники СБУ своевременно разоблачили этот факт и проинформировали командование украинских войск о возможных угрозах со стороны агрессора. Это позволило провести комплексные мероприятия по безопасности Сил обороны в указанных локациях", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась жительница прифронтового города Константиновка.

Фигурант периодически публиковала на прокремлевских интернет-ресурсах информацию о перемещении украинских защитников в Донецкой области. Именно таким образом российские спецслужбы пытались получать разведданные.

Для сбора информации вражеская приспешница обходила местность и скрыто наблюдала за переправкой военной техники ВСУ. Полученные сведения излагала посредством текстовых сообщений в пророссийский Telegram-канал.

Во время обысков у задержанной обнаружен мобильный телефон с доказательствами ее переписки с агрессором.

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Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружений и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.